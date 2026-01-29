Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Την Παρασκευή και το Σάββατο οι κηδείες των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του Δικεφάλου

Την Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο (31/1) θα γίνουν οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι σοροί των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης (29/1/2026).

Από εκεί θα τις συνοδεύσει πλήθος κόσμου μέχρι το γήπεδο της Τούμπας, ενώ το ερχόμενο διήμερο θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες θα αποχαιρετήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Την Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο (31/1) θα γίνουν οι κηδείες των νεαρών οπαδών, με τον Σύνδεσμο Φιλάθλων ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας να ενημερώνει για τις κηδείες των τριών φίλων των ασπρόμαυρων που είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους, με προορισμό την Γαλλία, από την πόλη της Ημαθίας.