Συναγερμός σήμανε στις αρχές στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός αγοριού ηλικίας ηλικίας 8 ετών από τους Αμπελόκηπους. Πρόκειται για υπόθεση γονικής αρπαγής, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”, τον ανήλικο άρπαξε η μητέρα του το μεσημέρι της Τετάρτης, 02.06.2021, όταν και πήγε να τον παραλάβει από το σχολείο.

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη!

Πρόκειται για τον 8χρονο Βασίλη Χατζηδημητρίου. Ο Βασίλης Χατζηδημητρίου έχει καστανά μαλλιά, μαύρα μάτια, κανονικό ύψος και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρο μπλε παντελόνι, σκούρα κοντομάνικη πράσινη μπλούζα τύπου πόλο, κόκκινα παπούτσια και κρατούσε σχολική τσάντα με ροδάκια.

“Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για τη γονική αρπαγή του ανήλικου στις 2 Ιουνίου 2021 και προχώρησε άμεσα κατόπιν Εισαγγελικής Εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι πιθανόν η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο”, τονίζεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Δείτε την ανάρτηση του Χαμόγελου του Παιδιού

Φωτογραφίες από: Facebook / Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child.