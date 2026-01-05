Γρίπη: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία – 150 παιδιά στα παιδιατρικά μέσα σε 3 μέρες

Σε κατάσταση «πολιορκίας» βρίσκονται τα νοσοκομεία της χώρας, με τις εισαγωγές λόγω γρίπης να υπερδιπλασιάζονται μέσα σε μία μόλις εβδομάδα και τον ΕΟΔΥ να προχωρά σε ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, μεγάλα νοσοκομεία αναφοράς όπως ο «Ευαγγελισμός» και το «Αττικό» δέχονται πλέον ασφυκτική πίεση με βαριά περιστατικά γρίπης, ενώ σημαντική αύξηση προσελεύσεων και εισαγωγών καταγράφεται και στα Παιδιατρικά νοσοκομεία.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους ανεμβολίαστους πολίτες και την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας.»

Τα στοιχεία της «ασφυξίας» στα νοσοκομεία

Ο Μιχάλης Γιαννάκος έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία που αποτυπώνουν τη δραματική αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες μέσα σε μία εβδομάδα υπερδιπλασιάστηκαν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ:

Στον «Ευαγγελισμό»: Νοσηλεύονται 28 ασθενείς με γρίπη. Από αυτούς, ένας είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και 6 βρίσκονται σε βαριά κατάσταση.

Στο «Αττικό»: Νοσηλεύονται 12 ασθενείς. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα το πρωί, ενώ ένας ακόμη ασθενής είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία: Κατά το τελευταίο τριήμερο προσήλθαν περίπου 150 παιδιά με γρίπη και ιώσεις στα επείγοντα, ενώ πραγματοποιούνταν περίπου 15 εισαγωγές σε κάθε εφημερία.

«Κρίμα από τον Θεό»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση δεν έχουν κάνει το εμβόλιο.

«Είναι κρίμα από τον Θεό να διακινδυνεύουν πολλοί την υγεία τους αρνούμενοι ή από άποψη ή από αδιαφορία να κάνουν το εμβόλιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κορύφωση του κύματος της γρίπης είναι ακόμη μπροστά μας, καλώντας ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα να αναλογιστούν τον κίνδυνο. «Διακινδυνεύουν τη ζωή τους εάν συνεχίσουν να μην κάνουν το εμβόλιο», υπογράμμισε.

Η ανησυχία για τα σχολεία και η κριτική στο σύστημα

Με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, ο Μιχάλης Γιαννάκος προειδοποίησε για νέα μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, ζητώντας από τους γονείς να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι με τα πρώτα συμπτώματα.

Τέλος, δεν παρέλειψε να ασκήσει δριμεία κριτική στις δομές υγείας, κάνοντας λόγο για «παταγώδη αποτυχία» του προσωπικού-οικογενειακού γιατρού και ανεπαρκή Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.

Όπως εξήγησε, η έλλειψη παθολόγων και πνευμονολόγων στα περιφερειακά νοσοκομεία αναγκάζει τους ασθενείς να συρρέουν στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, τα οποία «ζορίζονται» υπερβολικά. Απέδωσε δε το πρόβλημα στις δυσμενείς συνθήκες εργασίας και τους «εξευτελιστικούς μισθούς» που αποτρέπουν τους γιατρούς από το ΕΣΥ.

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει ισχυρή σύσταση για:

Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά και ιολογικά δεδομένα.

