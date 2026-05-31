«Επαναστατικό» εμβόλιο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει όγκους σε ασθενείς, σύμφωνα με κλινική δοκιμή

Το εμβόλιο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς, σύμφωνα με κλινική δοκιμή. Τα «πρωτοφανή» αποτελέσματα έφεραν ελπίδες τόσο σε καρκινοπαθείς όσο και στους γιατρούς.

Το εμβόλιο έφερε «άνευ προηγουμένου ισχυρές αντιδράσεις» σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε γίνει ανθεκτικός στη χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία Οι γιατροί χαιρέτισαν τα «πρωτοφανή» αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής που δείχνουν ότι ένα τριπλό εμβόλιο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια διεθνή δοκιμή που εκτείνεται σε 11 χώρες, η ένεση χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και των οποίων η νόσος δεν είχε ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες.

Το εμβόλιο, που ονομάζεται αμιβανταμάμπη, συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερους από το ένα τρίτο των ασθενών, με δραματικές αλλαγές να παρατηρούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 από αυτούς, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το φάρμακο είχε εξαλείψει εντελώς τους όγκους τους.

Ο Kevin Harrington, καθηγητής βιολογικών θεραπειών καρκίνου στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου (ICR), δήλωσε στο Guardian πως «αυτές είναι πρωτοφανώς ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει γίνει ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρόκειται για μια ομάδα ασθενών για τους οποίους οι επιλογές θεραπείας είναι εξαιρετικά περιορισμένες, επομένως το να βλέπουμε αυτό το επίπεδο οφέλους είναι πολύ εντυπωσιακό».

Ο Harrington, επίσης σύμβουλος ογκολόγος στο ίδρυμα Royal Marsden NHS, πρόσθεσε: «Αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο».

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν την Κυριακή (31.05.2026) στο Σικάγο στο μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο, την ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (Asco).

Στη δοκιμή, 102 ασθενείς με καρκίνο στον εγκέφαλο και στον τράχηλο, τον έκτο πιο συχνό καρκίνο στον κόσμο, έλαβαν το εμβόλιο. Οι όγκοι συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν εντελώς σε 43 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 28 των οποίων οι όγκοι συρρικνώθηκαν σημαντικά και 15 που τους είδαν να εξαφανίζονται εντελώς.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η ένεση είχε επίσης δείξει παρόμοια αποτελέσματα σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Η αμιβανταμάμπη, που αναπτύχθηκε από την Johnson & Johnson, αξιολογείται τώρα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για καρκίνο του πνεύμονα, αλλά και για καρκίνο του παχέος εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου.

Πώς στοχεύει το εμβόλιο

Το έξυπνο εμβόλιο στοχεύει τον καρκίνο με τρεις τρόπους. Αναστέλλει τόσο τον EGFR (υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα), μια πρωτεΐνη που βοηθά τους όγκους να αναπτυχθούν, όσο και τον MET, μια οδό που χρησιμοποιούν συχνά τα καρκινικά κύτταρα για να ξεφύγουν από τη θεραπεία. Βοηθά επίσης στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθεί στον όγκο.

Ένας από τους πρώτους ασθενείς που ωφελήθηκαν ήταν ο Carl Walsh, 56 ετών, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας τον Μάιο του 2024 και συμμετείχε στη δοκιμή OrigAMI-4 στο Royal Marsden τον Ιούλιο του 2025.

«Αρχικά υποβλήθηκα σε θεραπεία τόσο με χημειοθεραπεία όσο και με ανοσοθεραπεία, οι οποίες δυστυχώς δεν ήταν επιτυχείς», είπε. «Σε εκείνο το σημείο, μου συστήθηκε η δοκιμή OrigAMI-4. Τώρα βρίσκομαι στον 17ο κύκλο θεραπείας μου και είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πρόοδο μέχρι στιγμής».

Σε αντίθεση με πολλές θεραπείες για τον καρκίνο, η αμιβανταμάμπη χορηγείται ως μικροσκοπική ένεση κάτω από το δέρμα αντί για ενδοφλέβια, καθιστώντας τη θεραπεία ταχύτερη και πιο βολική για τους ασθενείς και πολύ πιο εύκολη στην εφαρμογή της σε εξωτερικά ιατρεία.

Οι περισσότερες παρενέργειες της θεραπείας, που χορηγούνταν μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες, ήταν ήπιες έως μέτριες, με λιγότερους από έναν στους 10 ασθενείς να αναγκάζονται να διακόψουν τη θεραπεία τους.

Ο Walsh, από το Μπέρμιγχαμ, δήλωσε: «Τώρα αισθάνομαι ότι μπορώ να ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Πριν από την έναρξη της δοκιμής, δυσκολευόμουν να μιλήσω σωστά και δυσκολευόμουν να φάω λόγω του οιδήματος και του πόνου.

«Από την έναρξη της θεραπείας, το πρήξιμο έχει μειωθεί σημαντικά και τα επίπεδα πόνου μου έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Επίσης, δεν βιώνω πλέον τις ίδιες παρενέργειες που επηρέαζαν τη ζωή μου και είχα κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας».

Πρόσθεσε: «Όταν τα πράγματα ήταν στα χειρότερα τους, έτρωγα σούπα, ρυζόγαλο, κονσέρβες ραβιόλι και σπαγγέτι και πολλές, πολλές ομελέτες, όλα ενισχυμένα από τρία συνταγογραφούμενα θρεπτικά ροφήματα γάλακτος την ημέρα. Έχασα αρκετό βάρος.

«Μετά από μόνο δύο κύκλους θεραπείας, η διατροφή μου άρχισε να επιστρέφει στο φυσιολογικό και έτρωγα μια πλήρη διατροφή μετά από έξι μήνες. Αυτό που απόλαυσα περισσότερο ήταν η πρώτη μεγάλη μπριζόλα. Η ομιλία μου έχει επιστρέψει εντελώς στο φυσιολογικό και στη δουλειά μιλάω τακτικά με ακουστικά χωρίς προβλήματα».