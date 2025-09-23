ΕΜΑ και ΠΟΥ εναντίον Τραμπ: «Η λήψη παρακεταμόλης δεν προκαλεί αυτισμό»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EΜΑ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απάντησαν στους χθεσινούς ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσαν ότι δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στη χρήση της παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Αμερικάνος πρόεδρος, Ντοναλντ Τραμπ έκανε χθες Δευτέρα (22/9/2025) ακόμα μία εξωφρενική δήλωση συνδέοντας τον αυτισμό με τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλης) κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση αφήνοντας άναυδους τους επιστήμονες.

Ο Οργανισμός διαψεύδει τα λόγια του Τραμπ και τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Ο Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Η απάντηση των εκπροσώπων της εταιρείας

Σε δήλωση εκπροσώπων της εταιρείας που κατασκευάζει το Tylenol, της Kenvue, προς το BBC, ανέφεραν: «Πιστεύουμε ότι η ανεξάρτητη και έγκυρη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η λήψη παρακεταμόλης δεν προκαλεί αυτισμό. Διαφωνούμε έντονα με οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση και ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο για την υγεία που αυτό ενέχει για τις μέλλουσες μητέρες».

Η παρακεταμόλη, το ενεργό συστατικό του φαρμάκου Tylenol, είναι η ασφαλέστερη επιλογή παυσίπονου για τις έγκυες γυναίκες, πρόσθεσαν, και χωρίς αυτήν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν έναν επικίνδυνο συμβιβασμό μεταξύ της αντιμετώπισης καταστάσεων όπως ο πυρετός ή της χρήσης πιο επικίνδυνων εναλλακτικών.

Η εταιρεία δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε συμμετάσχει σε μια «επιστημονική συνομιλία» σχετικά με το θέμα με αξιωματούχους του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ και προέτρεψε τις έγκυες γυναίκες να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν λάβουν οποιοδήποτε φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

Οι ειδικοί και οι επιστημονικές μελέτες

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η αναζήτηση των αιτίων του φάσματος αυτισμού, ενός πολύπλοκου συνδρόμου που ερευνάται εδώ και δεκαετίες, δεν είναι απλή υπόθεση.

Σύμφωνα με ερευνητές η ευρέως διαδεδομένη άποψη τους είναι ότι δεν υπάρχει μία μοναδική αιτία για τον αυτισμό, ο οποίος θεωρείται αποτέλεσμα ενός σύνθετου συνδυασμού γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Διαφορετικές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της χρήσης της παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της ανάπτυξης του φάσματος του αυτισμού στα παιδιά και οι ειδικοί λένε ότι η επιστημονική βάση αυτής της θεωρίας δεν είναι αποδεδειγμένη επαρκώς.

«Συνιστούμε τη συνετή χρήση της παρακεταμόλης- τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, τη συντομότερη διάρκεια – υπό ιατρική καθοδήγηση, προσαρμοσμένη στις ατομικές εκτιμήσεις κινδύνου-οφέλους, αντί για έναν ευρύ περιορισμό», έγραψαν οι ερευνητές.