Καρκίνος του παχέος εντέρου: Τα 4 συμπτώματα που προειδοποιούν

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, δηλαδή η ανάπτυξη κακοήθειας στο παχύ έντερο ή στο ορθό, συνιστά μια από τις πιο συχνές σε εμφάνιση μορφές καρκίνου παγκοσμίως. Τα αίτια της πάθησης δεν είναι πάντα σαφή, ωστόσο οι ανθυγιεινές διατροφικές και άλλες βλαβερές συνήθειες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα νόσησης.

«Οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου ή του ορθού ξεκινούν με τη μορφή πολυπόδων. Οι πολύποδες συνιστούν μη φυσιολογικές, καλοήθεις αναπτύξεις στην επένδυση του οργάνου, οι οποίοι παραμένουν συνήθως ασυμπτωματικοί μέχρι την τυχαία συνήθως ανεύρεσή τους. Επομένως, ο έλεγχος για την εύρεση και αφαίρεσή τους βοηθά σημαντικά στην πρόληψη της εξέλιξής τους σε καρκίνο. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, όταν βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, χαρακτηρίζεται συνήθως από απουσία συμπτωμάτων. Ορισμένα ανησυχητικά συμπτώματα που προδιαθέτουν σε καρκίνο του παχέος εντέρου, ωστόσο, μπορεί να εκδηλωθούν σχετικά νωρίς», αναφέρει ο κ. Δημήτριος Μουσιώλης, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Ι΄ Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, απαντώντας στο ερώτημα ποια είναι αυτά…

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου

Η ξαφνική αλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελεί ένα από τα βασικότερα ανησυχητικά συμπτώματα που προδιαθέτουν σε καρκίνο του παχέος εντέρου. Τα προβλήματα του εντέρου όπως η διάρροια, η δυσκοιλιότητα και τα στενότερα απ’ ότι συνήθως κόπρανα δεν υποδηλώνουν πάντα την ύπαρξη καρκίνου. Ωστόσο, σοβαρά ή παρατεταμένα προβλήματα μπορεί να υποδηλώνουν καρκίνο του παχέος εντέρου ή του ορθού. Η παρατεταμένη δυσκοιλιότητα, η διάρροια και το αίσθημα ότι το έντερο δεν αδειάζει πλήρως θα μπορούσαν να υποδηλώνουν καρκίνο του παχέος εντέρου, ειδικά εάν η αλλαγή αυτή προκύψει ξαφνικά και χωρίς προφανή αιτιολογία.

Αίμα στα κόπρανα

Η παρουσία αίματος στα κόπρανα είναι πιθανό σημάδι καρκίνου του παχέος εντέρου και μπορεί να προκαλέσει ανησυχία. Η παρουσία αίματος στα κόπρανα δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται φυσιολογική. Ενώ οι αιμορροΐδες είναι πιθανή αιτία αιματηρών κοπράνων, το αίμα στα κόπρανα θα πρέπει να διερευνάται άμεσα, προκειμένου να αποκλεισθεί η ύπαρξη επικίνδυνων για την υγεία ασθενειών, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου. Σε περίπτωση που εντοπιστεί αίμα στα κόπρανα, είτε ανοιχτόχρωμο ή σκούρο, θα πρέπει ο ασθενής να απευθυνθεί άμεσα σε ειδικό για διαγνωστικό έλεγχο.

Κοιλιακά συμπτώματα

Γενικά, οι στομαχικές διαταραχές ή η κατανάλωση ορισμένων τροφών μπορεί να προκαλέσουν κοινά πεπτικά προβλήματα, όπως ο περιστασιακός κοιλιακός πόνος, οι κράμπες του εντέρου, ο τυμπανισμός και η έντονη παραγωγή αερίων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα συμπτώματα αυτά εκδηλώνονται έπειτα από την κατανάλωση ενός μεγάλου ή λιπαρού γεύματος, και δεν προκαλούν ανησυχία. Ωστόσο, εάν παρουσιάζονται συχνά και χωρίς προφανή αιτία, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνουν την ύπαρξη καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Η απώλεια σωματικού βάρους χωρίς προφανή αιτιολογία αποτελεί σύμπτωμα που χρήζει διερεύνησης. Γενικά, η ξαφνική και ανεξήγητη απώλεια βάρους είναι ένα μη ειδικό σημάδι και σύμπτωμα καρκίνου. Για τα άτομα με καρκίνο, η ξαφνική απώλεια βάρους μπορεί να προκύψει από την υπερβολική προσπάθεια του σώματος να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα. Μεγάλου μεγέθους καρκινικοί όγκοι μπορεί να οδηγήσουν σε απόφραξη του παχέος εντέρου, και συχνά προκαλούν αλλαγές στο έντερο και σταδιακή ή ξαφνική απώλεια βάρους.

«Αν και αυτά τα συμπτώματα μπορεί να προκληθούν από άλλες, λιγότερο σοβαρές παθήσεις, όπως αιμορροΐδες, έλκη και νόσο του Crohn, θα πρέπει να διερευνηθούν από ειδικό. Το αίμα στα κόπρανα, ακόμα κι αν εμφανίζεται μόνο κατά διαστήματα, δεν πρέπει ποτέ να αγνοηθεί. Εάν παρουσιάζονται συστηματικά κάποια από τα παραπάνω ανησυχητικά συμπτώματα καρκίνου του παχέος εντέρου για περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες, θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε ενδελεχή διαγνωστικό έλεγχο», καταλήγει ο κ. Μουσιώλης.