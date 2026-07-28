Πιτταράς στη Νάξο: Τhe art of cheese

Το Τυροκομείο ΠΙΤΤΑΡΑ δείχνει πώς η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. έφτασε στην κορυφή του κόσμου.

Δεν είναι τυχαίο. Όταν ένα τυρί διακρίνεται ξανά και ξανά σε διεθνείς και ελληνικούς διαγωνισμούς, πίσω από αυτή την επιτυχία κρύβονται χρόνια δουλειάς, συνέπειας και μια φιλοσοφία που δεν αλλάζει.

Με έδρα τις Μέλανες Νάξου το Τυροκομείο Πιτταρά παράγει από το 2008 τη γνήσια γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. κανονικής αλλά και στην εκδοχή της 12μηνης ωρίμανσης,κεφαλοτύρι Νάξου, ξυνοτύρι φρέσκο Νάξου, μυζήθρα γλυκιά Νάξου, ξυνότυρο Νάξου, ανθότυρο Νάξου.

Στην τετραπλά καθετοποιημένη επιχείρηση: καλλιέργεια ζωοτροφών – κτηνοτροφική μονάδα παραγωγή γάλακτος – Τυροκομείο παραγωγή τυριού – Διάθεση τελικών προϊόντων γίνεται πράξη η βασική φιλοσοφία ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΟΡΟ ΣΤΟ ΡΑΦΙ.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και με τις πιστοποιήσεις

1ον για την καλή διαχείριση και ευζωία των ζώων και

2ον για τη μη χρήση γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών

το τυροκομείο Πιτταρά φέρνει καθημερινά στο τραπέζι μας γνήσια μοναδικά προϊόντα βασισμένα στην παράδοση φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από την Οικογένεια Πιτταρά.

Η σταθερότητα η συνέπεια και συνέχεια στις αρχές μας αντικατοπτρίζεται και στις διακρίσειςμιας και όλα τα προϊόντα επί σειρά ετών αποσπούν κορυφαίες βραβεύσεις:

International taste institute, World cheese Awards, Mediterranean taste awards Excellent taste awards, Specialist awards, Concours international de Lyon, AFFA Athens Fine Food Awardsείναι μερικά από τα σημεία αξιολόγησης ελληνικά και διεθνή των προϊόντων μας.

Σήμερα, τα προϊόντα του Τυροκομείου Πιτταρά βρίσκονται στα μεγαλύτερα δίκτυα λιανικής της Ελλάδας αλλά και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά της χώρας αλλά και του κόσμου τη γνήσια γεύση της Νάξου.

Για την οικογένεια Πιτταρά, όμως, η μεγαλύτερη επιβράβευση δεν είναι οι διακρίσεις. Είναι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών που επιλέγουν καθημερινά τα προϊόντα της. Γιατί, όταν η ποιότητα βασίζεται στη γνώση, στην παράδοση, στην αγάπη και στον απόλυτο έλεγχο της παραγωγής, η αναγνώριση έρχεται ως φυσικό αποτέλεσμα για τα προϊόντα που εκπροσωπούν επάξια τη Νάξο και την ελληνική τυροκομία σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΙΤΤΑΡΑ

ΜΕΛΑΝΕΣ ΝΑΞΟΥ

Τηλ:2285062223-6944831555

Web: gravierapittara.gr

E-mail: tyrokomeio.pittaras@hotmail.gr

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