Θεσσαλονίκη: Ρεκόρ Γκίνες διεκδικεί η καμπάνια «ΧΟΠΑ Ήρωες 112»

Ρεκόρ Γκίνες διεκδικεί η καμπάνια «Χ.Ο.Π.Α. (Χέρι-Ομιλία-Πρόσωπο-Αμέσως) Ήρωες 112» που σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καλεί μικρούς και μεγάλους να φωτογραφηθούν με μάσκα υπερήρωα και να συμμετέχουν, με τον τρόπο αυτό, στην παγκόσμια προσπάθεια για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι «Χ.Ο.Π.Α. (Χέρι-Ομιλία-Πρόσωπο-Αμέσως) Ήρωες 112» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και σε περισσότερες από 12 ευρωπαϊκές χώρες και στόχο έχει την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου των ηλικιωμένων από παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.

Μέσα από δραστηριότητες με «σούπερ ήρωες» και παιχνίδια, τα παιδιά σε συνεργασία με τους δασκάλους τους, εξοικειώνονται με τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου και μαθαίνουν να καλούν άμεσα τον Πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, 112, μειώνοντας έτσι τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει το εγκεφαλικό επεισόδιο τόσο στη ζωή του ίδιου του πάσχοντα όσο και των οικείων του.

Τις φετινές αποκριές, η παγκόσμια καμπάνια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αποφάσισαν να συμμετέχουν σε μια προσπάθεια για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο άλμπουμ φωτογραφιών με μάσκες ή και μπέρτες υπερηρώων, ώστε να ενημερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος γι’ αυτήν τη δράση.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να φορέσει μια μάσκα υπερήρωα (τέτοιες μάσκες υπάρχουν διαθέσιμες για εκτύπωση στην ιστοσελίδα https://recordattempt.fastheroes.com/gr/mask), να τραβήξει μία ή περισσότερες φωτογραφίες δική του, των φίλων, των γονιών του και να τις ανεβάσει στην πλατφόρμα www.fastheroes.com/worldrecord. Όταν ανεβάσει τέσσερις φωτογραφίες, θα λάβει πιστοποιητικό συμμετοχής στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια.

Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χ.Ο.Π.Α. (Χέρι-Ομιλία-Πρόσωπο-Αμέσως) Ήρωες 112» εφαρμόζεται παγκοσμίως με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού για τα Εγκεφαλικά Επεισόδια (World Stroke Organization), του Schools for Health in Europe Foundation (S.H.E.) και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Angels Initiative, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην Ελλάδα, η καμπάνια εφαρμόστηκε πιλοτικά με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ αυτήν την περίοδο, εν μέσω πανδημίας, διοργανώνεται μία παγκόσμια διαδικτυακή κυρίως καμπάνια, με τη συμμετοχή σχολείων από όλον τον κόσμο. Αυτή η καμπάνια έχει ως στόχο να φθάσει το μήνυμα σε ένα εκατομμύριο οικογένειες.

Ξεκινώντας πιλοτικά τον Ιανουάριο του 2019 από ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη, οι ΧΟΠΑ Ήρωες 112 εξαπλώθηκαν σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο από τη Βραζιλία έως την Ισλανδία και σε δώδεκα Ευρωπαϊκές χώρες. Φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπενθυμίζουν ότι το εγκεφαλικό αποτελεί την πρώτη αιτία αναπηρίας και τη δεύτερη αιτία θανάτου. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι συχνά δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια κλειδιά ενός εγκεφαλικού και δεν αναζητούν εγκαίρως την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Ωστόσο τονίζουν ότι τα παιδιά μπορούν να σώσουν ζωές, αρκεί να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση να τόσο να δράσουν άμεσα με ψυχραιμία όσο και να «εκπαιδεύσουν» τα ίδια την οικογένειά τους.

