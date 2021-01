Αυτά είναι τα κόλπα για να μην θολώνουν τα γυαλιά σας όταν φοράτε μάσκα

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: Όσοι φορούν γυαλιά μυωπίας ή ακόμη και γυαλιά ηλίου, γνωρίζουν καλά το μέγεθος του προβλήματος, όταν φοράνε και τη μάσκα προσώπου.

Αν φοράτε γυαλιά οράσεως ή ηλίου και μάσκα προσώπουθμ τόρε σίγουρα έχετε βρεθεί στη δύσκολη θέση να θολώνουν τα γυαλιά σας σε τέτοιο βαθμό πουθ δεν μπορείτε να δείτε μπροστά σας. Αυτό, βέβαια, δεν είναι απλως άβολο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και επικίνδυνο.

Τα γυαλιά θαμπώνουν κάθε φορά που εκπνέουμε, επειδή οι υδρατμοί από το στόμα ανεβαίνουν προς τα μάτι λόγω της μάσκας.

Τι μπορείτε να κάνετε για να μην θολώνουν τα τζάμια των γυαλιών σας;

1. Πλύνετε τους φακούς με σαπούνι και νερό

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Annals of The Royal College of Surgeons of England παρέχει μια απλή λύση στο πρόβλημα. Οι συγγραφείς της συνιστούν πριν να φορέσετε την μάσκα προσώπου, να έχετε πλύνει τα γυαλιά σας με σαπουνόνερο. Στη συνέχεια, αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα ή στεγνώστε απαλά τους φακούς με ένα καθαρό πανάκι. Με αυτήν τη μέθοδο, οι φακοί δεν θα θολώνουν όταν φοράτε τη μάσκα και τα γυαλιά, λέει η μελέτη. Γιατί; Ο καθαρισμός των φακών με σαπουνόνερο αφήνει μια λεπτή επίστρωση πάνω στον φακό, η οποία μειώνει την «εγγενή επιφανειακή τάση» και ωθεί τα μόρια του νερού να σχηματίσουν ένα διαφανές στρώμα.

2. Το κόλπο με την κολλητική ταινία διπλής όψης

Ένα συνηθισμένο τέχνασμα που χρησιμοποιούν οι γιατροί είναι να κολλούν ένα κομμάτι ταινίας διπλής όψης στη γέφυρα της μύτης προτού φορέσουν μια μάσκα. «Εάν τοποθετήσετε ταινία διπλής όψης μεταξύ του εσωτερικού της μάσκας και της γέφυρας της μύτης σας, θα πετύχετε καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπό σας κι έτσι θα μειώσετε τους υδρατμούς που θα διαρρέουν προς τα πάνω όταν εκπνέετε.

3. Βεβαιωθείτε ότι προσαρμόζετε την μάσκα καλά στο πρόσωπό σας

Στην ίδια λογική, επιλέξτε μάσκα με εύκαμπτο υλικό (π.χ. συρματάκι) στην πάνω ραφή, και λυγίστε το ώστε να ταιριάζει όσο καλύτερα γίνεται στο σχήμα της μύτης και των ζυγωματικών σας.

4. Προσαρμόστε τα γυαλιά στην μύτη σας

Εάν τα γυαλιά σας έχουν στηρίγματα για την μύτη, μπορείτε να τα τροποποιήσετε ώστε τα πλαίσια να κάθονται λίγο πιο μακριά από το πρόσωπό σας. Αυτό θα επιτρέψει στον θερμό αέρα να διαφύγει αντί να παγιδευτεί μεταξύ του προσώπου σας και των φακών των γυαλιών. Αυτή η αλλαγή μπορεί να αλλάξει ελαφρώς την όρασή σας εάν φοράτε γυαλιά οράσεως. Εάν συμβεί αυτό, ίσως χρειαστεί να κρατήσετε το κεφάλι σας σε διαφορετική γωνία για να αντισταθμίσετε την αλλαγή της όρασης.

5. Δοκιμάστε αντιθαμβωτικά προϊόντα

Υπάρχουν διάφορα σπρέι, τζελ και προϊόντα με κερί που μπορείτε να απλώσετε στους φακούς των γυαλιών, προτού τα φορέσετε. Αυτά βοηθούν στο να διασκορπίζονται τα μικροσκοπικά σταγονίδια υδρατμών, όταν φοράτε μάσκα. Μην χρησιμοποιείτε αντιθαμβωτικά που προορίζονται για αυτοκίνητα ή άλλους σκοπούς, καθώς ενδέχεται να καταστρέψουν τους φακούς σας.

6. Προσπαθήστε να εκπνέετε προς τα κάτω

Είναι μια λίγο περίεργη λύση, αλλά δοκιμάστε να εκπνέετε προς τα κάτω: Κρατήστε το πάνω χείλος πιο έξω από το κάτω χείλος. Έτσι όταν βγάζετε τον αέρα θα τον στέλνετε προς τα κάτω, σαν να παίζετε φλάουτο!

