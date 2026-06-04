ΑΒΑΞ: Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 2,6 δισ. ευρώ – Τζίρος 208,4 εκατ. ευρώ και EBITDA 26,7 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο

Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας εμφάνισε στο α’ τρίμηνο του 2026 ο Όμιλος ΑΒΑΞ ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε σε όλα τα έργα που εκτελεί.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΒΑΞ στο α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 17,3% σε 208,4 εκατ. ευρώ, έναντι 177,7 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε σε όλα τα έργα που εκτελεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέχεια της αποτελεσματικής εκτέλεσης όλων των μεγάλων συμβάσεων που έχουν εισέλθει πλέον σε ώριμη φάση, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του ομίλου ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2026 σε 26,7 εκατ. ευρώ, έναντι 26,2 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBITDA του κλάδου της κατασκευής (10,7%) να διατηρείται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά ολόκληρου του 2025 (10,8%).

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ, έναντι 11,9 εκατομμυρίων ευρώ το 2025.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) αυξήθηκε σε 239,6 εκατ. ευρώ την 31.03.2026 έναντι 200,9 εκατ. ευρώ την 31.12.2025, ως αποτέλεσμα της πρόσκαιρης πίεσης στο κεφάλαιο κίνησης που προκαλούν οι καθυστερήσεις στις

πιστοποιήσεις έργων καθώς και η στοχευμένη πολιτική εξορθολογισμού του συναλλακτικού κυκλώματος με τον δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA τελευταίου 12μήνου) ωστόσο να εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα: 2,0x την 31.03.2026 έναντι 1,7x στο τέλος του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας 401,7 εκατ. ευρώ την 31.03.2026 έναντι 397,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι ποσό 106,2 εκατ. ευρώ δεν αποτυπώνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στην μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.