Υγεία

Εγκρίθηκε στον Καναδά το πρώτο γενόσημο για την παχυσαρκία – Είναι πολύ φθηνότερο από το Ozempic

πρόκειται για την πρώτη γενόσημη σεμαγλουτίδη που εγκρίνεται στην G7 και ανάλογες αιτήσεις έχουν υποβάλλει και άλλες 8 εταιρείες
Εγκρίθηκε στον Καναδά το πρώτο γενόσημο για την παχυσαρκία – Είναι πολύ φθηνότερο από το Ozempic

Ο οργανισμός φαρμάκων του Καναδά ενέκρινε για πρώτη φορά τη γενόσημη σεμαγλουτίδη, η οποία είναι εξίσου αποτελεσματική για την παχυσαρκία αλλά πολύ φθηνότερη από την πρωτότυπη.

Όπως ανακοίνωσε το Health Canada, η έγκριση του γενόσημου για την παχυσαρκία βασίσθηκε στην αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων που υπέβαλλε η ινδική εταιρεία που παράγει το φάρμακο. Ανάλογες αιτήσεις έχουν υποβάλλει άλλες οκτώ εταιρείες. Η απόφαση γι’ αυτές θα εκδοθεί «τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για την πρώτη γενόσημη σεμαγλουτίδη που εγκρίνεται στην G7. Στο  φόρουμ αυτό συμμετέχουν επτά από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Οι χώρες αυτές είναι:

Ο Καναδάς

Η Γαλλία

Η Γερμανία

Η Ιταλία

Η Ιαπωνία

Η Βρετανία

Οι ΗΠΑ

Στο φόρουμ συμμετέχει επίσης ως προσκεκλημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2

Η γενόσημη σεμαγλουτίδη που εγκρίθηκε παράγεται από την εταιρεία Dr. Reddy’s Laboratories. Είναι η γενόσημη μορφή του φαρμάκου Ozempic. Η αξιολόγηση των δεδομένων γι’ αυτήν έδειξε ότι «πληροί τα κριτήρια του Καναδά», όσον αφορά «την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των γενοσήμων φαρμάκων».

Όπως ισχύει και με το Ozempic, έτσι και το γενόσημό του προορίζεται για τη ρύθμιση του σακχάρου σε ενήλικες πάσχοντες από τύπου 2 διαβήτη. Οι ασθενείς αυτοί συνήθως πάσχουν ταυτοχρόνως από υπερβαρότητα ή παχυσαρκία. Έχει αποδειχθεί ότι το φάρμακο συμβάλλει σημαντικά και στη μείωση του σωματικού βάρους τους.

Το Health Canada τονίζει ότι η έγκριση γενοσήμων φαρμάκων θα έχει θετικό αντίκτυπο. Μεταξύ άλλων, θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων για τους ασθενείς και το σύστημα Υγείας.

Στον Καναδά, πολλά γενόσημα φάρμακα είναι κατά 45% έως 90% φθηνότερα απ’ ό,τι οι επώνυμες εκδόσεις τους, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Το Health Canada επισημαίνει πως θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα όλων των γενοσήμων με σεμαγλουτίδη, όπως κάνει με όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα.

Πηγή: iatropedia.gr

