Ιώσεις: Αργεί η «άνοιξη» για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού – Γιατί οι Έλληνες βήχουν ακόμη

Ενώ το ημερολόγιο δείχνει άνοιξη, το υγειονομικό τοπίο στη χώρα παραμένει καθηλωμένο σε χειμερινές συνθήκες, με τις ιώσεις να ωθούν ακόμη σε βαριές λοιμώξεις και νοσηλείες, λόγω αναπνευστικής λοίμωξης.

Η πολυπόθητη «ανάσα» από την υποχώρηση της γρίπης και του κορονοϊού δεν ήρθε ποτέ, καθώς τη σκυτάλη πήρε ένα επίμονο κύμα λοιμώξεων με ιώσεις που ταλαιπωρεί όλες τις ηλικιακές ομάδες και κυρίως ηλικιωμένους και παιδιά.

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν, ότι η ταλαιπωρία του πληθυσμού από τα συνεχή συμπτώματα (βήχα, πυρετό, κόπωση κ.α.) τεκμηριώνεται και από την κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Το παράδοξο του Μαρτίου: Λιγότερη γρίπη, περισσότερες νοσηλείες

Παρά την πτωτική πορεία των «παραδοσιακών» ιών, η σοβαρότητα των περιστατικών που φτάνουν στις εφημερίες των ιδιωτικών νοσοκομείων -σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχαν 7 μεγάλες ιδιωτικές κλινικές από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία στον ΕΟΔΥ– προκαλεί προβληματισμό.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιτήρησης (εβδομάδα 16-22 Μαρτίου), το ποσοστό των ασθενών που χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης υπερδιπλασιάστηκε, σκαρφαλώνοντας στο 5%, έναντι μόλις 2% που ήταν το αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται από τα στοιχεία που αναδεικνύουν τους πραγματικούς «πρωταγωνιστές» της περιόδου. Και συγκεκριμένα τους αδενοϊούς και τους ρινοϊούς και εντεροϊούς.

Συγκεκριμένα, στους αδενοϊούς η θετικότητα ανέβηκε στο 5% (από4%), ενώ οι ρινοϊοί και εντεροϊοί κατέγραψαν άνοδο στο 22% (από 19%).

Αδενοϊοί και Ρινοϊοί: Οι «επίμονες» ιώσεις της εποχής

Η τρέχουσα έξαρση αποδίδεται σε ιούς που, αν και θεωρούνται κοινοί, φέτος επιδεικνύουν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα.

Ο αδενοϊός, διαθέτει περίπου 50 διαφορετικούς τύπους, οι οποίοι δεν περιορίζονται στο αναπνευστικό (βήχας, φαρυγγίτιδα, πνευμονία), αλλά «χτυπούν» και το γαστρεντερικό, προκαλώντας διάρροιες και εμετούς. Αν και τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως έως δύο εβδομάδες, η μετάδοσή τους είναι εξαιρετικά εύκολη, καθώς ο ιός επιβιώνει για μεγάλο διάστημα σε επιφάνειες και είναι ανθεκτικός σε κοινά απολυμαντικά.

Οι ρινοϊοί της άνοιξης, αποτελούν την κύρια αιτία του κοινού κρυολογήματος, όμως σε ευάλωτες ομάδες ή άτομα με επιβαρυμένο ιστορικό μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές. Η απουσία εμβολίου ή ειδικής θεραπείας καθιστά την πρόληψη τη μοναδική γραμμή άμυνας.

Η «μετεωρολογική βόμβα» των επόμενων 24ωρων

Το ήδη επιβαρυμένο σκηνικό δεν αποκλείεται να δοκιμαστεί σκληρά τα επόμενα 24ωρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για το φαινόμενο της «μετεωρολογικής βόμβας», μια βίαιη αλλαγή του καιρού με ραγδαία πτώση της πίεσης και της θερμοκρασίας.