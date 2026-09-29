Εκτινασσόμενος δάκτυλος: Γιατί «κλειδώνει» το δάκτυλο και ποιες θεραπείες υπάρχουν

Πρωτοφανής και κατακόρυφη αύξηση στις διαγνώσεις παθήσεων του άνω άκρου καταγράφεται στις πρόσφατες επιδημιολογικές αναφορές των διεθνών οργανισμών υγείας.

Το γεγονός συνδέεται άμεσα με τη ραγδαία μετάβαση στην ψηφιακή εργασία και τις επαναλαμβανόμενες χειρωνακτικές δραστηριότητες, όπως αναδεικνύεται σε αναλυτική κλινική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Cureus Journal of Medical Science.

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Στην κορυφή αυτών των περιστατικών βρίσκεται ο εκτινασσόμενος δάκτυλος, επιστημονικά γνωστός ως στενωτική τενοντοελυτρίτιδα (trigger finger), μια παθολογία που προκαλεί το ξαφνικό, επώδυνο «κλείδωμα» ή ένα χαρακτηριστικό «κλικ» του δακτύλου κατά την προσπάθεια έκτασής του.

«Η συγκεκριμένη πάθηση εκδηλώνεται όταν ο καμπτήρας τένοντας του δακτύλου ή και ο περιβάλλων ιστός του, που ονομάζεται έλυτρο, αναπτύσσει οίδημα, τοπική πάχυνση ή οζίδιο, με συνέπεια να παγιδεύεται στην είσοδο του στενού οστεο-ινώδη σωλήνα, μέσα από τον οποίο κινείται ο τένοντας.

Δηλαδή ο τένοντας “σκαλώνει” στον πρώτο στενό δακτύλιο συγκράτησης στη βάση του δακτύλου (Α1), καθιστώντας την κίνηση αδύνατη χωρίς μηχανική υποβοήθεια από το άλλο χέρι για να ισιώσει το δάκτυλο», εξηγεί ο δρ Παναγιώτης Πάντος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής Άνω Άκρου στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και υπεύθυνος των τμημάτων Άνω Άκρου και Αθλητικών Κακώσεων της Osteon Orthopedic & Spine Clinic.

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«Εκτός από τη δημιουργία ψηλαφητού, επώδυνου οζιδίου στην παλάμη, στα συμπτώματα περιλαμβάνεται ο πόνος και η τοπική ευαισθησία. Καθώς η στένωση επιδεινώνεται, οι ασθενείς βιώνουν έντονη πρωινή ακαμψία.

Η χρόνια παραμονή του τένοντα σε αυτή την κατάσταση φλεγμονής οδηγεί σε μόνιμη απώλεια του εύρους κίνησης της άρθρωσης, σοβαρή αδυναμία λαβής και λειτουργικό περιορισμό του χεριού, καθιστώντας ακόμα και τις πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το κράτημα ενός ποτηριού ή η πληκτρολόγηση, ιδιαίτερα επώδυνες και δύσκολες.

Οι αριθμοί ανησυχούν: Η πάθηση αφορά 3 στους 100 ανθρώπους

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, ο κίνδυνος εμφάνισης της πάθησης κατά τη διάρκεια της ζωής αγγίζει το 2% έως 3%.

Οι στατιστικές αναλύσεις δείχνουν ότι εκδηλώνεται με σημαντικά υψηλότερη συχνότητα στον αντίχειρα, τον μέσο και τον παράμεσο δάκτυλο, ενώ δεν είναι σπάνια η ταυτόχρονη εμφάνισή της σε περισσότερα του ενός δάκτυλα.

Η νόσος παρουσιάζει σαφή ηλικιακή κατανομή, καθώς τα περισσότερα κλινικά περιστατικά εντοπίζονται σε άτομα ηλικίας μεταξύ 40 και 60 ετών.

Στο στόχαστρο ο γυναικείος πληθυσμός και ο διαβήτης: Ποιοι βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου;

Οι γυναίκες αποτελούν την πληθυσμιακή ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο, καθώς διαγιγνώσκονται με εκτινασσόμενο δάκτυλο έως και έξι φορές συχνότερα σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ο σακχαρώδης διαβήτης αναγνωρίζεται ως ένας από τους ισχυρότερους προδιαθεσικούς παράγοντες, με τον κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης να εκτοξεύεται στο 10% με 20%, λόγω των αλλοιώσεων που προκαλεί η υπεργλυκαιμία στο κολλαγόνο των τενόντων.

Επιπλέον, άτομα που πάσχουν από συστηματικά φλεγμονώδη νοσήματα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ουρική αρθρίτιδα και ο υποθυρεοειδισμός, παρουσιάζουν αυξημένη προδιάθεση για την ανάπτυξη της νόσου.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται επαγγελματίες και αθλητές των οποίων η δραστηριότητα απαιτεί παρατεταμένη, επαναλαμβανόμενη ή ισχυρή σύλληψη αντικειμένων, όπως μουσικοί, χειριστές βαρέων μηχανημάτων, αγρότες, χειρουργοί και δακτυλογράφοι.

Η πρώτη άμυνα: Νάρθηκες και ανάπαυση

Η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης περιλαμβάνει την άμεση τροποποίηση των δραστηριοτήτων του ασθενούς και την αποφυγή των κινήσεων που επιτείνουν τον ερεθισμό του τένοντα.

Η τοποθέτηση ειδικών ναρθήκων που διατηρούν τη μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση σε ευθεία θέση κατά τη διάρκεια της νύχτας για 6 έως 10 εβδομάδες παρουσιάζει υψηλά ποσοστά επιτυχίας στη μείωση των συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια.

Η βραχυπρόθεσμη χορήγηση από του στόματος μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων συνεισφέρει στον περιορισμό του πόνου και του τοπικού οιδήματος.

Παράλληλα, προγράμματα εξειδικευμένης φυσικοθεραπείας, που εστιάζουν σε ήπιες διατάσεις και παθητική κινητοποίηση, βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας των μαλακών μορίων και προλαμβάνουν τη μόνιμη δυσκαμψία.

Η λύση της τοπικής αντιμετώπισης: Τι προσφέρουν και τι κρύβουν οι ενέσιμες θεραπείες

Η τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών εντός του τενόντιου ελύτρου αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδο που στοχεύει στην άμεση καταστολή της τοπικής φλεγμονής και την υποχώρηση του οζιδίου.

Αν και προσφέρει προσωρινή ή μόνιμη βελτίωση σε ποσοστό 67% έως 90% των ασθενών, η αποτελεσματικότητά της μειώνεται σημαντικά σε άτομα με υποκείμενο διαβήτη ή όταν τα συμπτώματα χρονολογούνται πέραν του εξαμήνου.

Οι επαναλαμβανόμενες εγχύσεις πρέπει να σταθμίζονται με προσοχή, καθώς συνδέονται με κινδύνους όπως η ατροφία του δέρματος, η υπομελάγχρωση, η μόλυνση ή η ρήξη του καμπτήρα τένοντα και οστεοπόρωση.

Επιπλέον, κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι οι εγχύσεις αυτές προκαλούν, μεταξύ άλλων συστηματικών παρενεργειών, παροδική αλλά σημαντική αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα των διαβητικών ασθενών.

Χωρίς νυστέρι και ουλές: Η επανάσταση των διαδερμικών τεχνικών υπό υπερηχογραφικό έλεγχο

Η διαδερμική απελευθέρωση του δακτυλίου Α1 διενεργείται με τη χρήση ειδικής βελόνας ή λεπίδας υπό τοπική αναισθησία, προσφέροντας μια λύση χωρίς την ανάγκη παραδοσιακής χειρουργικής τομής.

Κατά τη διαδικασία, ο χειρουργός εισάγει το εργαλείο διαδερμικά και διαχωρίζει τις ίνες του ελύτρου που προκαλούν τη στένωση, απελευθερώνοντας άμεσα την κίνηση του τένοντα.

Η ενσωμάτωση της υπερηχογραφικής καθοδήγησης σε αυτή την τεχνική αυξάνει κατακόρυφα την ασφάλεια της επέμβασης, επιτρέποντας στον ορθοπαιδικό να έχει πλήρη εικόνα των μαλακών μορίων σε πραγματικό χρόνο και να αποφύγει τυχόν τραυματισμούς των παρακείμενων ψηφιακών νεύρων και αγγείων.

Η οριστική απελευθέρωση: Πότε η ανοιχτή επέμβαση δίνει τη μόνιμη λύση

Η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη χρυσή επιλογή για ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα, αποτυχία των συντηρητικών μεθόδων ή μόνιμα “κλειδωμένο” δάκτυλο.

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μιας μικρής τομής στην παλάμη, όπου ο εξειδικευμένος χειρουργός άνω άκρου διατέμνει το δακτύλιο Α1 υπό άμεση οπτική επαφή, εξασφαλίζοντας την πλήρη απελευθέρωση του τένοντα.

Η ανοιχτή μέθοδος κρίνεται ως η πλέον ασφαλής και απαραίτητη για τον αντίχειρα και το μικρό δάκτυλο, λόγω της ανατομικής εγγύτητας των νεύρων, καθώς και για τη διαχείριση του συγγενούς εκτινασσόμενου δακτύλου στα παιδιά.

Τα μακροπρόθεσμα ποσοστά επιτυχίας της ανοιχτής χειρουργικής προσέγγισης ξεπερνούν το 90-95%, παρουσιάζοντας εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά υποτροπής και επιτρέποντας την ταχεία επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

«Τα χέρια μας αποτελούν τον καθρέφτη του τρόπου ζωής μας και το βασικότερο εργαλείο με το οποίο αντιλαμβανόμαστε και διαμορφώνουμε τον κόσμο γύρω μας.

Όταν ένα δάκτυλο “κλειδώνει”, δεν περιορίζεται απλώς μια ανατομική κίνηση, αλλά επηρεάζεται άμεσα η προσωπική και επαγγελματική ελευθερία του ατόμου.

Η σύγχρονη ορθοπαιδική άνω άκρου έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον της από την απλή αντιμετώπιση του συμπτώματος στην πλήρη, βιολογική και λειτουργική αποκατάσταση της κίνησης με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση.

Σήμερα, η μόνιμη δυσκαμψία δεν είναι πλέον μια αναπόφευκτη κατάληξη· με την κατάλληλη και έγκαιρη εξειδικευμένη καθοδήγηση, κάθε χέρι μπορεί να ανακτήσει την πλήρη ροή και τη δύναμή του, επιτρέποντας στον άνθρωπο να επιστρέψει χωρίς εμπόδια σε όσα αγαπά να δημιουργεί», καταλήγει ο δρ Πάντος.