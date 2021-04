Η βραδιά των Όσκαρ είναι η πιο λαμπερή βραδιά του Χόλιγουντ, και περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως παρακολουθούν ζωντανά η μαγνητοσκοπημένα την λαμπρή τελετή, περιμένοντας με ανυπομονησία να δουν ποια θα είναι η κινηματογραφική ταινία που θα κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Αυτό που έχει παρατηρηθεί μερικές χρονιές, είναι ότι οι ταινίες που κέρδισαν το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο, δεν αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό και τους κριτικούς, κάτι που συνέβη πέρυσι με την ταινία “The Shape of Water”, η οποία ήταν καλή, αλλά οι υπόλοιπες ταινίες που ήταν υποψήφιες ταινίες στην ίδια κατηγορία, όπως το “Call Me by Your Name”, το “Lady Bird,” και το “Get Out”, ήταν οι καλύτερες της χρονιάς και ίσως και της δεκαετίας. Ωστόσο, οι επιλογές τις ακαδημίες είναι αυτές που κρίνουν το αποτέλεσμα και μόλις παραλάβει κάποιος το Όσκαρ, δεν υπάρχει επιστροφή.

Διαβάστε περισσότερα στο perpetual.gr