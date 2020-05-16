\u03a4\u03bf \u03c6\u03af\u03b4\u03b9 \u03b2\u03b3\u03ae\u03ba\u03b5 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b4\u03c1\u03cc\u03bc\u03bf, \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ad\u03ba\u03b1\u03bd\u03b5 \u03b1\u03bd\u03b5\u03bd\u03cc\u03c7\u03bb\u03b7\u03c4\u03bf \u03b2\u03cc\u03bb\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ad\u03be\u03c9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a7\u03b1\u03bb\u03ba\u03af\u03b4\u03b1\u03c2. \u0388\u03bd\u03b1\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2, \u03ba\u03b1\u03c4\u03ad\u03b3\u03c1\u03b1\u03c8\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03b9\u03ba\u03cc\u03bd\u03b5\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf \u03ba\u03b9\u03bd\u03b7\u03c4\u03cc \u03c4\u03b7\u03bb\u03ad\u03c6\u03c9\u03bd\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5.\n\u03a0\u03ac\u03c1\u03c4\u03b5 \u03bc\u03b9\u03b1 \u03b3\u03b5\u03cd\u03c3\u03b7:\n\n\u03a0\u03b7\u03b3\u03ae: eviazoom