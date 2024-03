CDC: Πέφτει κάτω και από τις 5 ημέρες το διάστημα απομόνωσης όσων περνούν κορονοϊό

Η πανδημία και τα lockdown αρχίζουν όλο και περισσότερο να θυμίζουν ανάμνηση, καθώς σε ολόκληρο τον κόσμο καταργούνται το ένα μετά το άλλο τα περιοριστικά μέτρα. Ένα από αυτά είναι και το διάστημα απομόνωσης εκείνων που βγαίνουν θετικοί στον κορονοϊό και το οποίο, το CDC, δηλαδή το εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, ρίχνει πια κάτω από τις 5 ημέρες.

Την ανακοίνωση έκανε το CDC το βράδυ της Παρασκευής (1/3/24). Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι θα καταργήσουν μεγάλο μέρος των μέτρων που έχουν απομείνει για τον κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου τερματισμού της έκκλησης για απομόνωση 5 ημερών, στους Αμερικανούς που βγαίνουν θετικοί.

Όπως αναφέρθηκε, έχουν βελτιωθεί τα ποσοστά νοσηλειών και θανάτων από κορονοϊό την περασμένη σεζόν και για το λόγο αυτό, αλλάζουν και οι συστάσεις του CDC.

«Ο Covid-19 παραμένει μια σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, αλλά δεν είναι πλέον η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ήταν κάποτε και οι επιπτώσεις στην υγεία μοιάζουν όλο και περισσότερο με εκείνες άλλων ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού», ανέφερε ο οργανισμός την Παρασκευή σε έκθεση που δικαιολογεί την απόφασή του.

Αντί να προσφέρει συστάσεις ειδικά για τον Covid-19, ο οργανισμός είπε ότι θα προχωρήσει σε μια «ενοποιημένη, πρακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του κινδύνου» από τον ιό παράλληλα με τη γρίπη και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό ή τον RSV.

«Ακολουθούμε αυτήν την ενοποιημένη προσέγγιση, ώστε τα πράγματα να είναι πιο απλά και πιο πιθανό να ακολουθηθούν. Και αν είναι ευκολότερα και πιο πιθανό να ακολουθηθούν, τότε προστατεύουμε τους πάντες, σωστά;», δήλωσε στο CBS News η διευθύντρια του CDC, Δρ Μάντι Κοέν.

Πάντως, από το CDC εξακολουθούν να συστήνουν όσους παρουσιάζουν συμπτώματα να κάνουν τεστ, έτσι ώστε να ξέρουν τι έχουν κολλήσει και άρα πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Ειδικά όσο ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Τι θα ισχύει για όσους νοσούν

Το CDC θα παροτρύνει όσους έχουν συμπτώματα αναπνευστικών ιών να παραμείνουν στο σπίτι μέχρι να εξαφανιστεί ο πυρετός τους για τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς να βασίζονται σε φάρμακα για τη μείωση του πυρετού και τα συμπτώματά τους βελτιώνονται.

Κάποιες πολιτείες έχουν ήδη υιοθετήσει αυτού του είδους τις συστάσεις, όπως το Όρεγκον και η Καλιφόρνια, καθώς και άλλες χώρες στο εξωτερικό. Οι ειδικοί ταυτόχρονα, αμφισβήτησαν το πόσο τηρήθηκε η απομόνωση των 5 ημερών, δεδομένων των εμποδίων όπως η έλλειψη αναρρωτικής άδειας μετ’ αποδοχών.

«Είναι σημαντικό ότι οι πολιτείες και οι χώρες που έχουν ήδη συντομεύσει τους συνιστώμενους χρόνους απομόνωσης δεν έχουν δει αυξημένες νοσηλείες ή θανάτους που σχετίζονται με τον COVID-19», ανέφερε η υπηρεσία.

Τις επόμενες πέντε ημέρες, το CDC προτείνει στους ανθρώπους να λαμβάνουν πρόσθετες προφυλάξεις, όπως αποστάσεις, βελτίωση του αερισμού και χρήση μάσκας, ειδικά όταν βρίσκονται κοντά σε ευάλωτα άτομα.

The Centers for Disease Control and Prevention announced Friday it would wind down much of its remaining guidance specifically targeted at COVID-19, including an official end to a pandemic-era plea for Americans to stay home for five days after testing positive.