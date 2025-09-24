Γιατί ο Τραμπ αναβιώνει παλιά fake news για τον αυτισμό: Το σκάνδαλο πίσω από το μύθο για τα εμβόλια και την παρακεταμόλη

Με μύθους και fake news, που έχουν καταρριφθεί εδώ και χρόνια από τους επιστήμονες συνεχίζει να ταϊζει τους οπαδούς του ο Ντόναλντ Τραμπ βάζοντας στην πρώτη γραμμή τα εμβόλια.

Από τις αμφιλεγόμενες «συνταγές» του με τα απολυμαντικά για την COVID-19, μέχρι τις πρόσφατες δηλώσεις του για την παρακεταμόλη και τα εμβόλια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει να έχει βρει πολιτικό «καύσιμο» στην αντιεπιστημονική ρητορική.

Μαζί με τον Υπουργό Υγείας της κυβέρνησής του, τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον άνθρωπο που έχει χτίσει καριέρα πάνω σε αντιεμβολιαστικά fake news, επιχειρούν να «αναστήσουν» παλιούς μύθους, κόντρα σε κάθε λογική και στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Έτσι και χθες, ο Τράμπ, ξαναθυμήθηκε τον μύθο ότι η παρακεταμόλη μπορεί να προκαλέσει αυτισμό, ενώ δεν παρέλειψε να στοχοποιήσει για μία ακόμη φορά, το τριπλό εμβόλιο ιλαράς – παρωτίτιδας – ερυθράς (MMR)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), αλλά και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) έδρασαν ακαριαία και εξέδωσαν σαφείς, κάθετες και κατηγορηματικές ανακοινώσεις: δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη που να συνδέει τον αυτισμό με τη λήψη παρακεταμόλης ή με τον εμβολιασμό.

Σπύρος Μαζάνης: «Ο Τραμπ απευθύνεται σε ένα μεγάλο κοινό που πιστεύει σε μαγείες και βότανα»

Ο Δρ. Σπύρος Μαζάνης, παιδίατρος, διδάκτωρ ιατρικής και χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Ρώμης, μιλώντας στο iatropedia.gr και σχολιάζοντας τις τελευταίες ανησυχητικές εξελίξεις, αποσυνδέει κάθε σχέση των εμβολίων και της παρακεταμόλης με τον αυτισμό, ενώ αποδίδει στον Ντόναλντ Τράμπ, την πρόθεση της ψηφοθηρίας.

«Κοιτάξτε υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Και ότι δεν πήγαμε στο φεγγάρι. Πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται την ανθρωπότητα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποσπά την προσοχή εκεί που θέλει αυτός. Στην πρώτη του θητεία κάθε πρωί ανέβαζε στο twitter κάτι για να απασχολεί τους δημοσιογράφους, αλλά με κάτι που δεν είχε καμία σχέση με το πως διοικούσε τη χώρα του και τον πλανήτη.

Τώρα έχει καταπιαστεί με τα ιατρικά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος κόσμου που πιστεύει στις «μαγείες», στα βότανα, στις παραφαρμακευτικές θεραπείες και σε διάφορα άλλα, που είναι εκτός ιατρικής. Είναι μεγάλο το κοινό και οι ψηφοφόροι του ταυτόχρονα», αναφέρει ο επιστήμονας.

Το σκάνδαλο Wakefield: Όταν ένα ψέμα αναβίωσε την ιλαρά

Η φήμη ότι το MMR εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει αυτισμό γεννήθηκε το 1998, από τον Βρετανό χειρουργό γαστρεντερολόγο Andrew Wakefield, ο οποίος δημοσίευσε στο Lancet μια μελέτη σε μόλις 12 παιδιά, με το συμπέρασμα ότι το τριπλό εμβόλιο ιλαράς – παρωτίτιδας – ερυθράς – MMR, ευθύνεται για την εμφάνιση αυτισμού.

Η μελέτη αυτή, αποδείχθηκε αργότερα στημένη, μέσα από τις μαρτυρίες των ίδιων των συνεργατών του. Ο Wakefield αποδείχθηκε είχε χρηματοδοτηθεί από δικηγορικό γραφείο που ετοίμαζε αγωγές κατά εταιρειών παραγωγής εμβολίων και είχε οικονομικό συμφέρον από το μονοδύναμο εμβόλιο της ιλαράς.

Το 2010 του αφαιρέθηκε η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η ζημιά, όμως, είχε ήδη γίνει. Η εμβολιαστική κάλυψη κατέρρευσε και η ιλαρά επέστρεψε στην Ευρώπη με θανατηφόρα κρούσματα.

Η διάψευση ποτέ δεν ακούστηκε, όσο δυνατά ακούστηκε το ψέμα, εξηγεί ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης:

«Η μελέτη ήταν στημένη. Αποκαλύφθηκε ότι ο γιατρός είχε πάρει χρήματα από δικηγόρους και ήταν μέτοχος σε εταιρεία που παρήγαγε το μονό εμβόλιο της ιλαράς. Για να το προωθήσει, διέσυρε το τριπλό. Το πτυχίο του ανακλήθηκε, αλλά η φήμη έμεινε. Η διάψευση ποτέ δεν ακούστηκε το ίδιο δυνατά όσο το ψέμα», λέει.

Η αλήθεια για την παρακεταμόλη

Όμως, ο Τραμπ στοχοποίησε και την παρακεταμόλη, υπονοώντας ότι μπορεί να προκαλεί αυτισμό. Κι εδώ η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: καμία μελέτη δεν έχει αποδείξει τέτοια σχέση.

Ο Δρ. Μαζάνης εξηγεί: «Δεν υπάρχει καμία μελέτη –παρόλο που έχουν γίνει πολλές– που να αποδεικνύει σχέση του αυτισμού με τη χρήση παρακεταμόλης. Αν υπήρχε έστω και μία, θα το ξέραμε. Δεν υπάρχει».

Η παρακεταμόλη είναι ασφαλές φάρμακο, λέει ο ειδικός και προσθέτει πώς είναι πιο ασφαλές ακόμη κι από την ασπιρίνη.

«Όμως, όπως κάθε φάρμακο, πρέπει να χορηγείται στη σωστή δόση και για συγκεκριμένο σκοπό. Ακόμα και το νερό, αν το πιεις σε υπερβολικές ποσότητες, μπορεί να σε δηλητηριάσει. Το ίδιο ισχύει για κάθε ουσία», επισημαίνει.

Ο Τραμπ και η επικίνδυνη παραπληροφόρηση»

Ο Τραμπ, αναπαράγοντας σήμερα τον ίδιο μύθο, κάνει πολιτική με τα εμβόλια. Αναβιώνει, μάλιστα, κι έναν ακόμη μύθο: ότι τα εμβόλια περιέχουν υδράργυρο, κάτι που ασφαλώς δεν ισχύει, καθώς η θειομερσάλη στα εμβόλια έχει καταργηθεί από το 2001.

Παράλληλα, ο ίδιος υποστηρίζει -χωρίς να προσκομίζει κανένα στοιχείο και μελέτη- πώς το εμβόλιο MMR θα πρέπει να διαχωριστεί σε τρία εμβόλια, για τις τρεις ξεχωριστές παιδικές ασθένειες.

Ο Δρ. Μαζάνης είναι κατηγορηματικός: «Ο Τραμπ δεν είναι γιατρός. Αλλά επειδή υπήρξε πλανητάρχης και έχει τεράστια επιρροή, όταν λέει “δεν είμαι γιατρός, αλλά σας λέω αυτό”, είναι σαν να ακούς τη γιαγιά στο χωριό να λέει “κάπου το άκουσα”. Είναι παραπληροφόρηση, αλλά είναι επικίνδυνη παραπληροφόρηση», αναφέρει και συνεχίζει:

«Καταρχάς δεν ξέρουμε καν τι είναι ο αυτισμός, για να καταφέρουμε στη συνέχεια να ανακαλύψουμε τι τον προκαλεί. Προέρχεται από ιό, από το DNA; Αν είχε βρεθεί το γονίδιο του αυτισμού, θα είχαμε βρει και την αιτία. Επομένως, πάνω σε αυτό το “κενό” πληροφορίας, μπορεί να πατήσει οποιοσδήποτε και να λέει ό,τι θέλει», καταλήγει ο γιατρός.

Πηγή: iatropedia.gr