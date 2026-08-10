Ήλιος, δέρμα και καλοκαίρι: Οι κίνδυνοι που δεν πρέπει να αγνοούμε

Η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα με τον ήλιο αποτελεί πηγή ζωής, ενέργειας και ευεξίας για τον οργανισμό.

Ωστόσο, η σύγχρονη πραγματικότητα και τα επιστημονικά δεδομένα επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται η έκθεση στα στοιχεία της φύσης, καθώς η έλλειψη προστασίας και η παρατεταμένη έκθεση χωρίς προφυλάξεις εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους.

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«Το “δώρο” της ηλιακής ακτινοβολίας δεν έχει τις τελευταίες δεκαετίες μονάχα ευεργετικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Εγκυμονεί κινδύνους, που επιβάλλουν σε κάθε άνθρωπο να είναι περισσότερο προσεκτικός στην έκθεσή του στον ήλιο.

Η κατανόηση αυτών των κινδύνων, καθώς και η γνώση για την ορθή αντιμετώπιση των μικρών απρόοπτων που επιφυλάσσει η επαφή με τη φύση, αποτελούν το “κλειδί” για τη μακροχρόνια θωράκιση της υγείας του πληθυσμού», αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Μηλεούνης, Διευθυντής Δερματολόγος Metropolitan Hospital.

Η σημασία της αντιηλιακής προστασίας από την παιδική ηλικία

«Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία κρίνεται απαραίτητη για κάθε ηλικιακή ομάδα, με την προσοχή να είναι ακόμη μεγαλύτερη για την παιδική και την εφηβική ηλικία.

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Η ιατρική εμπειρία επιβεβαιώνει ότι, αν κάποιος έχει υποστεί έγκαυμα, δηλαδή αν έχει δεχθεί μεγάλη δόση ακτινοβολίας από τον ήλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών, διατρέχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος, ακόμη και πολλές δεκαετίες μετά, στη ζωή του.

Αυτός ο κίνδυνος πηγάζει από το γεγονός ότι η ηλιακή ακτινοβολία την οποία λαμβάνει το σώμα, αθροίζεται με την πάροδο των ετών. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η αντιηλιακή προστασία καθόλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, με αφορμή τα μπάνια στη θάλασσα.

Ο κατάλληλος ρουχισμός στην παραλία λειτουργεί ως η πλέον αποτελεσματική αντιηλιακή προστασία, συνδυαστικά με την επιλογή του αντιηλιακού, ανάλογα με την ηλικία αλλά και τον τύπο του δέρματος κάθε ανθρώπου – από τα μικρά παιδιά και τους εφήβους, έως τις γυναίκες και τους άνδρες», σημειώνει.

Το παράδοξο της βιταμίνης D σε μια χώρα με έντονη ηλιοφάνεια

«Πέρα όμως από την ανάγκη εξωτερικής προστασίας, μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος αφορά στη διαπίστωση ότι, παρόλο που η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν χώρα με αυξημένη ηλιοφάνεια, ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού καταγράφει έλλειψη σε βιταμίνη D.

Αυτή η εξέλιξη έχει την αφετηρία της στο γεγονός ότι, στη χώρα έχει ουσιαστικά περιοριστεί η λήψη βιταμίνης D μέσω της διατροφικής αλυσίδας, ώστε να υπάρξει στη συνέχεια η επακόλουθη επεξεργασία της μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.

Χρειάζεται, λοιπόν, να υπάρξει επανένταξη στις διατροφικές συνήθειες του κοινού, της κατανάλωσης λιπαρών ψαριών, όπως για παράδειγμα σολομός, σαρδέλα, ρέγκα. σκουμπρί, συνδυαστικά με την ελεγχόμενη και προσεκτική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία», εξηγεί.

Πρώτες βοήθειες για τσιμπούρια και τσούχτρες

«Η περίοδος των θερινών μηνών, που συνδυάζεται με την επαφή με τη θάλασσα και τα μπάνια, ελλοχεύει και τον κίνδυνο της επαφής με τσιμπούρια, ή των τσιμπημάτων από τσούχτρες.

Η άμεση επαφή με τη φύση είναι αναμφίβολα αναζωογονητική, όμως συχνά φέρνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με μικρές απειλές που απαιτούν ψυχραιμία και σωστούς ιατρικούς χειρισμούς.

Στην πρώτη περίπτωση, τα τσιμπούρια είναι παρασιτικά αρθρόποδα που συνήθως εγκαθίστανται απαρατήρητα σε σημεία όπως η λεκάνη, χώνοντας το κεφάλι τους στο δέρμα. Απαιτείται προσεκτική αφαίρεση με ένα λεπτό, οξύαιχμο λεπιδάκι, ώστε να αποκολληθεί πλήρως η κεφαλή.

Μια βίαιη κίνηση μπορεί να αποκόψει το σώμα, αφήνοντας το κεφάλι και τα άγκιστρα μέσα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα επίμονο οζίδιο με έντονη φαγούρα που θα ταλαιπωρεί τον παθόντα για μήνες, μέχρι την αφαίρεσή του.

Συνακόλουθα κρίνεται σκόπιμη η ιατρική αξιολόγηση και η διενέργεια εξέτασης αντισωμάτων για Borrelia (τη μικροβιακή αιτία της νόσου Lyme), ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων και επώδυνων παρενεργειών.

Για τα τσιμπήματα από τσούχτρες, τα οποία προκαλούν μια έντονη αίσθηση μαστιγώματος με εμφανή τη διαγραφή του πλοκαμιού στο δέρμα, το πρώτο βήμα είναι η άμεση έξοδος από τη θάλασσα. Συνιστάται η απομάκρυνση των υπολειμμάτων των πλοκαμιών με τη χρήση μιας σκληρής κάρτας (π.χ. τραπεζικής).

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφευχθεί το πλύσιμο με γλυκό νερό, καθώς αυτό διευκολύνει τη ρήξη των νηματοκυστιδίων εντείνοντας τον ερεθισμό, οπότε το ξέπλυμα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με θαλασσινό νερό. Τέλος, για την ανακούφιση της περιοχής, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της κατάλληλης αγωγής με μια κορτιζονούχο κρέμα τοπικά για τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες», προσθέτει.

«Με την κατάλληλη προσοχή και προστασία, είναι εφικτό να συνεχιστεί η ασφαλής επαφή με τον ήλιο, περιορίζοντας αισθητά τους κινδύνους για το δέρμα και συνολικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η υιοθέτηση αυτών των απλών, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένων καθημερινών πρακτικών, αποτελεί την καλύτερη θωράκιση απέναντι στις προκλήσεις του περιβάλλοντος.

Η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση δεν περιορίζουν την απόλαυση των δραστηριοτήτων, αλλά διασφαλίζουν την ποιότητα της υγείας», καταλήγει ο κ. Μηλεούνης.

* Το προσωπικό του Metropolitan Hospital παραμένει σταθερά στο πλευρό των ασθενών, προσφέροντας την έγκυρη καθοδήγηση και την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτείται για μια καθημερινότητα με ασφάλεια. Με γνώμονα τη φροντίδα της υγείας και της εμφάνισης του σύγχρονου ανθρώπου, στο Metropolitan Hospitalλειτουργεί ένα πρότυπο Τμήμα Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε δερματικής πάθησης.

Μέσα από καθημερινά εξωτερικά ιατρεία, μια εξειδικευμένη ομάδα προσφέρει προηγμένες διαγνωστικές υπηρεσίες, όπως δερματοσκόπηση και μοριακές αναλύσεις, καθώς και σύγχρονες συντηρητικές ή επεμβατικές θεραπείες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη, στους τακτικούς ελέγχους για την πρώιμη διάγνωση μελανώματος και στην αντιηλιακή προστασία, εξασφαλίζοντας ολιστική φροντίδα υψηλού επιπέδου.