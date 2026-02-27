Νάουσα – Καστοριά – Βελβεντό Κοζάνης: Τα best of της μακεδονικής γης

Στην καρδιά της μακεδονικής γης, η Νάουσα, η Καστοριά και το Βελβεντό συνθέτουν έναν προορισμό γεμάτο αντιθέσεις και αυθεντικότητα.

Νάουσα: Πόλη με έντονη προσωπικότητα

Η Νάουσα είναι μια πόλη με έντονη προσωπικότητα. Χτισμένη σε υψόμετρο, με άφθονα τρεχούμενα νερά και πλούσια βλάστηση, αποπνέει έναν αέρα ευρωπαϊκής επαρχιακής κομψότητας. Τα καλντερίμια, τα αρχοντικά και τα παλιά βιομηχανικά κτίρια μαρτυρούν την οικονομική και πολιτιστική της άνθηση.

Πού να μείνετε

Αστέρας: To all time classic ξενοδοχείο της Νάουσας

Το Ξενοδοχείο Αστέρας στη Νάουσα Ημαθίας δεν είναι απλώς ένα μέρος διαμονής -είναι μια εμπειρία ζεστής, αυθεντικής φιλοξενίας που σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου από την πρώτη στιγμή.

Στην καρδιά της πανέμορφης Νάουσας, ο Αστέρας ξεχωρίζει για την προσεγμένη αισθητική του και την αίσθηση άνεσης που αποπνέει σε κάθε του γωνιά. Διαθέτει 34 ευρύχωρα δωμάτια και κομψές σουίτες, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ηρεμία και ξεκούραση, είτε ταξιδεύετε για επαγγελματικούς λόγους είτε για απόδραση αναψυχής.

Τα μεγάλα, φωτεινά δωμάτια προσφέρουν άνεση και λειτουργικότητα, ενώ τα αναπαυτικά κρεβάτια εγγυώνται έναν βαθύ, ποιοτικό ύπνο. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, η καθαριότητα και η φροντίδα σε κάθε παροχή δημιουργούν ένα περιβάλλον που συνδυάζει ποιότητα και ζεστασιά.

Αυτό που κάνει όμως τον Αστέρα να ξεχωρίζει πραγματικά είναι οι άνθρωποί του. Η ευγένεια, το χαμόγελο και η διάθεση εξυπηρέτησης της ομάδας του ξενοδοχείου δημιουργούν μια ατμόσφαιρα οικειότητας και φροντίδας. Κάθε επισκέπτης αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός, με σεβασμό και αυθεντικό ενδιαφέρον.

Είτε απολαμβάνετε μια ρομαντική διαμονή σε σουίτα είτε μια άνετη οικογενειακή απόδραση, το Ξενοδοχείο Αστέρας αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν άνεση, ποιότητα και γνήσια μακεδονική φιλοξενία.

Στον Αστέρα, κάθε διαμονή γίνεται μια όμορφη ανάμνηση.

Αστέρας

Σήμα κατατεθέν της πόλης αποτελεί το καταπράσινο Άλσος Αγίου Νικολάου. Πλατάνια που αγγίζουν τον ουρανό, νερά που κυλούν αδιάκοπα και ξύλινα γεφυράκια δημιουργούν ένα σκηνικό ιδανικό για περίπατο, πικνίκ ή γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα δίπλα στο ποτάμι. Είναι ένα από τα ομορφότερα άλση της Ελλάδας και αγαπημένο σημείο ντόπιων και επισκεπτών.

Στην περιοχή της Αράπιτσας, το φαράγγι και οι καταρράκτες προσφέρουν ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα. Το σημείο αυτό είναι άρρηκτα δεμένο με την ιστορία της πόλης και το Ολοκαύτωμα της Νάουσας το 1822.

Η Νάουσα υπήρξε σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία.

Ωστόσο, η σύγχρονη ταυτότητα της Νάουσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κρασί. Η ζώνη ΠΟΠ Νάουσα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της χώρας, με πρωταγωνιστή την ποικιλία Ξινόμαυρο.

Τον χειμώνα, οι λάτρεις του σκι και του snowboard ανηφορίζουν προς το χιονοδρομικό κέντρο Σέλι, ένα από τα παλαιότερα της Ελλάδας. Το καλοκαίρι, το Βέρμιο προσφέρει δροσερές πεζοπορικές διαδρομές, ορεινή ποδηλασία και επαφή με παρθένα φύση.

Καστοριά: Μία πόλη-πίνακας ζωγραφικής

Χτισμένη αμφιθεατρικά στη χερσόνησο που αγκαλιάζει η γαλήνια Λίμνη Ορεστιάδα, η Καστοριά μοιάζει να ξεπήδησε από πίνακα ζωγραφικής. Τα νερά της λίμνης καθρεφτίζουν τα παλιά αρχοντικά, οι κύκνοι γλιστρούν αθόρυβα στην επιφάνειά της και η πρωινή ομίχλη του χειμώνα δημιουργεί μια σχεδόν ονειρική ατμόσφαιρα.

Η Καστοριά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γουνοποιία — μια τέχνη που σημάδεψε την ταυτότητά της. Τα περίφημα γουναράδικα της πόλης, μικρά εργαστήρια και σύγχρονες εκθέσεις, αποτελούν ζωντανό κομμάτι της παράδοσης:

PKZ Furs – Παράδοση, Τέχνη & Διαχρονική Πολυτέλεια

Η PKZ Furs αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της γουνοποιητικής παράδοσης της Καστοριάς. Με έτος ίδρυσης το 1965, η επιχείρηση ξεκίνησε το ταξίδι της από τον οραματιστή ιδρυτή Χρήστο Παπαδόπουλο, ο οποίος έθεσε τις βάσεις για μια πορεία αριστείας, ποιότητας και αξιοπιστίας.

Σήμερα, τη σκυτάλη κρατά η κόρη του, Μαρία Παπαδοπούλου, συνεχίζοντας με το ίδιο πάθος και αφοσίωση, εξελίσσοντας δυναμικά το όραμα της οικογένειας και δίνοντας σύγχρονη ταυτότητα στην επιχείρηση.

Η PKZ Furs εδρεύει στην περιοχή Πέτρα Καστοριάς, στον τόπο που παγκοσμίως φημίζεται για τη γουνοποιητική του παράδοση. Εκεί, η τέχνη της γούνας μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, με σεβασμό στην ιστορία και αφοσίωση στη λεπτομέρεια.

Κάθε δημιουργία είναι αποκλειστικά χειροποίητη από έμπειρους Καστοριανούς τεχνίτες, οι οποίοι μετατρέπουν τις υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες σε μοναδικά έργα πολυτέλειας.

Η PKZ Furs χρησιμοποιεί αποκλειστικά γουνοδέρματα προερχόμενα από Αμερική και Ευρώπη, διασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα και πιστοποιημένη προέλευση.

Είναι πιστοποιημένο μέλος του Greek Fur, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή της με τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου.

Η παραγωγή και η διάθεση των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά από την ίδια την επιχείρηση, διασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο ποιότητας σε κάθε στάδιο.

Η PKZ Furs δεν διαθέτει καταστήματα λιανικής – η φιλοσοφία της βασίζεται σε ιδιωτικό showroom, προσφέροντας εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης σε κάθε πελάτη.

Από το 2005, ο σχεδιασμός όλων των συλλογών φέρει την υπογραφή της Μαρίας Παπαδοπούλου. Με σεβασμό στην παράδοση αλλά και με σύγχρονη αισθητική, δημιουργεί κομμάτια που συνδυάζουν:

Διαχρονική κομψότητα

Μοντέρνες γραμμές

Υψηλή ραπτική

Απόλυτη εφαρμογή

Η PKZ Furs είναι μόνιμος εκθέτης σε διεθνείς εκθέσεις γούνας, προβάλλοντας την ελληνική τεχνογνωσία και την ποιότητα της Καστοριάς σε όλο τον κόσμο.

Με περισσότερα από 60 χρόνια ιστορίας, οικογενειακή συνέχεια και αδιάκοπη εξέλιξη, η PKZ Furs δεν δημιουργεί απλώς γούνες.

Δημιουργεί κληρονομιά πολυτέλειας, με σεβασμό στην τέχνη, στην ποιότητα και στον άνθρωπο που θα τη φορέσει.

George Leather & Fur: Η τέχνη της γούνας

Από το 1980, η βιοτεχνία δερμάτινων και γουναρικών George Leather & Fur, αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο της γούνας και των δερμάτινων ειδών. Μια αυθεντική οικογενειακή επιχείρηση που στηρίζεται στην εμπειρία, την τεχνογνωσία και το μεράκι, προσφέροντας διαχρονική ποιότητα με τη σφραγίδα της κλασικής καστοριανής παράδοσης.

Με εξαιρετική πρώτη ύλη και αυστηρή επιλογή υλικών, κάθε δημιουργία ξεχωρίζει για:

Την αντοχή και τη διαχρονικότητά της

Τη μοναδική υφή και πολυτελή αίσθηση

Το άψογο φινίρισμα και τη λεπτομέρεια

Η επιχείρηση τιμά την παράδοση της καστοριανής γουνοποιίας, συνδυάζοντάς τη με σύγχρονες γραμμές και μοντέρνο σχεδιασμό.

Στο George Leather & Fur υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής σε όλα τα πατρόν, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις διαστάσεις κάθε πελάτη. Από κλασικά παλτό γούνας μέχρι σύγχρονα δερμάτινα μπουφάν και ιδιαίτερες δημιουργίες, κάθε κομμάτι μπορεί να ραφτεί κατόπιν παραγγελίας, με απόλυτη εφαρμογή και υψηλή αισθητική.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του καταστήματος είναι ότι προσφέρει τιμές χονδρικής ίδιες με τις λιανικές, δίνοντας σε κάθε πελάτη τη δυνατότητα να αποκτήσει πολυτελή προϊόντα σε πραγματικά ανταγωνιστικό κόστος.

Η πόλη αποτελεί ένα ζωντανό βυζαντινό μουσείο. Στις παραδοσιακές συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρι, τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά του 17ου και 18ου αιώνα θυμίζουν την περίοδο μεγάλης ακμής που γνώρισε η Καστοριά χάρη στο εμπόριο γούνας. Ανάμεσα στις δεκάδες βυζαντινές εκκλησίες, ξεχωρίζει η εμβληματική Παναγία Κουμπελίδικη, με τον χαρακτηριστικό της τρούλο να στέκει αγέρωχος εδώ και αιώνες.

Λίγο έξω από το κέντρο, το εντυπωσιακό Σπήλαιο του Δράκου αποκαλύπτει έναν υπόγειο κόσμο με λιμνούλες και εντυπωσιακούς σταλακτίτες. Στη νότια όχθη της λίμνης, ο προϊστορικός λιμναίος οικισμός του Δισπηλιό μεταφέρει τον επισκέπτη 7.000 χρόνια πίσω, μέσα από αναπαραστάσεις κατοικιών και σημαντικά ευρήματα.

Για όσους αγαπούν τη φύση και τις εξορμήσεις, το βουνό Βίτσι προσφέρει χειμερινά σπορ αλλά και όμορφες πεζοπορικές διαδρομές όλο τον χρόνο, ενώ ο επιβλητικός Γράμμος χαρίζει άγρια φυσική ομορφιά και αυθεντικές εικόνες της μακεδονικής γης. Σε κοντινή απόσταση, το πετρόχτιστο Νυμφαίο συμπληρώνει ιδανικά την εκδρομή, με αρχοντική ατμόσφαιρα και πανοραμική θέα.

Βελβεντό – Η γαλήνη πάνω από τη λίμνη

Σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας από τη Νάουσα, το Βελβεντό αποκαλύπτει μια πιο ήσυχη, σχεδόν ποιητική πλευρά της Μακεδονίας. Αμφιθεατρικά χτισμένο πάνω από τη Λίμνη Πολυφύτου, προσφέρει πανοραμική θέα που μαγεύει, ειδικά τις απογευματινές ώρες, όταν ο ήλιος χάνεται πίσω από τα βουνά και τα νερά παίρνουν χρυσαφένιες αποχρώσεις.

Διαμονή και φαγητό

Hotel Αγνάντι: Τα διαμάντια είναι παντοτινά

Στους πρόποδες των Πιερίων, στο μαγευτικό Βελβεντό Κοζάνης και δίπλα από το αθλητικό κέντρο της περιοχής, το Ξενοδοχείο Αγνάντι δεσπόζει από το 2000 σε μία μοναδική τοποθεσία με πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα.

Από τα 30 άνετα και φωτεινά δωμάτιά του, ο επισκέπτης απολαμβάνει τον εύφορο κάμπο του Βελβεντού με τις ατελείωτες ροδακινιές, τη γαλήνια Λίμνη Πολυφύτου και την εντυπωσιακή γέφυρα που ενώνει την Κεντρική με τη Βόρεια Ελλάδα — ένα τοπίο που αλλάζει χρώματα κάθε ώρα της ημέρας και κάνει κάθε διαμονή εμπειρία ζωής.

Στο ξενοδοχείο λειτουργεί από το πρωί οργανωμένο καφέ και χώρος πισίνας με μπαλκόνι και θέα. Επίσης διαθέτει άνετο πάρκινγκ.

Το ξενοδοχείο λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, με επικεφαλής τον Βασίλη Παπαγόρα, που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της εστίασης από το 1989 και μέτοχο του ομίλου Asteras A.E.

Η νέα διοίκηση φέρνει φρέσκια φιλοσοφία, αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ένα ολοκληρωμένο όραμα φιλοξενίας που αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία του επισκέπτη.

Η νέα πτέρυγα του ξενοδοχείου βρίσκεται προ των πυλών και θα περιλαμβάνει:

9 επιπλέον σύγχρονα δωμάτια

3 πολυτελείς σουίτες

Παιδική πισίνα & waterland με νεροτσουλήθρες

Σάουνα, spa και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο

Αίθουσα 200 τ.μ. ιδανική για εκδηλώσεις, συνέδρια και κοινωνικές εκδηλώσεις

Το Αγνάντι μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό φιλοξενίας για οικογένειες, ζευγάρια αλλά και επαγγελματικές διοργανώσεις.

Μέσα στο ξενοδοχείο φιλοξενείται πλέον το ιστορικό και αγαπημένο εστιατόριο «Εν Βελβεντώ», το οποίο μεταφέρθηκε από το κέντρο του χωριού στην κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου.

Με παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, μαγειρευτά ημέρας, σούβλες, αλλά και εκλεκτές επιλογές ιταλικής κουζίνας, αποτελεί γαστρονομικό σημείο αναφοράς για όλη την περιοχή.

Το Αγνάντι είναι κάτι περισσότερο από ένα ξενοδοχείο.

Είναι το σημείο όπου τα Πιέρια όρη συναντούν τη φιλοξενία, όπου η θέα γίνεται συναίσθημα, και όπου κάθε επισκέπτης νιώθει ξεχωριστός.

Αγνάντι στο Βελβεντό, το σημείο αναφοράς στη Δυτική Μακεδονία.

Μετόχι: Η γαστρονομική ναυαρχίδα του Βελβεντού

Για δεκαετίες αποτέλεσε τη ναυαρχίδα του τουρισμού στο Βελβεντό. Ένα όνομα ταυτισμένο με τις γεύσεις, τις στιγμές και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης περιοχής. Το Μετόχι επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ.

Σε περίοπτη θέση, περιτριγυρισμένο από επιβλητικά πλατάνια και δίπλα στο αθλητικό κέντρο, το εστιατόριο συνδυάζει την απόλυτη φυσική ομορφιά με τη γαστρονομική απόλαυση. Η τοποθεσία του δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για χαλαρές οικογενειακές εξόδους, ρομαντικά δείπνα αλλά και μεγάλες κοινωνικές στιγμές.

Το Μετόχι λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, από την Asteras A.E., με ξεκάθαρο στόχο να το επαναφέρει στην παλιά του αίγλη και να το καθιερώσει ξανά στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς της περιοχής.

Με σεβασμό στην ιστορία του και σύγχρονη επιχειρηματική φιλοσοφία, η νέα διοίκηση επενδύει στην ποιότητα, την αισθητική και την εμπειρία του επισκέπτη.

Η γαστρονομική πρόταση του Μετόχι βασίζεται στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, εμπλουτισμένη με μοντέρνες γαστρονομικές πινελιές. Αυθεντικές συνταγές, εκλεκτές πρώτες ύλες και δημιουργικές τεχνικές συνθέτουν ένα μενού που τιμά το παρελθόν και κοιτάζει μπροστά.

Ένας Πολυχώρος Εμπειρίας με καφέ-μπαρ , μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων για γάμους, βαφτίσεις και διοργανώσεις, φυσικό περιβάλλον που απογειώνει κάθε περίσταση.

Το Μετόχι δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι τόπος συνάντησης, γιορτής και γεύσης.

Σύντομα ανοίγει ξανά τις πύλες του, έτοιμο να γράψει το επόμενο, λαμπρό κεφάλαιο της ιστορίας του και να τοποθετηθεί εκεί όπου ανήκει,

στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς της Δυτικής Μακεδονίας.

Το χωριό είναι φροντισμένο, με πετρόχτιστα σπίτια, ανθισμένες αυλές και ήρεμους δρόμους που προσκαλούν σε χαλαρό περίπατο. Η γύρω περιοχή διαθέτει μικρούς καταρράκτες, ρέματα και μονοπάτια, ιδανικά για φυσιολατρικές διαδρομές.

Το Βελβεντό φημίζεται για την αγροτική του παραγωγή – ιδιαίτερα τα ροδάκινα και τα κρασιά του. Οι τοπικοί συνεταιρισμοί αποτελούν παράδειγμα οργάνωσης και ποιότητας, ενώ αρκετοί χώροι είναι επισκέψιμοι, δίνοντας την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να γνωρίσει από κοντά τη διαδικασία παραγωγής.

Η λίμνη Πολυφύτου προσφέρει στιγμές απόλυτης ηρεμίας. Μια στάση για καφέ με θέα τα νερά ή μια φωτογραφική εξόρμηση στις όχθες της αρκεί για να νιώσει κανείς την απόλυτη χαλάρωση.