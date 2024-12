Η Βαριατρική Χειρουργική Σώζει Ζωές!

Γράφει ο Χάρης Παππής, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ογκολογίας & Παχυσαρκίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η Βαριατρική Χειρουργική ή αλλιώς Χειρουργική απώλεια βάρους (Weight Loss Surgery), αποτελεί σήμερα μια λύση που σώζει ζωές. Αντίθετα με ότι λαθεμένα νομίζουν πολλοί, δηλαδή ότι είναι μια επικίνδυνη διαδικασία, η επικινδυνότητα της είναι μικρότερη και από επεμβάσεις που θεωρούνται χειρουργεία «ρουτίνας». Κυμαίνεται δηλαδή στο 0,08%, όταν για την αφαίρεση χολής ο κίνδυνος είναι 1,1%, για μια επέμβαση bypass στην καρδιά είναι 2,4% και για μια επέμβαση ισχίου 3,9%. Είναι προφανές, ότι ένα κέντρο πρέπει να έχει εξειδίκευση στη βαριατρική χειρουργική για να έχει τέτοια καλά αποτελέσματα.

Έτσι, τα οφέλη από μια επέμβαση για λαπαροσκοπική χειρουργική απώλεια βάρους είναι εντυπωσιακά. Τελευταία μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν λίγους μήνες στο διεθνούς κύρους ιατρικό περιοδικό Obesity από τον Ted Adams του Πανεπιστήμιο της Utah, δείχνει ότι σε ένα σύνολο 22.000 ατόμων, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κάποιο τύπο βαριατρικής χειρουργικής είχαν 43% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης οποιουδήποτε τύπου καρκίνου σε σύγκριση με εκείνους που δεν υποβλήθηκαν στη διαδικασία. Επιπλέον, οι γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική απώλεια βάρους είχαν 41% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνων που σχετίζονται με την παχυσαρκία όπως ο καρκίνος της μήτρας, των ωοθηκών, του παχέος εντέρου και του μαστού και 47% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με τις γυναίκες ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν στη χειρουργική επέμβαση.

Η ίδια μελέτη η οποία να σημειωθεί ότι αφορούσε οφέλη μέχρι και 40 χρόνια μετά την επέμβαση – έδειξε μείωση 16% των θανάτων από οποιαδήποτε αιτία. Αυτό συγκλίνει με τη μελέτη SOS από τη Σουηδία (για τη θεραπεία της παχυσαρκίας), που κατέδειξε 23% μείωση των θανάτων από οποιαδήποτε αιτία στα 24 χρόνια μετά την επέμβαση. Επίσης, πρόσφατη συγκεντρωτική μελέτη 174.775 ασθενών στο έγκριτο Lancet από το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, έδειξε μείωση του κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αίτια κατά 49,2%, ποσοστό που ήταν ακόμα υψηλότερο αν οι ασθενείς είχαν διαβήτη κατά τη στιγμή του χειρουργείου.

Ειδικά, για τους θανάτους από καρδιά, ο «δικός μας» Nicolas Christou από το Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά είχε δημοσιεύσει πριν μερικά χρόνια μείωση του κινδύνου κατά 89%. Πολλές μελέτες έχουν επίσης αναδείξει μεγάλη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, με πιο πρόσφατη αυτή του Andrew Brown από το Πανεπιστήμιο Stony Brook της Νέας Υόρκης, όπου σε 328.807 ασθενείς το όφελος ήταν 50% ελάττωση του κινδύνου θανάτου από έμφραγμα και εγκεφαλικό.

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντική η μείωση των θανάτων που σχετίζονται με το διαβήτη, σε ποσοστά μέχρι και 92% (Ted Adams – Πανεπιστήμιο Utah). Ο Διαβήτης τύπου 2 αντιμετωπίζεται πλέον σήμερα με λαπαροσκόπηση, όταν τα φάρμακα δεν τον ρυθμίζουν επαρκώς και ιδίως όταν συνοδεύεται από παχυσαρκία.

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε, πως δεν πρέπει να κατηγορούμε ένα συνάνθρωπό μας που πάσχει από διαβήτη γιατί έφαγε κάποια γλυκά ή έναν που έχει πρόβλημα στην καρδιά επειδή έφαγε σε fast food. Πρέπει να κατανοήσουμε πλέον ΟΛΟΙ, ότι η Παχυσαρκία είναι μια πολύ σοβαρή Νόσος και οι συνάνθρωποί μας που πάσχουν ΔΕΝ φταίνε. Κανείς δεν επέλεξε να είναι σοβαρά παχύσαρκος.

Στο Κέντρο Παχυσαρκίας Αθηνών και στο Τμήμα Βαριατρικής Χειρουργικής του Ιατρικού Αθηνών έχουμε λύσεις απώλειας βάρους, εξατομικευμένες για κάθε περίπτωση. Η θεραπεία της παχυσαρκίας είναι ζωτικής σημασίας για όλο τον οργανισμό μας. Γι’ αυτό οι διάφοροι τύποι βαριατρικής χειρουργικής απαιτούν εξειδίκευση στη βαριατρική χειρουργική. Το Κέντρο Παχυσαρκίας Αθηνών του Ιατρικού Αθηνών είναι Κέντρο Αριστείας Βαριατρικής Χειρουργικής και ο κ. Παππής Χειρουργός Αριστείας πιστοποιημένος από την Διεθνή Ομοσπονδία Χειρουργικής Παχυσαρκίας (International Federation for the Surgery of Obesity).

Η Χειρουργική απώλεια βάρους οδηγεί σε θεραπεία της παχυσαρκίας. Έτσι, βελτιώνει και συχνά εξαφανίζει τα προβλήματα που συνοδεύουν τα πολλά περιττά κιλά, αλλά κυρίως δίνει ποιότητα στη ζωή όσων υποβάλλονται στη διαδικασία και σώζει τη ζωή τους.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για θέματα που αφορούν την υγείας σας, εδώ