Ονομάστηκε Exopulse Mollii Suit και είναι η στολή που μπορεί να αλλάξει τις ζωές ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση. Κοστίζει, όμως, πολλές χιλιάδες δολάρια!

Η ολόσωμη φόρμα υψηλής τεχνολογίας Exopulse Mollii Suit άλλαξε τη ζωή μιας γυναίκας με πολλαπλή σκλήρυνση. Όταν φορούσε τη στολή, μπορούσε να περπατάει με ευκολία.

Η Λουίζα έπασχε από σπαστικότητα που σχετίζεται με την πολλαπλή σκλήρυνση. Όταν φορούσε την ολόσωμη φόρμα, όλα άλλαζαν όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες από την Ottobock Professionals, μια γερμανική εταιρεία που αναπτύσσει προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας και ιδέες θεραπείας για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα στους τομείς της προσθετικής και της ανθρώπινης κινητικότητας.

Η στολή περιλαμβάνει 58 ηλεκτρόδια που στέλνουν ήπια ηλεκτρική διέγερση σε 40 βασικές μυϊκές ομάδες. Είναι σχεδιασμένη να χαλαρώνει τους σπαστικούς μύες χρησιμοποιώντας νευροδιέγερση.

«Όταν ανάβετε τη στολή, ενεργοποιείτε πολλά ηλεκτρόδια στο εσωτερικό της για να φτάσετε σε μύες που δεν μπορεί να φτάσει ο εγκέφαλος. Μέσω της εγκεφαλικής βλάβης, ορισμένοι μύες είναι πέρα από την πρόσβαση του εγκεφάλου και η στολή αντικαθιστά τα σήματα που ο εγκέφαλος δεν μπορεί να παράγει πια», δήλωσε στο BBC News ο Fredrick Lundqvist, χειροπράκτης και εφευρέτης του Exopulse Mollii Suit.

Η στολή κοστίζει 6.000 δολάρια.

Σύμφωνα με την Ottobock, η στολή έχει σχεδιαστεί για να φοριέται μόνο μία ώρα κάθε δεύτερη μέρα και παρέχει έναν εύκολο, κατ’ απαίτηση τρόπο για την αποκατάσταση της κινητικότητας και την ανακούφιση από τον πόνο που σχετίζεται με τη σπαστικότητα.

Χάρη στην ίδια στολή, η 12χρονη Moya-May Kelly από το Δουβλίνο, η οποία πάσχει από εγκεφαλική παράλυση, κατάφερε να περπατήσει με την εν λόγω στολή.

«Μου επέτρεψε να αποκτήσω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να είμαι πιο ανεξάρτητη. Πριν την αποκτήσω, μπορούσα να κάνω ορισμένα πράγματα αλλά όχι αυτά που μπορώ να κάνω τώρα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορώ να κάνω πράγματα όπως όλοι οι άλλοι», είπε σε συνέντευξή της τον περασμένο Μάιο.

