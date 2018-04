Μεγάλη «μάχη» θα έχουμε στις τελευταίες αγωνιστικές του ιταλικού πρωταθλήματος, αφού η Νάπολι έκανε τη σπουδαία νίκη που έψαχνε και επικρατώντας με 0-1 μέσα στο Τορίνο, έβαλε δύσκολα στη Γιουβέντους για τον τίτλο.

Ένα γκολ του Κουλιμπαλί με καρφωτή κεφαλιά από κόρνερ στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης, ήταν αρκετό για να δώσει νέο ενδιαφέρον στη Serie A και να βάλει τους Ναπολιτάνους για τα καλά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι πλέον στον ένα βαθμό, με την πρωτοπόρο Γιουβέντους όμως, να ταξιδεύει τις επόμενες αγωνιστικές στις «καυτές» έδρες των Ίντερ και Ρόμα, κινδυνεύοντας πλέον σοβαρά με απώλεια ενός δικού της τίτλου.

Γιουβέντους: Μπουφόν, Χέβεντες, Μπενατιά, Κιελίνι (12′ Λίχτσταϊνερ), Ασαμόα, Κεντίρα, Πιάνιτς, Ματουιντί, Κόστα (71′ Μάντζουκιτς), Ιγκουαΐν, Ντιμπάλα (46′ Κουαδράδο)

Νάπολι: Ρέινα, Ισάι, Αλμπιόλ, Κουλιμπαλί, Μάριο Ρούι, Αλάν (80′ Ρογκ), Ζορζίνιο, Χάμσικ (67′ Ζιελίνσκι), Καγεχόν, Μέρτενς (61′ Μίλικ), Ινσίνιε

Γιουβέντους

28/04 Ίντερ – Γιουβέντους

05/05 Γιουβέντους – Μπολόνια

13/05 Ρόμα – Γιουβέντους

20/05 Γιουβέντους – Βερόνα

Νάπολι

29/04 Φιορεντίνα – Νάπολι

06/05 Νάπολι – Τορίνο

13/05 Σαμπντόρια – Νάπολι

20/05 Νάπολι – Κροτόνε

Absolute scenes in Torino. Look at what that goal meant to Napoli! pic.twitter.com/2k1OQjXILk

— Planet Fútbol (@si_soccer) 22 Απριλίου 2018