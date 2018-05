O πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος βρέθηκε στο Ναύπλιο προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του 14ου Συνεδρίου Διεθνούς Δικαίου που διοργανώνει ο καθηγητής Στέλιος Περράκης, υπό την αιγίδα του δήμου Ναυπλιέων με θέμα «Safeguarding democratic institutions within a Europe in crisis: Chanlenges and Responses”.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στην παλιά πόλη του Ναυπλίου και επισκέφτηκε την ιστορική εκκλησία της Παναγίας στο τόπο που μαρτύρησε από τους Τούρκους ο πολιούχος της πόλης Άγιος Αναστάσιος.

Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν στην αίθουσα της πρώτης Βουλής των Ελλήνων, το Βουλευτικό, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος και ο Πρέσβης Στέλιος Περράκης.

Και ο Βενιζέλος στο Ναύπλιο για το Συνέδριο

Στο Ναύπλιο για το 14ο Συνέδριο Διεθνούς Δικαίου βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα : «Ποιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας».

Πηγή: argolikeseidhseis