Κέρκυρα: Σταυροδρόμι πολιτισμών και γαστρονομικών εμπειριών

Η Κέρκυρα είναι από τα νησιά της Ελλάδας που συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο ιστορία, αρχιτεκτονική, φύση και έντονες παραδόσεις. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, στο Ιόνιο Πέλαγος, απέναντι από τις ακτές της Ηπείρου, και εδώ και αιώνες αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών. Οι επιρροές από τη μακρόχρονη κυριαρχία της Βενετίας, αλλά και από τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, είναι εμφανείς σε κάθε γωνιά του νησιού: στα καντούνια της πόλης, στα επιβλητικά φρούρια, στα αρχοντικά κτίρια και στις πλατείες που θυμίζουν περισσότερο ιταλική πόλη παρά ελληνικό νησί.

White Dream Villas: Ηγετική παρουσία στην πολυτελή διαμονή

Η White Dream Villas είναι μια ελληνική εταιρεία που επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαμονής στην Ελλάδα. Με έδρα την Κέρκυρα και παρουσία σε μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς ελληνικούς προορισμούς — όπως η Κρήτη, η Ζάκυνθος, το Πόρτο Χέλι και οι Παξοί — προσφέρει μια μοναδική συλλογή από προσεκτικά επιλεγμένες πολυτελείς βίλες για ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Κάθε ακίνητο που φιλοξενείται στην πλατφόρμα της White Dream Villas περνά από αυστηρή διαδικασία ελέγχου και πολυεπίπεδη αξιολόγηση. Η σχολαστική αυτή επιλογή εξασφαλίζει ότι το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διατηρεί σταθερά υψηλά πρότυπα ποιότητας και αισθητικής, ικανοποιώντας ακόμη και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες.

Πέρα από την πολυτελή διαμονή, η White Dream Villas προσφέρει εξατομικευμένες concierge υπηρεσίες, σχεδιασμένες για να μετατρέψουν κάθε ταξίδι σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Από ιδιωτικές μεταφορές και κρατήσεις σε κορυφαία εστιατόρια μέχρι οργάνωση δραστηριοτήτων και εμπειριών, η έμπειρη ομάδα της εταιρείας φροντίζει κάθε λεπτομέρεια.

Η ομάδα της White Dream Villas βρίσκεται στη διάθεση των πελατών 24 ώρες το 24ωρο, έτοιμη να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε ανάγκη και να εξασφαλίσει μια άψογη εμπειρία φιλοξενίας από την πρώτη στιγμή της κράτησης μέχρι την αναχώρηση.

Villa Monopati

Κάθε μία από αυτές τις βίλες συνδυάζει υψηλή αισθητική, απόλυτη ιδιωτικότητα και μαγευτική θέα στο Ιόνιο, προσφέροντας μια εμπειρία φιλοξενίας που ξεπερνά τις προσδοκίες.

Μετακινήσεις – Εκδρομές – Γευσιγνωσία

CORFU UNION transfers & tours:Premium μετακίνηση, ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία

Η CORFU UNION transfers & tours αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες ιδιωτικών μεταφορών και εκδρομών στην Κέρκυρα, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που μετατρέπουν κάθε μετακίνηση σε μια πραγματικά ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία. Με γνώμονα την ποιότητα, την αξιοπιστία και την άριστη εξυπηρέτηση, η Corfu Union δημιουργεί εξατομικευμένες λύσεις μετακίνησης και περιήγησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη.

Από την πρώτη στιγμή της άφιξής σας στο νησί, η έμπειρη ομάδα της Corfu Union φροντίζει ώστε το ταξίδι σας να ξεκινήσει με άνεση και σιγουριά. Οι ιδιωτικές μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι, τα ξενοδοχεία και τις βίλες της Κέρκυρας εξασφαλίζουν μια ομαλή, ασφαλή και πολυτελή διαδρομή, χωρίς καθυστερήσεις ή άγχος. Παράλληλα, οι αποκλειστικές ιδιωτικές εκδρομές της Corfu Union σας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσετε την Κέρκυρα με τον δικό σας ρυθμό, ανακαλύπτοντας τόσο τα διάσημα αξιοθέατα όσο και τα κρυμμένα διαμάντια του νησιού.

Ο σύγχρονος στόλος της Corfu Union, που περιλαμβάνει πολυτελή οχήματα Mercedes, εγγυάται άνεση, ασφάλεια και στυλ σε κάθε διαδρομή. Οι επαγγελματίες οδηγοί μας, άριστα εκπαιδευμένοι και με βαθιά γνώση της τοπικής γεωγραφίας και κουλτούρας, είναι πάντα έτοιμοι να προσφέρουν μια φιλική και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, κάνοντας κάθε μεταφορά μια ευχάριστη εμπειρία.

Με φιλοσοφία που θέτει τον επισκέπτη στο επίκεντρο, η Corfu Union επενδύει συνεχώς στην καινοτομία, την τεχνολογία και την ποιότητα των υπηρεσιών της. Από εξατομικευμένα ταξιδιωτικά προγράμματα και μεταφορές για εκδηλώσεις, μέχρι οργανωμένες εκδρομές και premium εμπειρίες, στόχος μας είναι να δημιουργούμε αξέχαστες στιγμές για κάθε ταξιδιώτη.

Corfu Union – γιατί κάθε ταξίδι στην Κέρκυρα αξίζει να ξεκινά με άνεση, πολυτέλεια και απόλυτη αξιοπιστία.

THE OLIVE HOUSE: The Governor Olive Oil

Ανακαλύψτε μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία που ξεκινά από την καρδιά της Κέρκυρας και ταξιδεύει μέσα από τις πιο εκλεκτές γεύσεις της ελληνικής παράδοσης. Στο The Olive House, η κερκυραϊκή κουζίνα συναντά δημιουργικά την ελληνική γαστρονομία, προσφέροντας ένα μοναδικό ταξίδι γεύσης όπου η παράδοση, η ποιότητα και η αυθεντικότητα γίνονται ένα.

Στο επίκεντρο αυτής της εμπειρίας βρίσκεται η ελιά – το σύμβολο της Κέρκυρας και ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα της ελληνικής γης. Στους αμέτρητους ελαιώνες του νησιού γεννιέται μια παράδοση αιώνων που μεταφέρεται στο τραπέζι σας μέσα από εκλεκτές γεύσεις, αρώματα και συνδυασμούς που αναδεικνύουν την ουσία της μεσογειακής διατροφής. Κάθε πιάτο αποτελεί έναν φόρο τιμής στη βαθιά σχέση του τόπου με την ελιά, μετατρέποντας κάθε γεύμα σε μια αυθεντική κερκυραϊκή εμπειρία.

Η καρδιά αυτής της φιλοσοφίας είναι το Governor Olive Oil, το πρώτο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της Κέρκυρας με υψηλή φαινολική αξία που έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση υγείας. Δημιουργημένο με πάθος, επιστημονική γνώση και σεβασμό στην παράδοση από την οικογένεια Δαφνή, αποτελεί ένα πραγματικό ελιξίριο ευεξίας και γεύσης. Κάθε σταγόνα του αποκαλύπτει την ένταση των αρωμάτων, την πολυπλοκότητα των γεύσεων και τα πολύτιμα οφέλη για την υγεία.

Στο The Olive House σας προσκαλούμε να ξεκινήσετε μια συναρπαστική περιπέτεια ελαιολάδου μέσα από τις αποκλειστικές γευσιγνωσίες εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες. Στον αριστοκρατικό μας χώρο, με την καθοδήγηση των ειδικών μας, θα εξερευνήσετε ελαιόλαδα εξαιρετικής ποιότητας που συνδυάζουν ιστορία, επιστήμη και παράδοση.

Ανακαλύψτε το θαύμα του «Υψηλού Φαινολικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου» και βιώστε την ουσία της ελληνικής φύσης μέσα από μια εμπειρία που διεγείρει όλες τις αισθήσεις. Στο The Olive House, κάθε γευσιγνωσία, κάθε άρωμα και κάθε σταγόνα αφηγείται μια ιστορία πάθους, δεξιοτεχνίας και αυθεντικής ελληνικής κληρονομιάς.

Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι γεύσης που ξεκινά από την ελιά και καταλήγει στην απόλυτη απόλαυση.

Η κερκυραϊκή κουζίνα είναι επίσης ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς φέρει έντονες ιταλικές επιρροές. Χαρακτηριστικά πιάτα είναι η παστιτσάδα, συνήθως με κόκορα και πικάντικη σάλτσα ντομάτας, και το σοφρίτο, μοσχάρι μαγειρεμένο με σκόρδο, κρασί και μαϊντανό. Πολύ δημοφιλές είναι επίσης το μπουρδέτο, ψάρι σε πικάντικη κόκκινη σάλτσα, που αποτελεί αγαπημένο πιάτο των ψαροταβερνών του νησιού.

Τα εγγυημένα γαστρονομικά spots

Venetian Well: Ένας διαχρονικός διάλογος ανάμεσα στον τόπο, τη μνήμη και τη σύγχρονη γαστρονομία

Στην καρδιά της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, μέσα σε έναν ήσυχο βενετσιάνικο προαύλιο χώρο, βρίσκεται ένας τόπος όπου ο χρόνος δεν σταμάτησε ποτέ να κυλά — απλώς έμαθε να συνυπάρχει.

Το Venetian Well αντλεί το όνομά του από την πέτρινη, περίτεχνη στέρνα που δεσπόζει στον χώρο εδώ και αιώνες. Ένα διακριτικό σημείο αναφοράς της καθημερινής ζωής της πόλης, μάρτυρας συναντήσεων, σιωπών και ιστοριών που εκτυλίχθηκαν μέσα στα τείχη της βενετσιάνικης Κέρκυρας. Από την αρχή, η ταυτότητα του εστιατορίου διαμορφώθηκε σε άμεση σχέση με αυτόν τον τόπο — έναν χώρο βαθιά ιστορικό, αλλά ανοιχτό στη συνεχή εξέλιξη.

Η πορεία του Venetian Well χαρακτηρίζεται από μια σταθερή φιλοσοφία: σεβασμός στην κληρονομιά χωρίς προσκόλληση στο παρελθόν και εξέλιξη χωρίς υπερβολή. Η αρχιτεκτονική και η ατμόσφαιρα παραμένουν πιστές στον χαρακτήρα του χώρου, ενώ η γαστρονομική έκφραση εξελίσσεται με συνέπεια, ακρίβεια και ωριμότητα.

Σήμερα, η κουζίνα εκφράζει μια σύγχρονη fine-dining προσέγγιση, βαθιά συνδεδεμένη με τη μεσογειακή μνήμη και την εποχικότητα. Η πρώτη ύλη προηγείται της τεχνικής και η τεχνική υπηρετεί τη σαφήνεια. Κάθε πιάτο διαμορφώνεται με μέτρο, ισορροπία και ουσία, χωρίς περιττές χειρονομίες.

Ιδιαίτερη θέση στην εμπειρία κατέχουν η λίστα κρασιών και το επισκέψιμο υπόγειο κελάρι. Στις σταθερές συνθήκες που προσφέρει ο χώρος, φιλοξενούνται σπάνιες ετικέτες και ιστορικές χρονιές του παλιού κόσμου, επιλεγμένες με γνώση, υπομονή και σεβασμό στον χρόνο. Το κελάρι λειτουργεί ως φυσική συνέχεια της γαστρονομικής αφήγησης, προσθέτοντας βάθος και μνήμη στην εμπειρία.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται μέσα από ένα service που χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και διακριτικότητα. Η φιλοξενία εκφράζεται μέσα από τη ροή, την πρόβλεψη και τον σεβασμό στον χρόνο του επισκέπτη.

Το Venetian Well εξελίσσεται χωρίς να αποκόπτεται από την ταυτότητά του. Κάθε αλλαγή ενσωματώνεται με συνέπεια, κάθε νέο κεφάλαιο βασίζεται στο προηγούμενο. Σε αυτήν την αυλή, ανάμεσα στην πέτρα και τη σιωπή, το παρελθόν και το παρόν συνεχίζουν τον διάλογό τους — ήσυχα, ουσιαστικά, διαχρονικά.

Το εστιατόριο βραβεύτηκε φέτος με “Χρυσό Σκούφο” και τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αποσπάσει δύο αστέρια FNL.

REX restaurant: Ο θρύλος της γαστρονομίας

Υπάρχουν εστιατόρια που απλώς λειτουργούν. Και υπάρχουν εκείνα που γίνονται κομμάτι της ιστορίας μιας πόλης.

Το REX, στην οδό Καποδιστρίου 66, αποτελεί από το 1932 μια από τις πιο διαχρονικές γαστρονομικές αξίες στο κέντρο της Κέρκυρας. Ένας ιστορικός χώρος που έχει φιλοξενήσει γενιές Κερκυραίων και επισκεπτών, οικογενειακά τραπέζια, γιορτές και στιγμές που έμειναν αξέχαστες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την τοπική γαστρονομία.

Σήμερα, το ιστορικό εστιατόριο συνεχίζει τη διαδρομή του με ανανεωμένο μενού που παντρεύει την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα με τις αυθεντικές κερκυραϊκές γεύσεις, δοσμένες με μια διακριτικά σύγχρονη ματιά. Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίζουν βρίσκεται το ριζότο με άγριο σκόρδο, σπανάκι, ψητό καλαμάρι, ντομάτα και lime, τα μοσχαρίσια μάγουλα μαγειρεμένα με espresso και κάρδαμο με πουρέ πατάτας και γλασαρισμένα καρότα, αλλά και η προβατίνα κοκκινιστή με ανθότυρο Κρήτης και βασιλικό, ένα πιάτο που συνδέει δημιουργικά την παράδοση με τη σύγχρονη κουζίνα.

Στο REX οι παραδοσιακές συνταγές δεν αλλοιώνονται — εξελίσσονται. Οι ποιοτικές πρώτες ύλες και η προσεγμένη εκτέλεση δημιουργούν πιάτα που αναδεικνύουν τα αρώματα της Κέρκυρας και μετατρέπουν κάθε γεύμα σε εμπειρία.

Η ζεστή ατμόσφαιρα του χώρου, πλαισιωμένη από τα έργα του Κερκυραίου ζωγράφου Κένταρχου, δίνει στο εστιατόριο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που συνδέει την τέχνη με τη γαστρονομία και την ιστορία της πόλης.

Το REX δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο.

Είναι ένα κομμάτι της Κέρκυρας που συνεχίζει να γράφει τη δική του γευστική ιστορία.

CORFU SAILING CLUB RESTAURANT: Κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός

Στην καρδιά της Κέρκυρας, μέσα στα επιβλητικά τείχη του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας, βρίσκεται ένα από τα πιο ξεχωριστά γαστρονομικά σημεία του νησιού: το εστιατόριο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας. Από το 2004 μέχρι σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν ποιοτική κουζίνα, μοναδική ατμόσφαιρα και αυθεντική φιλοξενία.

Σε ένα μαγευτικό περιβάλλον όπου η ιστορία συναντά τη θάλασσα, το Corfu sailing club restaurant προσφέρει μια εμπειρία που ξεπερνά το απλό γεύμα. Με πανοραμική θέα στο γαλάζιο του Ιονίου και στο μοναδικό τοπίο της παλιάς πόλης, κάθε στιγμή εδώ μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή ανάμνηση.

Το μενού αποτελεί έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, βασισμένο σε φρέσκες πρώτες ύλες και εκλεκτά τοπικά προϊόντα. Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και δημιουργικά πιάτα εμπνευσμένα από την πλούσια γαστρονομική παράδοση της περιοχής συνθέτουν μια εμπειρία γεμάτη αυθεντικές γεύσεις και αρώματα. Κάθε πιάτο δημιουργείται με φροντίδα και φαντασία, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη γαστρονομία.

Είτε πρόκειται για ένα ρομαντικό δείπνο δίπλα στη θάλασσα, είτε για μια ξεχωριστή συνάντηση με φίλους, οικογένεια ή συνεργάτες, το εστιατόριο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για κάθε περίσταση.

Με εξαιρετική κουζίνα, μοναδική τοποθεσία και άψογη εξυπηρέτηση, δεν είναι τυχαίο ότι έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς της Κέρκυρας — ένας χώρος όπου η γεύση, η θέα και η φιλοξενία ενώνονται σε μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.

ARTISTI: Iταλική φινέτσα με κερκυραϊκή ψυχή

Στην καρδιά της Κέρκυρας, στην ιστορική Πλατεία Λεμονιάς, το Artisti δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο· είναι ένας γευστικός προορισμός όπου η ιταλική φινέτσα συναντά την αυθεντική κερκυραϊκή ψυχή. Σε έναν χώρο που αποπνέει χαρακτήρα και δημιουργικότητα, η ιταλική γαστρονομική παράδοση «συνομιλεί» με τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα και τις τοπικές γεύσεις του νησιού, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία που γεφυρώνει δύο πλούσιους γαστρονομικούς κόσμους.

Στην κουζίνα του Artisti, ο σεφ Γιώργος Πάγιατης δίνει τον δικό του ξεχωριστό τόνο. Με ιδιαίτερη αγάπη για την τέχνη της ζύμης και βαθιά γνώση των τεχνικών της, δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της αργής ωρίμανσης και στις χειροποίητες μεθόδους παρασκευής. Το αποτέλεσμα είναι μια ζύμη με μοναδική υφή, ελαφριά και αρωματική, που αποτελεί το σήμα κατατεθέν της γαστρονομικής φιλοσοφίας του Artisti.

Το μενού κινείται με μαεστρία ανάμεσα στην αυθεντική ιταλική παράδοση και τη δημιουργική προσέγγιση. Από τη μία πλευρά, οι κλασικές ιταλικές συνταγές σερβίρονται με σεβασμό στην αυθεντικότητά τους και με πρώτες ύλες κορυφαίας ποιότητας. Από την άλλη, η δημιουργικότητα του σεφ επαναπροσδιορίζει την ιταλική βάση, συνδυάζοντάς τη με εκλεκτά κερκυραϊκά και ελληνικά προϊόντα. Έτσι γεννιούνται ιδιαίτερες γεύσεις, όπως η Κερκυραϊκή Καρμπονάρα, όπου το αυθεντικό νούμπουλο Κερκύρας παίρνει τη θέση του guanciale, ή το σιγομαγειρεμένο ραγού μοσχαριού με τα αρωματικά σπετσερικά της παραδοσιακής παστιτσάδας, που σερβίρεται με βελούδινη κρέμα παρμεζάνας.

Στο Artisti, η γαστρονομία είναι για όλους. Γι’ αυτό και το εστιατόριο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και ξεχωριστό vegan menu με δημιουργικές προτάσεις, προσφέροντας επιλογές που σέβονται κάθε διατροφική προτίμηση. Παράλληλα, το μενού εμπλουτίζεται με εκλεπτυσμένες επιλογές θαλασσινών, αξιοποιώντας ολόφρεσκες πρώτες ύλες από τη Μεσόγειο και τιμώντας τη νησιώτικη ταυτότητα του τόπου.

Το Artisti είναι, τελικά, κάτι περισσότερο από μια γαστρονομική στάση στην Κέρκυρα· είναι μια εμπειρία όπου η παράδοση, η δημιουργικότητα και η ποιότητα συναντιούνται στο πιάτο, προσκαλώντας κάθε επισκέπτη σε ένα ταξίδι γεύσεων ανάμεσα στην Ιταλία και το Ιόνιο.

SKYVIEW: Το απόλυτο place to be της Kέρκυρας

Εκεί που βρίσκεται το περίφημο Κανόνι της Κέρκυρας, εκεί όπου ο ουρανός συναντά το Ιόνιο και τα αεροπλάνα περνούν σχεδόν πάνω από το κεφάλι σου, το Skyview All Day Place αποτελεί από το 2020 έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς του νησιού.

Με φόντο την εντυπωσιακή πινακίδα CORFU και τη μοναδική θέα στον αεροδιάδρομο, το Skyview έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν την τέλεια φωτογραφία αλλά και μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης και διασκέδασης.

Εδώ η ημέρα ξεκινά ιδανικά με απολαυστικό brunch και όσο προχωρά το εστιατόριο προσφέρει φαγητό εμπνευσμένο από τη μεσογειακή κουζίνα και τις αυθεντικές τοπικές γεύσεις της Κέρκυρας. Όσο περνάει η ώρα ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα κομψό cocktail bar, όπου δημιουργικά ποτά και signature cocktails συνοδεύουν την πιο μαγευτική θέα του νησιού.

Το Skyview δεν είναι ένα απλώς ένα σημείο για φαγητό ή ποτό· είναι εμπειρία. Φέτος το καλοκαίρι, το Skyview παρουσιάζει το νέο εντυπωσιακό glass stage, έναν μοναδικό χώρο που θα φιλοξενεί ξεχωριστά events, live εμφανίσεις και DJ performances σε επιλεγμένες βραδιές. Με φόντο τη μαγευτική θέα και τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, κάθε τέτοια στιγμή μετατρέπεται σε μια εμπειρία γεμάτη μουσική, εικόνες και καλοκαιρινή ενέργεια.

Αν επισκεφθείς την Κέρκυρα, υπάρχει ένα μέρος που δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα σου: Skyview All Day Place – εκεί όπου η θέα, οι γεύσεις και η μουσική συναντούν το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα.

ΠΟΡΤΑ ΡΕΜΟΥΝΤΑ: Γευστικές εμπειρίες που σε ταξιδεύουν

Στην καρδιά της Κέρκυρας υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλώς εστιατόριο· είναι μια ζωντανή ανάμνηση της παλιάς Ελλάδας. Η Πόρτα Ρεμούντα, η αγαπημένη «ταβέρνα του Μπάρμπα», άνοιξε το 1995 από τον Μαντουκιώτη Γιάννη Μπάρμπα με μια απλή αλλά δυνατή ιδέα: να φέρει στο κέντρο της πόλης τη ζεστασιά της σπιτικής κουζίνας και την αυθεντική θαλασσινή ψυχή της Κέρκυρας.

Εμπνευσμένη από τη γειτονιά του Μαντουκιού –εκεί όπου ψαράδες, ναυτικοί και εργάτες μοιράζονταν δουλειά, κρασί και ιστορίες– η ταβέρνα δημιουργήθηκε για να γίνει σημείο συνάντησης ανθρώπων, φίλων και γεύσεων. Ένα μέρος όπου το φαγητό δεν είναι απλώς πιάτο στο τραπέζι, αλλά εμπειρία που σε ταξιδεύει.

Η καρδιά του μενού χτυπά στις αυθεντικές κερκυραϊκές συνταγές της γιαγιάς Ευαγγελίας, που για χρόνια καθοδηγούσε την κουζίνα με αγάπη και μεράκι. Κλασική μοσχαρίσια παστιτσάδα όπως την έφτιαχναν οι παλιές νοικοκυρές, τραγανά μπακαλιαράκια από τη μαντουκιώτικη παράδοση, ατόφιο κερκυραϊκό τσιγαρέλι και το θρυλικό μπουρδέτο των ψαράδων – καυτερό, θαλασσινό και αυθεντικό, όπως μαγειρευόταν στα καΐκια.Απαραίτητη προϋπόθεση για να τα απολαύσετε να κάνετε κράτηση πριν ξεκινήσετε.

Το όνομα «Πόρτα Ρεμούντα» θυμίζει την παλιά πύλη της ενετικής πόλης. Και πράγματι, αυτή η ταβέρνα είναι μια πύλη: μια είσοδος σε γεύσεις, μνήμες και στιγμές αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας.

Αξίζει να ανοίξετε κι εσείς την πόρτα. Στην Πόρτα Ρεμούντα, κάθε τραπέζι είναι μια ιστορία και κάθε γεύση ένα κομμάτι Κέρκυρας.Απαραίτητη η κράτηση λόγω μεγάλης ζήτησης.

TWINS GELATO: Η εμπειρία του παγωτού

Υπάρχουν παγωτά… και υπάρχει η εμπειρία του Twins Gelato

Στην καρδιά της απόλαυσης, το Twins Gelato δεν είναι απλώς μια gelateria, αλλά ένας προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντική γεύση και πραγματική ποιότητα. Όλα τα παγωτά παρασκευάζονται χειροποίητα, καθημερινά, με φρέσκες πρώτες ύλες που κάνουν τη διαφορά σε κάθε κουταλιά.

Το παγωτό γιαούρτι φτιάχνεται από φρέσκο γιαούρτι, το παγωτό τζιζκέικ από φρέσκο τυρί κρέμα, ενώ τα δροσερά σορμπέ δημιουργούνται από φρέσκα φρούτα γεμάτα φυσικά αρώματα. Εδώ η ποιότητα δεν είναι απλώς στόχος — είναι φιλοσοφία.

Πίσω από κάθε γεύση βρίσκονται τα αδέρφια Δημήτρης και Βαγγέλης, που επιβλέπουν προσωπικά την παραγωγή και φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια, ώστε κάθε παγωτό να είναι ακριβώς όπως πρέπει: αυθεντικό, φρέσκο και απολαυστικό.

Και η εμπειρία δεν σταματά εκεί. Στο Twins Gelato θα βρείτε επίσης λαχταριστές βάφλες και κρέπες, ιδανικές για να συνοδεύσουν το αγαπημένο σας παγωτό ή να γίνουν από μόνες τους η πιο γλυκιά στιγμή της ημέρας.

Twins Gelato – γιατί το καλό παγωτό δεν είναι απλώς γεύση. Είναι εμπειρία.

Αν υπάρχει μια περίοδος που κάνει την Κέρκυρα πραγματικά μοναδική, αυτή είναι το Πάσχα. Οι πασχαλινές εκδηλώσεις θεωρούνται από τις πιο εντυπωσιακές στην Ελλάδα και προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες. Οι εορτασμοί ξεκινούν από τη Μεγάλη Εβδομάδα με λιτανείες του πολιούχου του νησιού, του Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο κορυφώνονται με το περίφημο έθιμο των «μπότηδων». Στις 11 το πρωί οι κάτοικοι ρίχνουν από τα μπαλκόνια μεγάλα πήλινα δοχεία γεμάτα νερό, που σπάνε με θόρυβο στους δρόμους της πόλης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και χαρούμενο θέαμα. Οι φιλαρμονικές της πόλης, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κερκυραϊκής παράδοσης, συνοδεύουν τις τελετές με πένθιμα αλλά και πανηγυρικά εμβατήρια.

Το Πάσχα στην Κέρκυρα δεν είναι απλώς μια θρησκευτική γιορτή αλλά μια εμπειρία που συνδυάζει μουσική, ιστορία και έντονο συναίσθημα. Τα καντούνια γεμίζουν κόσμο, οι καμπάνες χτυπούν ασταμάτητα και η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ενέργεια. Όταν πέφτει η νύχτα της Ανάστασης, η παλιά πόλη φωτίζεται από χιλιάδες κεριά, δημιουργώντας μια από τις πιο μαγευτικές εικόνες του ελληνικού Πάσχα.

Η καρδιά του νησιού χτυπά στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Τα στενά σοκάκια, γνωστά ως «καντούνια», οδηγούν σε μικρές πλατείες, εκκλησίες και ιστορικά κτίρια. Εμβληματικό σημείο είναι η πλατεία Λιστόν, με τις καμάρες και τα κομψά καφέ, εμπνευσμένη από τη Rue de Rivoli του Παρισιού. Απέναντι απλώνεται το μεγάλο πάρκο της Σπιανάδα, μία από τις μεγαλύτερες πλατείες στα Βαλκάνια, που λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες.

Η ιστορία της πόλης αποτυπώνεται και στα δύο εντυπωσιακά φρούρια που την προστατεύουν. Το Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, χτισμένο από τους Ενετούς πάνω σε βραχώδη χερσόνησο, προσφέρει πανοραμική θέα στο Ιόνιο και στην παλιά πόλη. Λίγο πιο δυτικά βρίσκεται το Νέο Φρούριο Κέρκυρας, ένα ακόμη ισχυρό αμυντικό έργο της ενετικής περιόδου, που μαρτυρά τη στρατηγική σημασία του νησιού κατά τους αιώνες των συγκρούσεων στη Μεσόγειο.

Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κέρκυρας είναι το ανάκτορο Αχίλλειο, που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από την αυτοκράτειρα Ελισάβετ της Αυστρίας (Σίσσυ). Το παλάτι είναι αφιερωμένο στον μυθικό ήρωα Αχιλλέα και περιβάλλεται από κήπους με αγάλματα και θέα προς τη θάλασσα. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε και από τον Γερμανό αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β΄, γεγονός που προσθέτει ακόμη ένα ιστορικό κεφάλαιο στο κτίριο.

Η Κέρκυρα όμως δεν ξεχωρίζει μόνο για την ιστορία της αλλά και για τη φυσική της ομορφιά. Το νησί είναι από τα πιο καταπράσινα της Ελλάδας, με ελαιώνες, λόφους και εντυπωσιακές ακτές. Στα βορειοδυτικά βρίσκεται το διάσημο Παλαιοκαστρίτσα, μια περιοχή με τιρκουάζ νερά, μικρούς κολπίσκους και βράχους που δημιουργούν ένα από τα πιο φωτογραφημένα τοπία του Ιονίου. Στον ίδιο λόφο δεσπόζει το Μοναστήρι της Παναγίας Παλαιοκαστρίτσας, από όπου η θέα στο πέλαγος είναι εντυπωσιακή.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα είναι και το Κανάλι του Έρωτα στο Σιδάρι, ένας εντυπωσιακός σχηματισμός από ψαμμίτη που δημιουργεί μικρούς φυσικούς διαδρόμους στη θάλασσα. Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, όποιο ζευγάρι κολυμπήσει στο κανάλι θα μείνει για πάντα μαζί. Στο δυτικό τμήμα του νησιού βρίσκεται επίσης η παραλία Γλυφάδα Κέρκυρας, με μεγάλη αμμουδιά και θεαματικά ηλιοβασιλέματα, ενώ πιο νότια η Λίμνη Κορισσίων αποτελεί έναν σημαντικό υγροβιότοπο με σπάνια οικοσυστήματα.

Το καλοκαίρι η Κέρκυρα ζει στους ρυθμούς του ήλιου και της θάλασσας. Οι παραλίες γεμίζουν με επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενώ τα χωριά και τα παραθαλάσσια θέρετρα αποκτούν έντονη ζωή. Στο Κασσιόπη, ένα γραφικό λιμάνι στο βόρειο τμήμα του νησιού, οι βραδιές γεμίζουν με μουσική και φώτα από τα ταβερνάκια γύρω από τη μαρίνα. Στον Άγιο Γόρδιο και στον Άγιο Στέφανο Κέρκυρας οι επισκέπτες απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές μπροστά στη θάλασσα, ενώ η παλιά πόλη μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σκηνικό με μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινή ζωή.

Η Κέρκυρα είναι τελικά ένα νησί που μπορεί να προσφέρει διαφορετικές εμπειρίες σε κάθε εποχή. Την άνοιξη, και ιδιαίτερα το Πάσχα, ξεχωρίζει για τις παραδόσεις και την πολιτιστική της ταυτότητα. Το καλοκαίρι μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο ζωντανούς προορισμούς του Ιονίου, με όμορφες παραλίες, έντονη ζωή και πλούσια γαστρονομία. Ο συνδυασμός ιστορίας, φυσικού τοπίου και πολιτισμού δημιουργεί έναν προορισμό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον στην Ελλάδα και που συνεχίζει να γοητεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.