Θεσσαλονίκη: Διαδικτυακή εορταστική συναυλία των Souled Out από το μέγαρο μουσικής της πόλης

Με σόουλ και ντίσκο επιτυχίες από τις δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80 αποχαιρετά το 2020 το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το μουσικό σύνολο Souled Out (Αλεξάνδρα Σιετή – φωνή, Τάσος Κορκόβελος – πλήκτρα, Πάρης Παπαδόπουλος – ηλεκτρική κιθάρα, Τάσος Βενετικίδης – μπάσο, Κώστας Αναγνώστου – τύμπανα) θα ερμηνεύσει γνωστά κομμάτια, όπως τα «I Saw Mommy Kissing Santa Claus», «Treasure», «I Wanna Dance With Somebody», «Bad Girls», «Beggin’», «Respect», «Everybody Needs Somebody To Love», σε ένα βίντεο, το οποίο -στο πλαίσιο των online μεταδόσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς- θα είναι διαθέσιμο στο κανάλι του ΟΜΜΘ στο youtube από τις 31 Δεκεμβρίου, στις 16:00,