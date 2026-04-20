Καρκίνος ωοθηκών: Τα τρία «αγκάθια» της υπουργικής απόφασης στην αποζημίωση του βιοδείκτη HRD

Άμεση διόρθωση της απόφασης του Υπουργείου Υγείας, που αφορά τον κρίσιμο -για τη ζωή εκατοντάδων γυναικών- βιοδείκτη HRD για τον καρκίνο των ωοθηκών, ζητουν οι ασθενείς.

Έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας για άμεση διόρθωση της υπουργικής απόφασης που αφορά την αποζημίωση του κρίσιμου βιοδείκτη HRD (Homologous Recombination Deficiency) για τον καρκίνο των ωοθηκών, απευθύνουν οι ασθενείς.

Ο βιοδείκτης HRD αποτελεί την ειδική ανάλυση των βιολογικών δεικτών του όγκου, που επιτρέπει στους γιατρούς να διαβάζουν την ταυτότητα της νόσου και να προβλέπουν με ακρίβεια ποια θεραπεία θα είναι πραγματικά αποτελεσματική.

Ο Σύλλογος Ασθενών «Εριφύλη» – Πρωτοβουλία Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο, φέρνει στο προσκήνιο τις σοβαρές δυσλειτουργίες που προκύπτουν από την πρόσφατη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 20/10/2025) σχετικά με την αποζημίωση της εξέτασης του συγκεκριμένου βιοδείκτη.

Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία προχώρησε σε μια καταρχήν θετική κίνηση, η επιστολή του Συλλόγου προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αναδεικνύει μια οξύμωρη πραγματικότητα: μια σωστή απόφαση που, λόγω τεχνικών και επιστημονικών αστοχιών, κινδυνεύει να μείνει κενό γράμμα.

Καρκίνος των ωοθηκών: «Ο βιοδείκτης HRD «εργαλείο» για την έγκαιρη διάγνωση»

Ο καρκίνος των ωοθηκών παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ογκολογίας. Χαρακτηρίζεται συχνά ως «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς η απουσία πρώιμων συμπτωμάτων οδηγεί το 60% των γυναικών στη διάγνωση όταν η νόσος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Με τα ποσοστά υποτροπής να παραμένουν υψηλά, η ανάγκη για εξατομικευμένη θεραπεία είναι επιτακτική.

Ο βιοδείκτης HRD δεν είναι απλώς μια διαγνωστική παράμετρος, αλλά το «κλειδί» που ξεκλειδώνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοχευμένες θεραπείες, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν ριζικά την πρόγνωση για σχεδόν τις μισές ασθενείς.

Όπως επισημαίνεται από την Πρόεδρο του Συλλόγου, Μαρία Παπαγεωργίου:

«Δεν μιλάμε για μια τυπική διαγνωστική εξέταση. Μιλάμε για ένα εργαλείο που καθορίζει ποια γυναίκα θα πάρει τη θεραπεία που μπορεί να της σώσει τη ζωή. Η Πολιτεία έκανε ένα σημαντικό βήμα, αλλά αν δεν διορθωθούν άμεσα τα λάθη στην εφαρμογή, το όφελος αυτό κινδυνεύει να χαθεί».

Τα τρία «αγκάθια» της υπουργικής απόφασης

Η επιστημονική κοινότητα, με την υποστήριξη κορυφαίων καθηγητών ογκολογίας και γενετιστών, εντοπίζει τρία κομβικά σημεία που καθιστούν την τρέχουσα απόφαση προβληματική:

Λανθασμένη Μεθοδολογία: Η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο ΦΕΚ δεν ταυτίζεται με καμία διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική. Ενώ για άλλες εξετάσεις στο ίδιο ΦΕΚ χρησιμοποιούνται οι ορθές μέθοδοι, στην περίπτωση του HRD η αστοχία αυτή εμποδίζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ακατάλληλος Χρονισμός: Η απόφαση δεν διευκρινίζει το πότε πρέπει να διενεργείται ο έλεγχος. Η επιστήμη υπαγορεύει ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται κατά την αρχική διάγνωση της προχωρημένης νόσου, αμέσως μετά το χειρουργείο, ώστε η θεραπευτική απόφαση να λαμβάνεται έγκαιρα. Σφάλμα στα Κριτήρια Ασθενών: Σε αντίθεση με τα διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα, η απόφαση ορίζει ότι δικαιούχοι είναι οι ασθενείς χωρίς ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία, ενώ το ορθό είναι η εξέταση να γίνεται σε όσες παρουσιάζουν πλήρη ή μερική ανταπόκριση στην πρώτη γραμμή θεραπείας με βάση την πλατίνα.

«Ανάγκη για άμεση διόρθωση των αστοχιών»

Ο Σύλλογος «Εριφύλη» ζητά την άμεση αναθεώρηση της απόφασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε πιστοποιημένα εργαστήρια και σε μεθόδους που συνάδουν με το Consensus για τους Βιοδείκτες της ΕΟΠΕ (Ιούνιος 2024).

Η σωστή εφαρμογή του ελέγχου HRD κρίνεται ως απαραίτητη όχι μόνο για την υγεία των γυναικών αλλά και για τη βιωσιμότητα του ΕΣΥ, καθώς η στοχευμένη θεραπεία αποτρέπει τη σπατάλη πόρων σε αναποτελεσματικά σχήματα.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Παπαγεωργίου, δίνει το στίγμα της αγωνίας των ασθενών επισημαίνοντας πώς ο συγκεκριμένος βιοδείκτης είναι θέμα ζωής και θανάτου για χιλιάδες γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών.

«Ζητάμε το αυτονόητο: οι ασθενείς να έχουν πραγματική πρόσβαση στη σωστή διάγνωση και τη σωστή θεραπεία, την κατάλληλη στιγμή. Οι γυναίκες αυτές, με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών, θέλουν να ζήσουν και να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας μας και κοντά στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Θέλουν να δουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν»

Το Υπουργείο Υγείας καλείται να ανταποκριθεί άμεσα στα επιστημονικά δεδομένα και στις εκκλήσεις των ασθενών, λένε οι ίδιοι, διορθώνοντας μια γραφειοκρατική αστοχία που έχει άμεσο αντίκτυπο στην επιβίωση των γυναικών με καρκίνο ωοθηκών στη χώρα μας.

