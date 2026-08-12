Έρευνα Cancer Research: Το αντικαρκινικό φάρμακο που «ανάβει» με φως και «σκοτώνει» τα καρκινικά κύτταρα

Ένα αντικαρκινικό φάρμακο που βρίσκεται ήδη σε κλινική ανάπτυξη φαίνεται να έχει μια ιδιότητα που μέχρι σήμερα αντιμετωπιζόταν κυρίως ως ανεπιθύμητη ενέργεια.

Το CX-5461, γνωστό και ως Pidnarulex, μπορεί να ενεργοποιηθεί από το φως και, υπό συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες, να ενισχύσει σημαντικά την καταστροφή καρκινικών κυττάρων.

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Αυτό είναι το βασικό εύρημα της έρευνας «Photodynamic activation of CX-5461 enhances its anti-tumor efficacy», η οποία παρουσιάστηκε στο AACR Annual Meeting 2026 και δημοσιεύθηκε στο Cancer Research ως Abstract 6625.

Η μελέτη υπογράφεται από τους Jakub Trojnar, Marta Dudek, Kai-Wei Hsueh, Ping-Yen Huang και Marco Deiana, από το Wrocław University of Science and Technology στην Πολωνία και τη Senhwa Biosciences στην Ταϊβάν.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές αξιοποίησαν τη φωτοευαισθησία του μορίου. Αντί να την αντιμετωπίσουν μόνο ως πρόβλημα που πρέπει να περιοριστεί, εξέτασαν αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός ελεγχόμενης αντικαρκινικής δράσης.

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Από την ανεπιθύμητη φωτοευαισθησία στη φωτοδυναμική δράση

Το CX-5461 είναι ένας παράγοντας που έχει μελετηθεί ως αναστολέας της RNA πολυμεράσης Ι και ως σταθεροποιητής των G-quadruplexes (G4), ιδιαίτερων τετραπλών δομών του DNA. Η δράση του συνδέεται με βλάβες στο DNA και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε καρκινικά κύτταρα με ελαττώματα στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του γενετικού υλικού.

Η φωτοευαισθησία του CX-5461 είναι ήδη γνωστή. Σε προηγούμενη μελέτη φάσης Ι σε ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους, η φωτοτοξικότητα αποτέλεσε τη βασική δοσοπεριοριστική τοξικότητα του φαρμάκου.

Η νέα μελέτη επιχειρεί να δει αυτή την ιδιότητα από διαφορετική σκοπιά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το CX-5461 απορροφά έντονα στην περιοχή του UV και, όταν εκτίθεται σε UV ακτινοβολία, παράγει δραστικές μορφές οξυγόνου (ROS). Στα πειράματα καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, υπεροξειδικά ανιόντα, υδροξυλικές ρίζες και μονήρες οξυγόνο. Η διαδικασία συνοδεύτηκε από αυξημένη οξειδωτική βλάβη στο DNA, με αύξηση του δείκτη 8-oxoG.

Με άλλα λόγια, το φως προσθέτει έναν ακόμη μηχανισμό δράσης στο φάρμακο: πέρα από τις ήδη γνωστές επιδράσεις του στο DNA, η ακτινοβόληση προκαλεί φωτοχημικές αντιδράσεις που αυξάνουν το οξειδωτικό στρες στα καρκινικά κύτταρα.

Περίπου δεκαπλάσια κυτταροτοξικότητα

Στα εργαστηριακά πειράματα χρησιμοποιήθηκαν οι καρκινικές κυτταρικές σειρές CT26 και B16F10. Οι ερευνητές συνέκριναν τη δράση διαφορετικών συγκεντρώσεων CX-5461 με και χωρίς έκθεση σε UV ακτινοβολία.

Το αποτέλεσμα ήταν σαφές: η φωτοενεργοποίηση του CX-5461 οδήγησε σε περίπου δεκαπλάσια αύξηση της κυτταροτοξικότητας σε σχέση με την κατάσταση χωρίς φωτισμό, σε συγκεντρώσεις στις οποίες το φάρμακο από μόνο του είχε περιορισμένη τοξικότητα.

Το συγκεκριμένο εύρημα χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία του. Δεν σημαίνει ότι το CX-5461 είναι «δέκα φορές αποτελεσματικότερο» ως θεραπεία του καρκίνου στους ανθρώπους. Πρόκειται για αποτέλεσμα in vitro, δηλαδή σε κυτταρικά μοντέλα και υπό συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες.

Τι έδειξαν τα πειράματα σε ποντίκια

Η ομάδα προχώρησε στη συνέχεια σε πειράματα σε συγγενικά μοντέλα όγκων σε ποντίκια, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα CT26 και B16F10.

Στο μοντέλο B16F10, ο συνδυασμός CX-5461 και UV οδήγησε σε περίπου 100% αναστολή της ανάπτυξης του όγκου την 12η ημέρα. Στο μοντέλο CT26 η αναστολή της ανάπτυξης έφτασε περίπου στο 74% την 14η ημέρα.

Και εδώ, όμως, οι αριθμοί αφορούν προκλινικά ζωικά μοντέλα. Δεν μπορούν να μεταφραστούν απευθείας σε πιθανότητα ανταπόκρισης ενός ανθρώπου στη θεραπεία.

Η μελέτη δείχνει ότι ο συνδυασμός φαρμάκου και φωτός έχει βιολογική δραστηριότητα σε δύο διαφορετικά μοντέλα καρκίνου. Δεν αποδεικνύει ακόμη ότι μπορεί να αποτελέσει ασφαλή ή αποτελεσματική θεραπεία για ασθενείς.

Γιατί έχει σημασία το εύρημα

Η φωτοδυναμική θεραπεία βασίζεται στην ενεργοποίηση ενός φωτοευαισθητοποιητή με φως, με αποτέλεσμα την παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου που προκαλούν βλάβη στα κύτταρα.

Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι ο δυνητικός χωρικός έλεγχος. Το φάρμακο μπορεί να βρίσκεται στον οργανισμό, ενώ η φωτοχημική του δράση να ενισχύεται στην περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το φως.

Στην περίπτωση του CX-5461, αυτή η ιδέα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επειδή η φωτοευαισθησία του δεν ανακαλύφθηκε τώρα. Έχει ήδη καταγραφεί σε ανθρώπινες μελέτες ως τοξικότητα. Στη φάση Ι του φαρμάκου, η φωτοτοξικότητα ήταν δοσοπεριοριστική και καταγράφηκαν τόσο δερματικές όσο και οφθαλμικές αντιδράσεις.

Η νέα έρευνα ουσιαστικά εξετάζει αν αυτή η αδυναμία μπορεί, με διαφορετικό τρόπο χορήγησης φωτός, να μετατραπεί σε θεραπευτικό πλεονέκτημα.

Το CX-5461 δεν είναι ένα φάρμακο που ξεκινά τώρα να δοκιμάζεται

Το Pidnarulex έχει ήδη περάσει από κλινική δοκιμή φάσης Ι σε ανθρώπους με προχωρημένους συμπαγείς όγκους.

Στη μελέτη CCTG IND.231, 40 ασθενείς έλαβαν CX-5461 σε διαφορετικά επίπεδα δόσης. Το φάρμακο παρουσίασε αντικαρκινική δραστηριότητα, με τέσσερις επιβεβαιωμένες μερικές ανταποκρίσεις μεταξύ των 40 ασθενών και συνολικό ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης 10%. Οι ανταποκρίσεις παρατηρήθηκαν κυρίως σε ασθενείς με ανεπάρκεια στους μηχανισμούς ομόλογου ανασυνδυασμού του DNA.

Η ίδια μελέτη επιβεβαίωσε τη φωτοτοξικότητα ως σημαντικό ζήτημα ασφάλειας. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η φωτοευαισθησία του CX-5461 δεν σχετίζεται με τον ίδιο μηχανισμό με τον οποίο το φάρμακο προκαλεί τη συνθετική θανατηφόρα δράση του μέσω της σταθεροποίησης των G-quadruplexes.

Αυτό δίνει πρόσθετο ενδιαφέρον στη νέα προσέγγιση: η φωτοευαισθησία αποτελεί ξεχωριστή ιδιότητα του μορίου και μπορεί να μελετηθεί ως ανεξάρτητος μηχανισμός δράσης.

Και τι γίνεται με το ανοσοποιητικό;

Υπάρχει ένα ακόμη πεδίο έρευνας γύρω από το CX-5461 που μπορεί να συνδεθεί με τη φωτοδυναμική του δράση: η ανοσολογική απόκριση στον όγκο.

Προηγούμενες προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το CX-5461 μπορεί να προκαλεί χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον ανοσογονικό κυτταρικό θάνατο, ενώ έχει μελετηθεί και σε συνδυασμό με αναστολείς ανοσολογικών checkpoints.

Η λογική είναι ότι όταν τα καρκινικά κύτταρα πεθαίνουν με ανοσογονικό τρόπο, μπορούν να απελευθερώσουν ή να εκθέσουν σήματα κινδύνου και αντιγόνα που διευκολύνουν την αναγνώρισή τους από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Αυτό δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα θεωρητική προοπτική για τη φωτοδυναμική ενεργοποίηση του CX-5461: η τοπική καταστροφή ενός όγκου θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως αφετηρία ευρύτερης ανοσολογικής αντίδρασης.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μελέτη απέδειξε πως το CX-5461 λειτουργεί ως «εμβόλιο κατά του καρκίνου». Η συγκεκριμένη υπόθεση απαιτεί ξεχωριστή και πολύ πιο εκτεταμένη προκλινική και κλινική τεκμηρίωση.

Πού βρίσκεται σήμερα η έρευνα

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι βρισκόμαστε ακόμη σε προκλινικό στάδιο. Η μελέτη του 2026 δείχνει ότι το CX-5461 μπορεί να λειτουργήσει ως φωτοευαισθητοποιητής, ότι η UV ακτινοβολία αυξάνει την παραγωγή ROS και την οξειδωτική βλάβη στο DNA και ότι ο συνδυασμός φαρμάκου και φωτός μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη όγκων σε πειραματόζωα.

Δεν έχει αποδειχθεί όμως η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της φωτοδυναμικής χρήσης του CX-5461 σε ανθρώπους. Δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία με Pidnarulex που να βασίζεται σε φωτοενεργοποίηση.

Υπάρχει επίσης ένα πρακτικό πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί: η μελέτη χρησιμοποίησε UV ακτινοβολία, ενώ η εφαρμογή μιας τέτοιας θεραπείας στον άνθρωπο θα απαιτούσε να προσδιοριστούν με ακρίβεια το κατάλληλο μήκος κύματος, η δόση φωτός, ο τρόπος μεταφοράς του στον όγκο και η ασφάλεια των γύρω ιστών.

Το επόμενο βήμα είναι πολύ πιο δύσκολο

Η ιδέα του CX-5461 ως φωτοευαισθητοποιητή είναι ενδιαφέρουσα επειδή δεν βασίζεται στην ανακάλυψη ενός εντελώς νέου μορίου. Βασίζεται σε μια ήδη γνωστή ιδιότητα ενός φαρμάκου που έχει περάσει από ανθρώπινη κλινική μελέτη και επιχειρεί να την αξιοποιήσει με διαφορετικό τρόπο.

Αυτό, όμως, δεν παρακάμπτει τα στάδια της ανάπτυξης ενός φαρμάκου.

Θα χρειαστούν νέα πειράματα για να καθοριστούν τα κατάλληλα μήκη κύματος, οι δόσεις του φαρμάκου και του φωτός, οι μέθοδοι φωτισμού των όγκων και η ασφάλεια των υγιών ιστών. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποδειχθεί σε κλινικές δοκιμές ότι ο συνδυασμός CX-5461 και φωτός μπορεί να προσφέρει πραγματικό θεραπευτικό όφελος στους ασθενείς.

Για την ώρα, το πιο ασφαλές συμπέρασμα είναι πιο περιορισμένο αλλά και πιο ουσιαστικό: ένα μόριο που ήδη μελετάται ως αντικαρκινικός παράγοντας φαίνεται να μπορεί να λειτουργήσει και ως φωτοευαισθητοποιητής, ενισχύοντας την αντικαρκινική του δράση όταν εκτίθεται σε UV φως.

Το εύρημα ανοίγει μια νέα ερευνητική κατεύθυνση για το Pidnarulex. Δεν αποτελεί ακόμη νέα θεραπεία για τον καρκίνο.

Σημείωση: Τα δεδομένα της φωτοδυναμικής μελέτης είναι προκλινικά. Η φωτοδυναμική/φωτοανοσοθεραπευτική χρήση του CX-5461 δεν έχει αποδειχθεί σε ανθρώπους και δεν αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία.