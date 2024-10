Theragnostics: Το σύγχρονο «όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου

Τα νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Ιατρικής. Η δυναμική παρουσία της ελληνικής εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ.

Στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Ιατρικής (37th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine), που αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές συναντήσεις σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της Ιατρικής, συμμετείχε την περασμένη εβδομάδα (19-23 Οκτωβρίου 2024) στο Αμβούργο, η ελληνική εταιρεία παραγωγής ραδιοφαρμάκων ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ.

Το Συνέδριο – ορόσημο που είναι γνωστό για την προώθηση της παγκόσμιας ιατρικής καινοτομίας συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 7.500 συμμετέχοντες, από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους επαγγελματίες από τον χώρο της ιατρικής και στελέχη κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών. Σκοπός είναι η ανταλλαγή γνώσεων γύρω από τις πρωτοποριακές εξελίξεις στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής, καθώς και η διερεύνηση στρατηγικών για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο πρόεδρος της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Άγγελος Παγώνης και ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας Γιάννης Εμμανουηλίδης, πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους μεγάλων φαρμακευτικών οίκων του εξωτερικού με τους οποίους η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία. Ταυτόχρονα, είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν στη διαμόρφωση νέων συνεργασιών με φαρμακευτικές εταιρείες με τις οποίες τα στελέχη της ελληνικής εταιρείας είχαν έρθει σε επαφή την προηγούμενη περίοδο.

Ειδικά στον κρίσιμο τομέα των Theragnostics, που επικεντρώνεται στην εξειδικευμένη θεραπεία των ασθενών, πρωτοπορώντας στον τρόπο με τον οποίο η ιατρική αντιμετωπίζει τη θεραπεία του καρκίνου, τα στελέχη της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ είχαν τη δυνατότητα -μέσω της συμμετοχής τους σε δορυφορικά συμπόσια στο πλαίσιο του ΕΑΝΜ- να ενημερωθούν επιστημονικά γύρω από νέα ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικά πρωτόκολλα, τα οποία αναπτύσσονται στον τομέα των Theragnostics τόσο στην ογκολογία όσο και στη νευρολογία.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Άγγελος Παγώνης, τόνισε:

«Μέσα από τη συμμετοχή μας στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Ιατρικής, επισφραγίστηκε η ήδη ισχυρή παρουσία της εταιρείας μας σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της ιατρικής. Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για μια σειρά από νέες πολύτιμες συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες. Πλέον, είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματά μας, με στόχο να προσθέσουμε στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας νέα διαγνωστικά και θεραπευτικά ραδιοφάρμακα».

Η πρωτοποριακή μέθοδος των Theragnostics

Πρόκειται για έναν ειδικό κλάδο της πυρηνικής ιατρικής, που ενσωματώνει τη διαγνωστική απεικόνιση και τη στοχευμένη θεραπεία, επιτρέποντας στους κλινικούς γιατρούς να «βλέπουν αυτό που θεραπεύουν» και να «θεραπεύουν αυτό που βλέπουν». Αυτή η διπλή δυνατότητα αποτελεί σημαντική πρόοδο στην ιατρική, καθώς επιτρέπει την ταυτόχρονη ή διαδοχική διάγνωση και θεραπεία, με τη χρήση τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) για τον εντοπισμό των καρκινικών κυττάρων σε όλο το σώμα, που ακολουθείται από στοχευμένη ακτινοβολία για την εξάλειψή τους, ελαχιστοποιώντας έτσι τις βλάβες στους υγιείς ιστούς. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ένα «διπλό χτύπημα» κατά του καρκίνου, προσφέροντας ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στη θεραπεία.

Για το Συνέδριο του ΕΑΝΜ

Ο ΕΑΝΜ είναι ο μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός ιατρικός ευρωπαϊκός οργανισμός γύρω από την πυρηνική ιατρική. Από την ίδρυσή του το 1985, ο οργανισμός στοχεύει στην παροχή μιας διαδραστικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή και τη συζήτηση των εξελίξεων αιχμής στον ιατρικό τομέα. Με σκοπό να φέρει την πυρηνική ιατρική στο προσκήνιο συνεργάζεται στενά με 40 ευρωπαϊκές εθνικές εταιρείες πυρηνικής ιατρικής, 20 μη ευρωπαϊκές, θεσμικά όργανα της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς και ιατρικές εταιρείες.