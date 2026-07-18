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Η Euroleague αποθέωσε τον Μπάντιο: «Θα χορεύει για τον Παναθηναϊκό»

Η ανάρτηση της Euroleague για τον νέο γκαρντ του Παναθηναϊκού
Ο Μπαντιό
Ο Μπαντιό κόντρα στον Παναθηναϊκό (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Μπράνκου Μπάντιο αποτελεί ένα από τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και η Euroleague αποθέωσε τον Σενεγαλέζο γκαρντ με μία νέα της ανάρτηση στα social media.

Μετά από μία τρομερή σεζόν στη Euroleague με τη Βαλένθια, ο Μπράνκου Μπάντιο πήρε το “εισιτήριο” για τον Παναθηναϊκό και θα… χορεύει πλέον για τους “πράσινους” όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο επίσημος λογαριασμός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης του μπάσκετ.

“Από μία ελίτ πορεία στα πλέι οφ, τώρα θα χορεύει για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπάντιο είναι πολυμήχανος”, αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης της Euroleague, η οποία και περιλαμβάνει ένα video με μία φοβερή του προσπάθεια κόντρα στον νυν συμπαίκτη του, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Μπάντιο απέκλεισε πέρυσι τον Παναθηναϊκό με τη φανέλα της Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague.

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