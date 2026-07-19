Υγεία

Από την παχυσαρκία στις εξαρτήσεις: Οι ενέσεις αδυνατίσματος ενδέχεται να μειώνουν και την επιθυμία για αλκοόλ

Η σχέση των αγωνιστών GLP-1 με τις εξαρτητικές συμπεριφορές
A photo of an overweight man sitting on an old couch with a very large unhealthy meal on his lap and a pint of beer in his hand. Obesity is a major cause of diabetes.
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Ένα νέο κεφάλαιο για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ανοίγει η επιστημονική έρευνα, καθώς ολοένα αυξανόμενα ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να επηρεάζουν και τους νευρωνικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην ανταμοιβή, την επιθυμία (craving) και τις εξαρτητικές συμπεριφορές.

Η επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Σταυρούλα Πάσχου δηλώνει πως η πιθανή επίδραση των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1 και GIP/GLP-1 (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη παχυσαρκία) στη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα πεδία της σύγχρονης μεταβολικής και νευροβιολογικής έρευνας.

«Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα από προκλινικές μελέτες, μελέτες παρατήρησης και τις πρώτες κλινικές δοκιμές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς αναφέρουν μείωση τόσο της επιθυμίας για αλκοόλ, όσο και της συνολικής κατανάλωσής του σε ορισμένους ασθενείς. Ωστόσο, τα στοιχεία παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση και δεν επαρκούν προς το παρόν για να υποστηρίξουν τη χρήση των φαρμακευτικών αυτών παρεμβάσεων ως καθιερωμένη θεραπεία της διαταραχής χρήσης αλκοόλ», ανέφερε στο «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» και στο Πρακτορείο FM.

Όπως εξηγεί η κυρία Πάσχου τα στοιχεία προκύπτουν από συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, που πρόσφατα ολοκλήρωσε η ερευνητική της Ομάδα στην Ενδοκρινολογική Μονάδα του Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, και η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό «Therapeutics Advances in Psychopharmacology».

«Η μελέτη μας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη σύνθεση της υπάρχουσας γνώσης και φιλοδοξούμε να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου συγκεκριμένων ορμονών στις εξαρτητικές συμπεριφορές και στις μελλοντικές θεραπευτικές προοπτικές των παρεμβάσεων αυτών».

Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών που φαίνεται να ωφελούνται περισσότερο ή είναι ακόμη νωρίς για τέτοια συμπεράσματα; «Φαίνεται ότι ωφελούνται περισσότερο αυτοί που έχουν αυτό που λέμε food noise, ή alcohol noise, δηλαδή αυτοί που έχουν έναν “θόρυβο” στο μυαλό τους και συνεχώς αναζητούν το τι θα φάνε, ή τι θα πιουν».

Στο ερώτημα αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα φάρμακα αυτά μπορεί να επηρεάζουν και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές, όπως το κάπνισμα, η χρήση ουσιών κλπ η κ. Πάσχου αποκάλυψε ότι αυτό αποτελεί ήδη το επόμενο ερευνητικό βήμα της ομάδας της.

«Η έρευνα που δημοσιεύσαμε αφορά μόνο στο αλκοόλ. Αλλά τώρα είμαστε σε διαδικασία μελέτης και για άλλες ουσίες και πιστεύω ότι σύντομα θα είναι έτοιμη να την υποβάλουμε προς δημοσίευση και προς κρίση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα».

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