Hyundai Kona EV Ν-Line 204 PS – Δοκιμή: Και εμφάνιση, και δυνατότητες που σε πάνε μακριά

Αυτό που θυμόμουν καλά, από το προηγούμενο ηλεκτρικό Hyundai Kona, ήταν η εξαιρετική διαχείριση ενέργειας, που χάριζε πολύ μεγάλη αυτονομία.

Στην φρεσκαρισμένη του εκδοχή, αυτό διατηρείται, και επαυξάνεται ελαφρώς, με ένα Kona EV να σου προσφέρει σημαντικές δυνατότητες.

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Στο μικρό facelift, στο οποίο υποβλήθηκε το ηλεκτρικό Hyundai Kona, δεν θα βρούμε τρομακτικές αλλαγές, αλλά όσα άλλαξαν ενίσχυσαν την εικόνα του, σε εμφάνιση, πρακτικότητα και τεχνολογίας.

Στη δεύτερη γενιά, μπορεί να μην έχουν αλλάξει πολλά στο εξωτερικό, στην καμπίνα, όμως, έχουν γίνει τόσα – όσα, προκειμένου ο οδηγός να έχει την καλύτερη δυνατή… ηλεκτρική εμπειρία. Το πακέτο των τεχνολογιών είναι μεγάλο, αλλά μην νομίζει κανείς πως σε εμφάνιση, όλα είναι ίδια.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής, ένα Kona έκδοσης N-Line, διαθέτει πιο σπορ χαρακτήρα, σπορ προφυλακτήρες, πλευρικές ποδιές, 19άρες ζάντες αλουμινίου, σκούρα καλύμματα στους καθρέπτες και άλλα.

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Εντός καμπίνας, συναντάμε καθίσματα με το λογότυπο N-Line, κόκκινες ραφές και πεντάλ αλουμινίου, δίνοντας στον οδηγό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται, καθώς για να είναι όμορφο ένα αυτοκίνητο, δεν χρειάζονται μόνο εξωτερικές λεπτομέρειες, αλλά και εσωτερικές. Εκεί, έχουμε έναν πίνακα οργάνων και μία οθόνη αφής, αμφότερα 12,3 ιντσών, που ενώνονται πάνω στο «αιωρούμενο» ταμπλό. Ως εκ τούτου, οι γραμμές είναι οριζόντιες, ενώ τα υλικά, σκληρά, γεροδεμένα και με καλή συναρμογή.

Το μήκους 4,355μ. αυτοκίνητο, είναι πασιφανές πως διαπρέπει σε άνεση, αφού οι πίσω επιβάτες έχουν άπλετους χώρους για γόνατα, ώμους και κεφάλια, ενώ μόνο οι αρκετά ψηλοί θα δυσκολευτούν λίγο. Αλλά, εδώ που τα λέμε, πόσοι είναι τόοοσο ψηλοί; Άρα, όλα καλά σε αυτόν τον τομέα. Οι χώροι είναι από τους καλύτερους αναφορικά στις κατηγορίες των μικρομεσαίων και μικρών SUV, με τα 466 λίτρα των αποσκευών και τα 27 λίτρα του εμπρός χώρου, κάτω από το καπό, να ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τον πήχη.

Το Kona διαθέτει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), για να φορτίζεις εξωτερικές συσκευές, ενημερώσεις Over-the-Air (OTA), Digital Key 2 Touch που επιτρέπει το κλείδωμα/ξεκλείδωμα/εκκίνηση μέσω smartphone ή smartwatch με τεχνολογία NFC, ενώ όσοι θέλουν να ακούν καλό και καθαρό ήχο, για αυτό φροντίζει το σύστημα Bose Premium με 8 ηχεία και subwoofer, που έχει ρυθμιστεί ειδικά για το όχημα. Οι πολλές θύρες USB-C, μπροστά και πίσω, εξασφαλίζουν δυνατότητες φόρτισης σε όλους τους επιβαίνοντες, κι αυτό ήταν μια απαραίτητη προσθήκη.

Το ηλεκτρομοτέρ αποδίδει 204 ίππους με 255Nm ροπή, με την μπαταρία να έχει χωρητικότητα 64,8 kWh. Το 0-100χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δευτ., πολύ καλός αριθμός για ένα αυτοκίνητο που το βάρος του αγγίζει τα 1.700 κιλά. Η αυτονομία φτάνει τα 440 χιλιόμετρα στην N-Line, αλλά μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει αν το πόδι του οδηγού είναι «βαρύ», και το προφίλ που έχει επιλέξει (Eco, Normal, Sport).

Σε Normal και με… νορμάλ οδήγηση κρατά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενώ σε αυτό συνεισφέρει και η λειτουργία i-PEDAL, που σου δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιείς μόνο του πεντάλ του γκαζιού, στις περισσότερες των περιπτώσεων, και να χρησιμοποιήσεις το σύστημα ανάκτησης ενέργειας με paddles στο τιμόνι για να επιλέξεις ένα από τα 4 στάδια έντασης της πέδησης. Οσο για τη μπαταρία, στο 10-80% φορτίζει σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC) 100 kW σε 40 λεπτά, ενώ στον 11 kW και ρεύμα (AC) που διαθέτει, απαιτούνται 6,25 ώρες.

Οδηγώντας το, από την πρώτη στιγμή συνειδητοποιείς πως έχεις να κάνεις με ένα Hyundai έκδοσης N-Line, καθώς οι αναρτήσεις είναι κάπως σφιχτές. Όμως, οι τροχοί των 19 ιντσών με πολλαπλούς συνδέσμους στην πίσω ανάρτηση, καταφέρνουν να το κάνουν να μην έχει έντονες κλίσεις, ενώ απορροφά τις καμπύλες του οδοστρώματος όμορφα. Το τιμόνι είναι ακριβές, οι επιταχύνσεις όπως πρέπει να είναι και οι χρόνοι για να γίνει μια προσπέραση, αρκετά χαμηλοί. Οι λειτουργίες των συστημάτων υποβοήθησης Hyundai SmartSense ADAS είναι περισσότερες και μόνο αν όντως το παρακάνει ο οδηγός, θα υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες.

Το Kona EV είναι ένα αυτοκίνητο, που ουσιαστικά δεν του λείπει τίποτα. Χώροι, άνεση, σπιρτάδα, τα έχει όλα. Τεχνολογίες, λειτουργίες, ασφάλεια. Και αυτά! Έχει, πάντως, και το Head-Up Display 12 ιντσών που σου επιτρέπει να έχεις τα μάτια σου στο δρόμο, ενώ το νέο σύστημα e-ASD (electric Active Sound Design) προσφέρει εικονικό ήχο στην καμπίνα, προσαρμοσμένο ανάλογα με την ταχύτητα, τη ροπή και την επιτάχυνση. Τι άλλο θέλετε;