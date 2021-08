Μόλις λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του FDA να δώσει πλήρη άδεια στο εμβόλιο των Pfizer και BioNTech κατά του κορονοϊού, η εταιρία ξεκίνησε άλλη μια διαδικασία: αυτή για την έγκριση μιας τρίτης, ενισχυτικής, δόσης του εμβολίου.

Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Twitter ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Η διαδικασία της αίτησης για τη χορήγηση και τρίτης δόσης εμβολίου στον FDAαναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες μέρες.

Η Pfizer ζητά να επιτραπεί η χορήγηση μιας ακόμη δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού σε όλους τους πολίτες από 16 ετών και άνω.

Vaccines have been and will remain critical to helping protect lives against #COVID19, and if approved, we believe #booster doses could accelerate our path out of the pandemic.