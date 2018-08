«Έπος» από παίκτη της Γιουνάιτεντ! Κατέβηκε για μπάλα στην αλάνα – video

Σε ένα μοναδικό video που έχει γίνει viral στα social media, ο Τζέσε Λίνγκαρντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και έπαιξε ποδόσφαιρο με μικρά παιδιά σε αλάνα της Αγγλίας, κάνοντας το όνειρό τους πραγματικότητα.

This video of @JesseLingard is brilliant and heart warming. pic.twitter.com/yW5QN9NseP

— James Corden (@JKCorden) August 14, 2018