Απίστευτο: Βρείτε με πόσα άτομα έχετε κάνει ΕΜΜΕΣΩΣ σεξ στην ζωή σας!

Με βάση την ιδέα των “Έξι βαθμίδων χωρισμού” (Six Degrees of Separation), δηλαδή ότι ο καθένας μας απέχει το πολύ έξι συνδέσεις μακριά από κάθε άλλο άτομο στον κόσμο, ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε ένα παρεμφερές online υπολογιστικό εργαλείο για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε πόσους/πόσες ερωτικούς/ερωτικές συντρόφους είχατε ΕΜΜΕΣΩΣ στην ζωή σας. Αυτό το εργαλείο το ονόμασαν φυσικά… “Sex Degrees of Separation”…

