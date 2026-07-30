Η διατροφή του καλοκαιριού αλλάζει τον ιδρώτα και δοκιμάζει την επιδερμίδα

Η καλοκαιρινή περίοδος συνδέεται με αυξημένη εφίδρωση και έντονες τροποποιήσεις στις διατροφικές συνήθειες.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των προσλαμβανόμενων τροφών και της παραγωγής ιδρώτα επηρεάζει άμεσα τη χημική σύσταση του σμήγματος, την ακεραιότητα του δερματικού φραγμού και την έξαρση χρόνιων δερματοπαθειών.

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Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ότι ο ιδρώτας αποτελείται αποκλειστικά από νερό, η χημική του δομή μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα ερεθιστική, πυροδοτώντας φλεγμονώδεις αντιδράσεις ανάλογα με το καθημερινό διαιτολόγιο.

«Είναι γνωστό ότι η αυξημένη έκθεση στον ήλιο και τη ζέστη μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα σε όσους πάσχουν από χρόνιες δερματοπάθειες.

Λιγότερο γνωστό είναι ότι σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή τους παίζει η σύσταση του ιδρώτα και του σμήγματος ανάλογα με τις διατροφικές επιλογές.

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Για παράδειγμα, πρόσφατες δερματολογικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η έκκριση ιδρώτα μετά από κατανάλωση τροφών υψηλού γλυκαιμικού δείκτη ή αλκοόλ μετατρέπεται σε έναν εξαιρετικά ερεθιστικό παράγοντα, ο οποίος καταστρέφει τον υδρολιπιδικό φραγμό, αυξάνοντας τη δερματική ευαισθησία και τις βακτηριακές μολύνσεις» επισημαίνει ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

Προκειμένου να γίνει κατανοητή αυτή ο κρυφή σχέση μεταξύ ιδρώτα και διατροφής, αξίζει να εξεταστούν οι δημοφιλέστερες καλοκαιρινές γεύσεις και πώς αυτές επιδρούν στο δέρμα.

Το “παράδοξο” των θαλασσινών

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα θαλασσινά και τα οστρακοειδή, τα οποία συχνά αποτελούν έναν απροσδόκητο ένοχο για τις ξαφνικές δερματικές εξάρσεις.

Οι τροφές αυτές είναι πλούσιες σε ιώδιο. Όταν το συγκεκριμένο ιχνοστοιχείο προσλαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες, η περίσσειά του αποβάλλεται συστηματικά μέσω των σμηγματογόνων και ιδρωτοποιών αδένων.

Η διαδικασία αυτή προκαλεί ερεθισμό στα τοιχώματα των πόρων, οδηγώντας σε ένα έντονο φλεγμονώδες εξάνθημα που μοιάζει με ακμή.

Η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος επιδεινώνει το φαινόμενο, καθώς ο ιδρώτας παγιδεύει το παραγόμενο σμήγμα στην επιφάνεια της επιδερμίδας.

Αλκοόλ, καύσωνας και εξάρσεις

Τα δροσερά καλοκαιρινά κοκτέιλ και το κρασί δίπλα στο κύμα αποτελούν βασική αιτία επιδείνωσης δερματοπαθειών.

Η διατροφή μεταβάλλει τη χημική σύσταση του ίδιου του ιδρώτα, επηρεάζοντας άμεσα το μικροπεριβάλλον της επιδερμίδας. Κατά τον μεταβολισμό του αλκοόλ, ένα ποσοστό περίπου 10% δεν διασπάται στο ήπαρ, αλλά αποβάλλεται μέσω των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων με τη μορφή οξικού οξέος (acetic acid).

Η παρουσία αυτής της όξινης ένωσης, σε συνδυασμό με το αλάτι του ιδρώτα, αυξάνει την οξύτητα στην επιφάνεια του δέρματος, διαβρώνοντας τον ευαίσθητο υδρολιπιδικό φραγμό.

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί άμεση αγγειοδιαστολή, η οποία, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος, επιτείνει το φαινόμενο του έντονου κοκκινίσματος (flushing) και του αισθήματος καύσου στο πρόσωπο στα άτομα με ροδόχρου ακμή.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη συχνή προσθήκη συστατικών με υψηλή περιεκτικότητα σε ισταμίνη ή κινναμαλδεΰδη στα καλοκαιρινά ποτά, όπως τα εσπεριδοειδή, οι ντομάτες και τα πικάντικα σνακ, τα οποία διεγείρουν το νευροαγγειακό σύστημα και επιφέρουν άμεση φλεγμονώδη αντίδραση.

Επίσης, η αγγειοδιαστολή και η άνοδος της θερμοκρασίας του δέρματος, σε συνδυασμό με το αλάτι του ιδρώτα, εντείνουν δραματικά τον κύκλο “κνησμού-ξυσίματος” σε ασθενείς με έκζεμα και ψωρίαση. Κατά τον μεταβολισμό του αλκοόλ απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες ισταμίνης και ακεταλδεΰδης, οι οποίες ερεθίζουν άμεσα τις νευρικές απολήξεις του δέρματος, ενώ παράλληλα αυξάνουν τα επίπεδα προφλεγμονωδών κυτοκινών, προκαλώντας έντονη απολέπιση και έξαρση των ψωριασικών πλακών.

Τροφές υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και ποιότητα του σμήγματος

Η αυξημένη κατανάλωση τροφών με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη κατά τους θερινούς μήνες, όπως τα παγωτά, οι γρανίτες και τα επεξεργασμένα σάκχαρα, μεταβάλλει ριζικά το δερματικό περιβάλλον. Οι τροφές αυτές προκαλούν απότομη γλυκαιμική έξαρση, η οποία οδηγεί σε αντιδραστική υπερινσουλιναιμία και στην ενεργοποίηση του αυξητικού παράγοντα IGF-1.

Η συγκεκριμένη ορμονική μεταβολή αυξάνει τη συγκέντρωση γλυκόζης και γαλακτικού οξέος στον εκκρινόμενο ιδρώτα. Αυτό το τροποποιημένο υγρό, πλούσιο σε σάκχαρα, λειτουργεί ως ένα εξαιρετικά θρεπτικό υπόστρωμα για τα παθογόνα βακτήρια και τους μύκητες της επιδερμίδας.

Παράλληλα, το σμήγμα γίνεται πιο παχύρρευστο και πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. Ο συνδυασμός του ερεθιστικού αυτού ιδρώτα και του παχύρρευστου σμήγματος δημιουργεί ένα ιδανικό, υγρό και θερμό περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό του βακτηρίου Cutibacterium acnes. Έτσι, ο ιδρώτας παύει να είναι μόνο μέσο μείωσης της θερμοκρασίας και μετατρέπεται σε ένα παράγοντα που τρέφει τη φλεγμονή, φράσσει τους πόρους και οδηγεί σε επώδυνα σπυράκια σε πρόσωπο, πλάτη και στήθος.

Το «κρυφό κόστος» της σχάρας: Λιπαρά κρέατα και σμήγμα

Τα μπάρμπεκιου και τα κρεατικά της σχάρας αποτελούν σταθερή επιλογή στις καλοκαιρινές εξορμήσεις, ωστόσο η υψηλή κατανάλωση λιπαρού κόκκινου κρέατος επιδρά αρνητικά στη δερματική ισορροπία.

Τα συγκεκριμένα τρόφιμα περιέχουν μεγάλες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών και λευκίνης, ένα αμινοξύ το οποίο ενεργοποιεί συγκεκριμένους κυτταρικούς μηχανισμούς στο σώμα. Αυτή η διαδικασία δίνει άμεση εντολή στους σμηγματογόνους αδένες του δέρματος να παράγουν υπερβολικό και ιδιαίτερα παχύρρευστο σμήγμα.

Παράλληλα, το υψηλό ποσοστό νατρίου που περιέχουν τα επεξεργασμένα κρέατα (όπως τα λουκάνικα) προκαλεί αφυδάτωση των κυττάρων. Όταν ο οργανισμός επιχειρεί να αποβάλει το πλεόνασμα αυτού του αλατιού μέσω της εφίδρωσης, ο ιδρώτας αποκτά αυξημένη πυκνότητα σε ιχνοστοιχεία και ηλεκτρολύτες. Αυτός ο πυκνός, αλμυρός ιδρώτας, σε συνδυασμό με το πυκνό σμήγμα, εγκλωβίζεται στους πόρους υπό συνθήκες καύσωνα. Η διαδικασία αυτή διαβρώνει τον προστατευτικό δερματικό φραγμό, οξύνει τον κνησμό και πυροδοτεί έντονες φλεγμονώδεις εξάρσεις σε άτομα με προδιάθεση για ακμή, ψωρίαση ή έκζεμα.

Κακοσμία του δέρματος (βρωμιδρωσία) και διατροφή

Ο ιδρώτας που εκκρίνεται από τον ανθρώπινο οργανισμό είναι εκ φύσεως άοσμος. Η χαρακτηριστική καλοκαιρινή κακοσμία, ιατρικά γνωστή ως βρωμιδρωσία, παράγεται όταν τα βακτήρια που φυσιολογικά αποικίζουν την επιδερμίδα διασπούν τα συστατικά του ιδρώτα. Οι διατροφικές επιλογές κατά τους θερινούς μήνες έχουν την ικανότητα να αλλοιώσουν ριζικά τη χημική «υπογραφή» των εκκρίσεων αυτών.

Η συστηματική κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, όπως το σκόρδο, τα κρεμμύδια και ορισμένα σταυρανθή λαχανικά, απελευθερώνει στον οργανισμό πτητικές θειούχες ενώσεις. Οι ενώσεις αυτές μεταβολίζονται και μεταφέρονται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος απευθείας στους εκκρινείς και αποκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες. Καθώς το σώμα ιδρώνει εντονότερα λόγω της ζέστης, οι συγκεκριμένες ουσίες αποβάλλονται από τους πόρους και εξατμίζονται στην επιφάνεια του δέρματος. Αυτή η διαδικασία προσδίδει στον ιδρώτα μια ιδιαίτερα έντονη, διαπεραστική και όξινη οσμή, η οποία δεν υποχωρεί εύκολα ακόμη και με τη χρήση κοινών αποσμητικών.

Πρακτικές συμβουλές για υγιές δέρμα

Σύμφωνα με τον δρ Στάμου, η ισορροπία ανάμεσα στις απολαύσεις και τη σωστή φροντίδα εξασφαλίζει μια λαμπερή, υγιή και απαλλαγμένη από ερεθισμούς επιδερμίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του θέρους.

Η αποτελεσματική θωράκιση της από τις αρνητικές επιπτώσεις της καλοκαιρινής διατροφής και της έντονης εφίδρωσης απαιτεί την υιοθέτηση μερικών απλών, καθημερινών συνηθειών: