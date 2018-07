Θεσσαλονίκη: Ραγδαία υποβάθμιση της ποιότητας νερού στη λίμνη Κορώνεια – Προβληματισμένοι οι ειδικοί!

σχεδόν τρία χρόνια μετά την επαναπλημμύρισή της, η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων ήταν ραγδαία, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται «κακή» με βάση το φυτοπλαγκτόν που ελέγχθηκε με μετρήσεις που έγιναν από το 2016 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017.

Σχετικά στοιχεία μετρήσεων παρουσιάζει η καθηγήτρια Υδροβοτανικής – Υδροοικολογίας του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Μαρία Μουστάκα, στο 14ο διεθνές συνέδριο για την «Προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος» («Protection and Restoration of the Environment ΧΙV»), που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη από τον τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Stevens Institute of Technology των ΗΠΑ.

Στο συνέδριο συμμετέχουν ερευνητές και καθηγητές από 15 χώρες, οι οποίοι παρουσιάζουν εργασίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η διαχείριση υδατικών πόρων, ενέργειας, υγρών και στερεών αποβλήτων, αλλά και οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.

Σύμφωνα με την κ. Μουστάκα, ενώ από το 2015 η επαναπλημμύριση της λίμνης Κορώνειας φάνηκε να βελτιώνει προσωρινά την οικολογική ποιότητα νερού, η υποβάθμιση ήταν ραγδαία το 2016 και το 2017 και έτσι επανήλθε η εικόνα των οργανισμών που επικρατούσαν και στο παρελθόν, και είχαν ως συνέπεια τη συνολική υποβάθμιση της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής.

«Υπάρχει ένας παράγοντας που παρεμποδίζει την αποκατάσταση, λόγω της εγκατάστασης στον πυθμένα (από το 2003 και μετά) μορφών επιβλαβών οργανισμών του φυτοπλαγκτού. Ετσι το 2017 κυριαρχούν στο νερό της λίμνης δείκτες οργανικής ρύπανσης, ανθίσεις γνωστών τοξικών κενοβακτηρίων» υπογραμμίζει η κ. Μουστάκα, συμπληρώνοντας ότι η επανεμφάνιση των επιβλαβών ειδών στο νερό οδηγούν στην εξαφάνιση της καλής ποιότητας ειδών φυτοπλαγκτού, που θα μπορούσαν να επιφέρουν μία ισορροπία. «Όλη η κοινωνία του φυτοπλαγκτού αποτελεί χαρακτηριστικό κακής ποιότητας νερού» σημειώνει.