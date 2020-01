Δύο νέα παιδιά, ο Ξενοφών Πλαδής και η Μαριάννα Αγνή Φιλιππίδου, πάντρεψαν μέσω της WOO.PI Crafts το ξύλο με τους σωλήνες και τους έδωσαν… φως. Είναι οπαδοί της φιλοσοφίας «Κάντο μόνος σου», γιατί έτσι μπορούν να βάζουν την υπογραφή τους στα αντικείμενα που τους περιβάλλουν.

Την αγάπη αυτή θέλησαν να τη μοιραστούν και με τον υπόλοιπο κόσμο, δημιουργώντας τη WOO.PI Crafts. Δύο νέα παιδιά, ο τεχνικός δικτύων Ξενοφών Πλαδής και η σύντροφός του, νηπιαγωγός, Μαριάννα Αγνή Φιλιππίδου, πάντρεψαν το ξύλο με τους σωλήνες και τους έδωσαν… φως, δημιουργώντας μια σειρά ξεχωριστών φωτιστικών industrial τύπου, μια δραστηριότητα που ξεκίνησε ως χόμπι, σύντομα όμως πήρε πιο επαγγελματικό χαρακτήρα.

Έτσι προέκυψε η WOO.PI Crafts (Wood and Pipes-Ξύλο και Σωλήνες), η οποία βασίστηκε αρχικά σε φωτιστικά από μπουκάλια, αλλά σύντομα έκανε το ξύλο και τους μεταλλικούς σωλήνες τις βασικές πρώτες ύλες για τις δημιουργίες της.

Μάλιστα, αυτή την περίοδο το ζευγάρι ετοιμάζει το «κατάστημά» του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα etsy, σε μια προσπάθεια να κάνει γνωστή τη δουλειά του και εκτός συνόρων, όπου αυτού του τύπου τα εγχειρήματα έχουν ακόμα μεγαλύτερη απήχηση.

Τα επόμενα σχέδια του Ξενοφώντα και της Μαριάννας είναι πολλά –ακόμα και να δημιουργήσουν ξύλινα παιχνίδια- και σε όλα το ξύλο πρωταγωνιστεί.

«Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή το ξύλο. Αν και είναι δύσκολο στο να το χειριστείς, είναι παράλληλα πολύ γοητευτικό. Σε συνδυασμό δε με τους σωλήνες και το φως δημιουργεί μια σύγχρονη και ιδιαίτερη βιομηχανική εικόνα» λέει ο Ξενοφών Πλαδής.

Η δημιουργικότητα όμως των δύο παιδιών δεν ξεκίνησε από τα φωτιστικά. Το σπίτι τους είναι γεμάτο από τα δικά τους αντικείμενα. Το κρεβάτι τους, το τραπέζι της τηλεόρασης, η συρταριέρα τους και βέβαια τα φωτιστικά τους είναι φτιαγμένα από τους ίδιους.

Ο Ξενοφών Πλαδής δημιουργούσε με τα χέρια του από μικρός. Μάλιστα, σε ηλικία 15 ετών έφτιαξε το πρώτο του αντικείμενο, ένα τραπεζάκι, αν και πολύ νωρίτερα είχε αρχίσει ήδη να καταπιάνεται με κατασκευές και επισκευές μέσα στο σπίτι.

Η ενασχόληση της μητέρας του με τα χειροποίητα κοσμήματα τον είχε φέρει πιο κοντά στην ιδέα του χειροποίητου, οπότε ο σπόρος βρισκόταν μέσα του. Άλλωστε, το Do It Yourself (Κάντο Μόνος σου) ήταν μια φιλοσοφία που ανέκαθεν του ταίριαζε.

Αυτή η δημιουργικότητα έψαχνε διεξόδους και η αφορμή δεν άργησε να εμφανιστεί. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ξενοφών και η Μαριάννα χρειάστηκαν ένα ανθοδοχείο για να βάλουν ένα μπουκέτο λουλούδια που τους είχαν φέρει δώρο. Ελλείψει ανθοδοχείου στο σπίτι χρησιμοποίησαν ένα άδειο μπουκάλι από ουίσκι.

Έτσι σε μια στιγμή το μπουκάλι απέκτησε μιαν άλλη χρηστικότητα, δίνοντας την ιδέα στο ζευγάρι να το αξιοποιήσει και με άλλους τρόπους. Τα πρώτα τους φωτιστικά έγιναν με μπουκάλια που είχαν είτε στο σπίτι είτε τα προμηθεύονταν από μπαρ. Η ιδέα τους άρεσε στους φίλους τους, που άρχισαν τις παραγγελίες και σταδιακά τα φωτιστικά εμπλουτίστηκαν, ξεφεύγοντας από τα μπουκάλια, για να συνδυάσουν τελικά το ξύλο με τους μεταλλικούς σωλήνες.

Κατά τη διαδικασία της δημιουργίας η Μαριάννα συμμετέχει στο κομμάτι του σχεδιασμού, ενώ ο Ξενοφών, ως ηλεκτρονικός, ασχολείται με το τεχνικό κομμάτι και είναι αυτός που δίνει ζωή στα φωτιστικά.

Στόχος του Ξενοφώντα Πλαδή είναι η ενασχόληση αυτή να γίνει η κύριά του δουλειά και η WOO.PI Crafts να γεννήσει πολλές ακόμα ιδέες που θα μοιραστεί με τον κόσμο.

Πηγή: voria.gr