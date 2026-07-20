Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη: Η επανάσταση της ελάχιστα παρεμβατικής εκπυρήνισης προστάτη MiLEP γίνεται ευρωπαϊκή πρωτοπορία

Για την καλοήθη υπερπλασία προστάτη και την επαναστατική laser τεχνική χειρουργικής προστάτη MiLEP μίλησε στον Νίκο Ευαγγελάτο στο Newsit.gr ο Νίκος Μπαφαλούκας, Διευθυντής Δ’ Ουρολογικής κλινικής Laser χειρουργικής Προστάτη & Νεφρολιθίασης ΙΑΣΩ.

Η πάθηση

Οι άνδρες στην πορεία της ζωής τους αντιλαμβάνονται αλλαγές στην ούρηση. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη αδενώματος εντός του προστάτη αδένα. Πρόκειται στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις για καλοήθη ιστό χωρίς όμως καμία λειτουργική συνεισφορά. Το μόνο που κάνει είναι να εμποδίζει την ελεύθερη ροή των ούρων εκδηλώνοντας τα γνώριμα για τους μεσήλικες άνδρες συμπτώματα όπως δυσκολία στη ροή ούρων, συχνουρία, νυκτουρία και επιτακτική ανάγκη ούρησης, ακράτεια ακόμη και αδυναμία ούρησης. Αυτά ξεκινώντας από απλή ενόχληση εξελίσσονται σε μείζον πρόβλημα που ζητά την ιατρική λύση.

Η κατά τα άλλα καλοήθης αυτή πάθηση είναι υπεύθυνη για σημαντικό ποσοστό επεμβάσεων σε άνδρες άνω των 55 συνδεόμενη με υπολογίσιμο ιατρικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και οικονομικό κόστος.

Η εξέλιξη

Ιστορικά η χειρουργική κοινότητα προοδεύοντας δεν έπαψε να ερευνά μεθόδους ολοένα και λιγότερο τραυματικής αντιμετώπισης αυτής της καλοήθους κατάστασης. Η πρόοδος αυτή οδήγησε στην ολική εκπυρήνιση του αδενώματος μέσω Holmium Laser (HoLEP)

Την τελευταία δεκαετία αξιώνει την θέση του χρυσού κανόνα στη αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας Προστάτη.

Οι λόγοι είναι οι εξής:

Αναίμακτη διαδικασία . Ασθενείς που λαμβάνουν “αντιπηκτική” αγωγή για σοβαρούς λόγους που αν διακοπεί θέτει την ζωή τους σε κίνδυνο μπορούν να χειρουργηθούν! Παλαιότερα αυτή η ομάδα έπρεπε να ενημερωθεί για μακρόχρονη νοσηλεία και προετοιμαστεί για τον κίνδυνο της αιμορραγίας εξασφαλίζοντας αίμα για μετάγγιση.

. Ασθενείς που λαμβάνουν “αντιπηκτική” αγωγή για σοβαρούς λόγους που αν διακοπεί θέτει την ζωή τους σε κίνδυνο μπορούν να χειρουργηθούν! Παλαιότερα αυτή η ομάδα έπρεπε να ενημερωθεί για μακρόχρονη νοσηλεία και προετοιμαστεί για τον κίνδυνο της αιμορραγίας εξασφαλίζοντας αίμα για μετάγγιση. Οριστική λύση . Πλήρης και όχι μερική όπως προσφέρει η ευρέως διαδεδομένη διουρηθρική (TURis) αφαίρεση του αδενώματος. Δεν καταλείπεται υπολειμματικός ιστός ώστε αυτός να μεγαλώσει στο μέλλον. Έτσι η παλιά οδηγία/συμβουλή που λάμβαναν οι χειρουργημένοι ότι θα ήταν εντάξει για 7 με 10 χρόνια δεν ισχύει πια. Μετά την HoLEP ο άνδρας δεν ξανασχολείται με το πρόβλημα της ούρησης!

. Πλήρης και όχι μερική όπως προσφέρει η ευρέως διαδεδομένη διουρηθρική (TURis) αφαίρεση του αδενώματος. Δεν καταλείπεται υπολειμματικός ιστός ώστε αυτός να μεγαλώσει στο μέλλον. Έτσι η παλιά οδηγία/συμβουλή που λάμβαναν οι χειρουργημένοι ότι θα ήταν εντάξει για 7 με 10 χρόνια δεν ισχύει πια. Μετά την HoLEP ο άνδρας δεν ξανασχολείται με το πρόβλημα της ούρησης! Θεραπεύει όλους τους ασθενείς . Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις άλλες μεθόδους από το μέγεθος του αδένα δεν ισχύουν στην HoLEP. Με αυτή αντιμετωπίζονται οι γιγαντιαίοι αδένες των 300cc τόσο καλά όπως οι πολύ μικρότεροι.

. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις άλλες μεθόδους από το μέγεθος του αδένα δεν ισχύουν στην HoLEP. Με αυτή αντιμετωπίζονται οι γιγαντιαίοι αδένες των 300cc τόσο καλά όπως οι πολύ μικρότεροι. Βραχεία νοσηλεία Μια διανυκτέρευση στην κλινική

Μια διανυκτέρευση στην κλινική Ταχεία αποκατάσταση υγείας Σε μια εβδομάδα ο άνδρας έχει επιστρέψει στις κανονικές του δραστηριότητες.

Η HoLEP στην ελληνική πραγματικότητα γνώρισε αργή αλλά σταθερή εξάπλωση και αποδοχή.

Από το 2018, η ομάδα του κ. Μπαφαλούκα είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όλο και ισχυρότερα μηχανήματα, αυξάνοντας συνεχώς την αποτελεσματικότητα σε μεγάλους προστάτες και την ασφάλεια λόγω καλύτερης αιμόστασης και μείωσης του χειρουργικού χρόνου. Οι ασθενείς ξεπέρασαν σε αριθμό τους 2000, με άριστα αποτελέσματα και ποιότητα ζωής.

Ευρωπαϊκή αναγνώριση

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, ο γερμανικός οίκος JenaSurgical GmbH εμπιστεύτηκε την ομάδα του κ. Μπαφαλούκα στην αξιοποίηση του MultiPulse HoPLUS 150 watts συστήματος Laser ορίζοντας μας διεθνές κέντρο επίδειξης και εκπαίδευσης MiLEP. Η ομάδα διαθέτει τον συνδυασμό της μεγαλύτερης εμπειρίας με το ισχυρότερο σύστημα 150 watts με τον μακρύτερο μήκους παλμού 1700μs Laser με τον γρηγορότερο και ασφαλέστερο ιστοτεμαχιστή (morcellator). Έχουμε έτσι στα χέρια μας απεριόριστη δύναμη που μπορούμε να εφαρμόσουμε στον ασθενή με ιδανική ακρίβεια και ως εκ τούτου επιθυμητή ασφάλεια.

Διεκδικώντας την πρωτοπορία ΜiLEP

Η παγκόσμια διάδοση της HoLEP έδωσε έμπνευση στον γερμανικό οίκο εξειδικευμένων ενδοσκοπικών εργαλείων RZ Medizintechnik GmbH να εξελίξει το mini Laser scope. Με απλά λόγια, έχουμε ένα σημαντικά μειωμένης (30%) διαμέτρου ενδοσκόπιο που συμπυκνώνει ευκρίνεια και καθαρότητα εικόνας, η οποία χαρακτηρίζει σημαντικά μεγαλύτερα εργαλεία. Δεδομένου του ότι η επέμβαση γίνεται μέσω της ανδρικής ουρήθρας, το μέγεθος του ενδοσκοπικού εργαλείου που εισάγεται σε αυτήν έχει σημασία. Όσο λεπτότερο τόσο «φιλικότερο» με την ευαίσθητη ουρήθρα, οπότε έχουμε:

Αποφυγή τραύματος ουρήθρας άρα ταχύτατη αποκατάσταση με λεπτότερο και ως εκ τούτου όχι δυσάρεστο ουροκαθετήρα.

Μεγαλύτερη ακρίβεια εντός του χειρουργικού πεδίου. Μπορούμε να κατευθύνουμε το ισχυρό 150 watts Laser με ευέλικτο και ακριβή τρόπο εξασφαλίζοντας ιδανικό διαχωρισμό φυσιολογικού και παθολογικού ιστού. Επιτυγχάνουμε τελικά βραχύτερο χρόνο επέμβασης.

Η αντιμετώπιση ενός συχνού και διαδεδομένου προβλήματος του άνδρα εισέρχεται σε νέα εποχή. Η Laser εκπυρήνιση προστάτη HoLEP μπορεί και το κάνει αυτό, καθώς δεν περιορίζεται από τον ογκώδη εξοπλισμό ρεύματος της παλαιότερης διουρηθρικής εκτομής γνωστής TURP/TURis. Το φως, λόγω της φύσης του, εισέρχεται μέσω λεπτότατων εργαλείων στον στόχο, αλλάζοντας επαναστατικά την καταξιωμένη HoLEP σε μια νέα εκδοχή. Η νέα εκδοχή της διαφέρει τόσο ριζικά από την παλαιά, που αυτοδικαίως αποκτά διεθνώς νέο όνομα: MiLEP.

Μετά την ολοκλήρωση κλινικών μελετών που αποδεικνύουν τα πλεονεκτήματα έναντι της HoLEP, η Milep έχει ήδη υιοθετηθεί σαν την επέμβαση εκλογής για αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας προστάτη παγκοσμίως.

Συμπερασματικά λοιπόν, με την εξέλιξη του HoLEP σε MiLEP έχουμε:

Λεπτότερο άρα «φιλικότερο» με την ευαίσθητη ουρήθρα ενδοσκόπιο

Αποφυγή τραύματος ουρήθρας με ταχύτατη αποκατάσταση.

Ακρίβεια εντός του χειρουργικού πεδίου

Και πλέον το συχνό και διαδεδομένο πρόβλημα του άνδρα εισέρχεται στην εποχή MiLEP !

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα sites https://www.ourologia.eu/ και https://www.milep.gr/ ή να επικοινωνήσετε με το ιατρείο του κυρίου Μπαφαλούκα στο τηλέφωνο 210.69.94.100.