Πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση της ελληνικής αλιείας – Πού θα κατευθυνθούν τα κονδύλια

Βοήθεια ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ δίνεται στην αλιεία και στα αλιευτικά σκάφη, σε προσπάθεια αναβάθμισης τους.

Η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει την αλιεία και τα αλιευτικά σκάφη μέσω εξοπλισμού τους, όπως ανακοινώθηκε μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων) από τις 14 Μαΐου και έως τις 15 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλιείας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων.

Ο Μ. Σχοινάς ανέφερε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αλιευτικός κλάδος είναι η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου, «που πλέον παίρνει οριακές και ανησυχητικές διαστάσεις». Όπως υπογράμμισε, «δουλεύουμε μαζί με την Ευρώπη και με το υπουργείο Οικονομικών για να βρούμε λύσεις, έτσι ώστε οι Έλληνες ψαράδες να μπορούν να φέρνουν στην αγορά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που είδαμε εδώ».

Πρόσθεσε ότι στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου «χτυπά η καρδιά της ελληνικής αλιείας» και δήλωσε «εντυπωσιασμένος από την οργάνωση, την επάρκεια, αλλά και τις τιμές των προϊόντων που διακινούνται εδώ».

Ο Κ. Καδής επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε «με γρήγορα αντανακλαστικά» στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Συμπλήρωσε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κρίσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες τους, να στηρίξουν τον αλιευτικό τομέα, ο οποίος πιέζεται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος που προκάλεσε η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, από τα τέλη Φεβρουαρίου έως και το τέλος του έτους.