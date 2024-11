Καρκίνος του παχέος εντέρου: Πώς γίνεται το self test – Όλη η διαδικασία σε ένα βίντεο

Ένα χρηστικό βίντεο στο οποίο καταγράφεται βήμα – βήμα ο τρόπος που γίνεται το self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου κοινοποίησε στα social media η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σήμερα Παρασκευή (15.11.24).

«Το πιο σημαντικό βήμα στο self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι το πρώτο: να το κάνετε! Από εκεί και πέρα, όπως θα δείτε και στο video, η διαδικασία είναι εύκολη και γρήγορη. Η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου ξεκινά με το self test!», αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας στην ανάρτησή της για το self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσονται ως δικαιούχοι, 3.000.000 πολίτες ηλικίας 50 – 69 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το self test δεν ανιχνεύει το αν ένας πολίτης έχει καρκίνο ή όχι, αλλά ανιχνεύει την παρουσία αιμορραγίας στα κόπρανα, που αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Στόχος του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου είναι η έγκαιρη ανίχνευση των προ-καρκινικών αλλοιώσεων ή ακόμα και της νόσου αυτής καθ’ αυτής, με σκοπό την άμεση παρέμβαση και θεραπεία.

Εάν οι αδενωματώδεις πολύποδες ή η πιθανή νεοπλασία διαγνωστούν και διαχειριστούν σε αρχικό στάδιο έχουν ίαση 100%, καθιστώντας την πρόωρη ανίχνευση εξαιρετικά ουσιώδη.

