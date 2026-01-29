Βυθισμένη στη θλίψη παραμένει ολόκληρη η Ελλάδα από τον τραγικό θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία. Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα τελέστηκε τρισάγιο πριν τα φέρετρα με τις σορούς των θυμάτων μεταφερθούν με C-130 στην Ελλάδα. Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» υποδέχθηκε τους 2 τραυματίες ενώ σε νοσοκομείο της Ρουμανίας παραμένει ο πολυτραυματίας ο οποίος υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε στον αυχένα του. Την αεροδικομιδή των τραυματιών ανέλαβε ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας ενώ ο επαναπατρισμός των σορών θα γίνει με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας. Και τα 7 θύματα ήταν μεταξύ 20 και 30 χρόνων με το σημαντικότερο κοινό τους… την αγάπη για τον ΠΑΟΚ.
Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα οι σοροί των θυμάτων του τροχαίου – Live όλες οι εξελίξεις
Τα φέρετρα με τις σορούς τοποθετούνται στο C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας που θα τις μεταφέρει στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η αναχώρηση του C-130 θα γίνει λίγο μετά τις 16:00.
«Ο Ιβάν Σαββίδης και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα είναι δίπλα στις οικογένειες των 10 οπαδών μας» δήλωσε ο διευθυντής του εμπορικού τμήματος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Λάζαρος Μπαχτσεβάνος, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Όπως είπε, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες και ηθικά και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί.
«Το νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε την απόλυτη στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες», δήλωσε ο υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ, Μιχάλης Κούπκας.
Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στο «Παπαγεωργίου». Συγγενείς και φίλοι κρατούν λευκά λουλούδια και κασκόλ του ΠΑΟΚ στα χέρια τους θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν πως οι τραυματίες δεν είναι μόνοι τους.
Λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, απογειώθηκε από την Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να παραλάβει τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ.
Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισκέφτηκε το μεσημέρι το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους.
Ο δήμαρχος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και πρόεδρο της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, Κώστα Βασιλόπουλο, τον αντιδήμαρχο Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικών Αποκέντρωσης, Παντελή Καζαντζίδη, τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην άσο του Δικεφάλου, Γιώργο Τουρσουνίδη, τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, Σάκη Πρίττα και τον πρώην μπασκετμπολίστα που τίμησε τα ασπρόμαυρα χρώματα και μέλος της δημοτικής του παράταξης, Γιάννη Γιαννούλη, άφησε τα λουλούδια σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους 7 νεκρούς και τους 3 τραυματίες.
«Σε τέτοιες τραγωδίες δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να αποτυπώσουν το μέγεθος της θλίψης που αυτή τη στιγμή όλη η χώρα, η Θεσσαλονίκη, ο αθλητισμός και η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει. Το μόνο ίσως που μπορούμε να ψελλίσουμε σ' αυτόν τον πόνο, είναι να τους αναπαύσει ο Θεός και να δώσει δύναμη στις οικογένειες, αλλά και σε όλους που αντιμετωπίζουν αυτή την τραγωδία, να δώσουν δύναμη να θυμούνται αυτόν τον άδικο χαμό», δήλωσε συγκεκριμένα.
Ο Στέλιος Αγγελούδης τόνισε πως πρόκειται για ένα «άδικο τίμημα που πληρώνει πολύ καιρό τώρα η οικογένεια του ΠΑΟΚ» και προσέθεσε: «Μετά το '99, ξύπνησαν οι μνήμες, οι οποίες έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ας ευχηθούμε να είναι η τελευταία φορά που φίλαθλοι δίνουν το αίμα τους στην άσφαλτο για την αγαπημένη τους ομάδα».
Στο «Παπαγεωργίου» βρίσκονται και οι συγγενείς των τραυματιών, οι οποίοι παρέμειναν όλες αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός τους να αντικρίσουν τους αγαπημένους τους και να βεβαιωθούν πως είναι καλά.
Με ειδικό δρομολόγιο αναμένεται να φτάσουν στο νοσοκομείο οι 2 τραυματίες. Για την γρήγορα μεταφορά τους στο «Παπαγεωργίου» επιστρατρεύτηκαν τροχονόμοι για να αποσυμφορήσουν τον Περιφερειακό και να περάσουν γρήγορα και με ασφάλεια τα δύο ασθενοφόρα.
«Η διοίκηση της 3ης ΥΠΕ και το "Παπαγεωργίου" εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή μας. Το νοσοκομείο είναι πανέτοιμο για τους τραυματίες. Θα τους γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις», δήλωσε ο υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ Μιχάλης Κούπκας.
Για λόγους ασφαλείας, οι συγγενείς των τραυματιών δεν μπόρεσαν να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος που μετέφερε τους 2 τραυματίες. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη με εμπορική πτήση
Γιατροί και νοσηλευτές τον περιμένουν στο νοσοκομείο για να του δώσουν κάθε βοήθεια. Από την στιγμή που θα ξεκινήσει το ασθενοφόρο, θα χρειαστούν 20 λεπτά για να φτάσουν στο «Παπαγεωργίου».
Τραυματιοφορείς και γιατροί κάνοντας χειρουργικές κινήσεις, παραλαμβάνουν τα φορεία με τους τραυματίες
Μέσα στα επόμενα λεπτά αναμένεται να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι 2 τραυματίες. Αναμένεται να παραληφθούν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστούν κατευθείαν στο «Παπαγεωργίου»
Λίγη ώρα πριν φτάσει στη Θεσσαλονίκη το αεροσκάφος με τους 2 τραυματίες, ασθενοφόρα βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έτοιμα να παραλάβουν τους 2 νεαρούς που τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα.
Με το που οι τραυματίες φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, θα οδηγηθούν αμέσως στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί και από τους Έλληνες γιατρούς η κατάσταση της υγείας τους.
Στη συνέχεια θα μείνουν τη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους.
Ο ένας από τους 2 τραυματίες αναμένεται να εισχαθεί στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου.
Την Παρασκευή και το Σάββατο οι κηδείες του 31χρονου Χρήστου και του αδικοχαμένου Θανάση
«Όλη η Ελλάδα πενθεί», ήταν το μήνυμα του υφυπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τους 7 νεκρούς από την τραγωδία στη Ρουμανία
ΟΙ δύο τραυματίες, ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 14:00.
Μνημόσυνο για τους 7 νεκρούς της τραγωδίας στη Ρουμανία, τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Τρικάλων, υπό του Μητροπολίτη Λαγκαδά, κ. Πλάτων, και του τοπικού Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.
Όλη η Ελλάδα προσεύχετε να έχουν ένα ασφαλές ταξίδι
Καρέ - καρέ εξετάζουν οι αρχές το βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό δυστύχημα προσπαθώντας να ρίξουν φως στα αίτια που προκάλεσαν τη μοιραία σύγκρουση.
Ενός λεπτού σιγή για τις 5 εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα αλλά και για τους φίλαθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία, τήρησε η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.
«Η συνεδρίαση ξεκινά σε πολύ βαρύ κλίμα. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, η χώρα μας, η κοινωνία μας, συγκλονίστηκαν από δύο απανωτές τραγωδίες που μας συνέτριψαν» ανέφερε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Γεωργαντάς.
«Στη Ρουμανία, ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ανθρώπους που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αποψινό αγώνα στη Λυών. Ένα ταξίδι χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια.
Εκ μέρους του σώματος εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράσταση μας στους τραυματίες και τους οικείους τους. Σε τέτοιες στιγμές οφείλουμε όλοι να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό» τόνισε καλώντας τους βουλευτές να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.
Τραυματίες που επέζησε από τη μοιραία σύγκρουση δήλωσε πως το τιμόνι του βαν κλείδωσε με αποτέλεσμα ο οδηγός να καρφωθεί πάνω στην νταλίκα, χωρίς να μπορεί να κάνει το οτιδήποτε.
Ο δικηγόρος της εταιρείας που ενοικίασε το όχημα στους οπαδούς του βαν, τονίζει πως δεν υπήρξε τεχνική βλάβη και πως όλα τα οχήματα ενοικιάζονται αφού πρώτο γίνει έλεγχος.
Παραμένει στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα το αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους 2 τραυματίες
Φίλοι, συγγενείς και οπαδοί του ΠΑΟΚ, αφήνουν διαρκώς λουλούδια, κασκόλ και κεριά έξω από την θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας, αποτίοντας φόρο τιμής στους 7 νεκρούς
Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» θα μεταφερθούν κατευθείαν οι 2 τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος
Μέχρι τις 16:00 αναμένεται να έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα οι σοροί των 7 νέων παλικαριών που χάθηκαν άδικα στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία
Παραμένει στο νοσοκομείου της Τιμισοάρα μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του και να δοθεί έγκριση για την ασφαλή αεροδιακομιδή του στην Ελλάδα
Ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας βρέθηκε νωρίς το πρωί στη Ρουμανία με σκοπό να παραλάβει τους 2 τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
