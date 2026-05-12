Βρογχοκήλη: Πότε είναι αθώα και πότε χρειάζεται εκτίμηση;

Τι είναι η βρογχοκήλη και πότε χρειάζεται έλεγχο;

Η βρογχοκήλη είναι η διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα. Ο όρος περιγράφει το μέγεθος του αδένα και όχι απαραίτητα μια συγκεκριμένη διάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έχει βρογχοκήλη, ενώ ο θυρεοειδής του λειτουργεί φυσιολογικά, αλλά μπορεί επίσης να συνυπάρχει υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός ή παρουσία όζων. Με απλά λόγια, η βρογχοκήλη δεν είναι πάντα κάτι ανησυχητικό, αλλά δεν πρέπει και να αγνοείται.

Σε αρκετές περιπτώσεις η βρογχοκήλη είναι μικρή και δεν προκαλεί συμπτώματα. Μπορεί να διαγνωσθεί τυχαία στην κλινική εξέταση ή σε ένα υπερηχογράφημα τραχήλου που έγινε για άλλο λόγο. Οι μικρές βρογχοκήλες συχνά δεν χρειάζονται άμεση θεραπεία, αλλά χρειάζονται σωστή αξιολόγηση για να φανεί ποια είναι η αιτία τους και αν απαιτείται παρακολούθηση.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο αν υπάρχει βρογχοκήλη, αλλά γιατί έχει μεγαλώσει ο θυρεοειδής. Η αιτία μπορεί να είναι πολυοζώδης βρογχοκήλη, νόσος Graves, θυρεοειδίτιδα Hashimoto, έλλειψη ιωδίου σε ορισμένους πληθυσμούς ή, πιο σπάνια, άλλες παθήσεις του θυρεοειδούς. Γι’ αυτό, η εκτίμηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο «φαίνεται πρησμένος ο λαιμός», αλλά να περιλαμβάνει και λειτουργικό και μορφολογικό έλεγχο.

Πότε η βρογχοκήλη είναι σχετικά «αθώα»;

Συνήθως όταν η βρογχοκήλη είναι μικρή, δεν προκαλεί ενοχλήματα, οι ορμόνες του θυρεοειδούς είναι φυσιολογικές και δεν υπάρχουν ύποπτα ευρήματα στο υπερηχογράφημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πολλές φορές αρκεί παρακολούθηση με κλινική εκτίμηση, εξετάσεις αίματος και υπερηχογράφημα, χωρίς να χρειάζεται άμεσα κάποια επέμβαση.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η βρογχοκήλη χρειάζεται πιο σοβαρή εκτίμηση. Αυτό συμβαίνει όταν ο ασθενής παρατηρεί εμφανές πρήξιμο στον λαιμό, αίσθημα πίεσης, δυσκολία στην κατάποση, βραχνάδα, βήχα χωρίς άλλη εξήγηση ή ακόμη και δυσκολία στην αναπνοή, ιδιαίτερα όταν η διόγκωση είναι μεγάλη ή επεκτείνεται προς τα κάτω. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν ότι ο θυρεοειδής δεν είναι απλώς μεγαλύτερος, αλλά αρχίζει να προκαλεί πιεστικά φαινόμενα στις γειτονικές ανατομικές δομές.

Εκτίμηση χρειάζεται επίσης όταν υπάρχουν συμπτώματα δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς. Αν ο αδένας είναι υπερλειτουργικός, μπορεί να εμφανιστούν ταχυκαρδία, νευρικότητα, τρόμος, εφίδρωση και απώλεια βάρους. Αντίθετα, σε υπολειτουργία μπορεί να συνυπάρχουν κόπωση, υπνηλία, αύξηση βάρους ή αίσθημα ψύχους. Η παρουσία βρογχοκήλης δεν λέει από μόνη της αν ο θυρεοειδής λειτουργεί σωστά· αυτό ξεκαθαρίζει με αιματολογικό έλεγχο.

Ποιες είναι οι βασικές εξετάσεις;

Οι βασικές εξετάσεις περιλαμβάνουν συνήθως TSH και, όπου χρειάζεται, FT4/FT3, καθώς και υπερηχογράφημα θυρεοειδούς. Το υπερηχογράφημα δείχνει αν πρόκειται για διάχυτη διόγκωση ή για πολυοζώδη βρογχοκήλη, αν υπάρχουν ύποπτα χαρακτηριστικά και αν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος με παρακέντηση. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί σπινθηρογράφημα ή άλλος απεικονιστικός έλεγχος, ανάλογα με τα ευρήματα και το αν συνυπάρχει υπερθυρεοειδισμός.

Ποια είναι η θεραπεία της βρογχοκήλης;

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία και τα συμπτώματα. Μερικές βρογχοκήλες απλώς παρακολουθούνται. Άλλες αντιμετωπίζονται φαρμακευτικά, ειδικά όταν σχετίζονται με υπερθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ραδιενεργό ιώδιο, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση μπαίνει στο τραπέζι όταν η βρογχοκήλη είναι μεγάλη, προκαλεί πίεση ή δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή, όταν υπάρχει έντονη αισθητική ενόχληση ή όταν συνυπάρχουν ύποπτα ευρήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν οριστικά.

Συμπερασματικά, η βρογχοκήλη δεν είναι πάντα επικίνδυνη, αλλά χρειάζεται σωστή αξιολόγηση για να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για ένα αθώο εύρημα ή για μια κατάσταση που απαιτεί θεραπεία. Η σωστή προσέγγιση βασίζεται όχι μόνο στο μέγεθος του θυρεοειδούς, αλλά και στη λειτουργία του, στην εικόνα του υπερηχογραφήματος και στα συμπτώματα του ασθενούς.

Αν υπάρχει διόγκωση στον λαιμό, αίσθημα πίεσης ή πρόσφατο εύρημα βρογχοκήλης σε υπερηχογράφημα, η εξειδικευμένη εκτίμηση βοηθά να ξεκαθαρίσει έγκαιρα αν αρκεί παρακολούθηση ή αν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Γράφει ο Δρ. Ιωάννης Μίντζηρας, Επιμελητής, Κλινικής Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Ογκολογικής και Ρομποτικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

