Το αντιιικό φάρμακο Paxlovid κατά του κορονοϊού, αποδείχθηκε ότι έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στη μείωση των θανάτων από τη νόσο στους ηλικιωμένους, σύμφωνα με τα ευρήματα ισραηλινής μελέτης.

Στους κάτω των 65 ετών, ωστόσο, το φάρμακο παρουσίασε μικρές -και όχι σημαντικές- διαφοροποιήσεις, τόσο στα ποσοστά των νοσηλειών, όσο και τα ποσοστά των θανάτων.

Το Paxlovid -η θεραπεία για τον Covid-19 της εταιρείας Pfizer- αποδείχθηκε ότι μείωσε τις νοσηλείες και τους θανάτους στους ηλικιωμένους ασθενείς κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της παραλλαγής Όμικρον στο Ισραήλ, αλλά δεν πρόσφερε σημαντική βοήθεια στους νεότερους ασθενείς, που επίσης αντιμετώπιζαν υψηλό κίνδυνο για σοβαρή νόσο. Στα παραπάνω συμπεράσματα κατέληξε ισραηλινή έρευνα.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πιο μεγάλη μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αντιιικών έναντι της παραλλαγής Όμικρον, η οποία πλέον αποτελεί την κυρίαρχη εκδοχή του κορονοϊού παγκοσμίως.

Η προηγούμενη μελέτη της Pfizer για το Paxlovid είχε διεξαχθεί την εποχή της κυριαρχίας της παραλλαγής Δέλτα και περιελάμβανε μόνο μη εμβολιασμένα άτομα.

Το επίμονο ερώτημα το οποίο προκάλεσε την ανάγκη διενέργειας της συγκεκριμένης μελέτης -σύμφωνα με τους New York Times (NYT)- ήταν αν και κατά πόσον το φάρμακο είναι αποτελεσματικό έναντι της παραλλαγής Όμικρον, τόσο μεταξύ ασθενών που είχαν εμβολιαστεί, όσο και μεταξύ αυτών που είχαν νοσήσει την προηγούμενη περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φάρμακο κυκλοφόρησε αρχικά τον Δεκέμβριο στην Αμερική και τους τελευταίους μήνες χορηγείται και στη χώρα μας, με εξαιρετικά αποτελέσματα στους ηλικιωμένους.

Η νέα μελέτη, ωστόσο, δεν ασχολήθηκε με ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα: με τη συχνότητα επανεμφάνισης της Covid, αρκετές ημέρες μετά τη λήψη του φαρμάκου.

Ποιοι πρέπει να λαμβάνουν αντιιικά;

Στις ΗΠΑ, αν και στην αρχή επικράτησε σύγχυση σχετικά με το ποιος πρέπει να λάβει το αντιιικό Paxlovid, τα δεδομένα επέμειναν στο ότι θα πρέπει να χορηγείται σε οποιοδήποτε άτομο ηλικίας 50 ετών και άνω, που παρουσιάζει συμπτώματα Covid και πάσχει από συνοδά προβλήματα υγείας, τα οποία το αφήνουν ευάλωτο στις σοβαρές ασθένειες.

Έτσι, αν και η ισραηλινή μελέτη διαπίστωσε ότι το φάρμακο δεν είχε κανένα όφελος στους ενήλικες ηλικίας από 40 έως 64 ετών με υποκείμενα προβλήματα υγείας, άλλες έρευνες στο παρελθόν είχαν αποδείξει πως μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια σ’ αυτήν την κατηγορία των πολιτών.

Μια μελέτη που έγινε στο Χονγκ Κονγκ , και η οποία δεν έχει δημοσιευθεί στον επιστημονικό τύπο, ανέφερε πως υπάρχουν οφέλη και στην ηλικιακή ομάδα των ασθενών μεταξύ 50 και 64 ετών.

Άλλοι ερευνητές από το σύστημα υγείας της Μασαχουσέτης General Brigham, ανέφεραν ότι το Paxlovid μείωσε σημαντικά τις νοσηλείες σε ασθενείς ηλικίας 50 έως 64 ετών, με πιο καλά αποτελέσματα στους μη εμβολιασμένους και εκείνους που υπέφεραν από νοσογόνο παχυσαρκία.

Ο συντονιστής για τα θέματα του κορονοϊού στον Λευκό Οίκο, Δρ. Ασίς Κουμάρ Τζα, έγραψε στο Twitter πώς δεν υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε πως τα αντιιικά δεν προσφέρουν βοήθεια σε όλες ομάδες του πληθυσμού, προσθέτοντας μάλιστα πως οι λήπτες του φαρμάκου παρουσίασαν λίγες παρενέργειες, με πιο αξιοσημείωτη την μεταλλική γεύση στο στόμα.

«Ένα φάρμακο που σταματά την αναπαραγωγή του ιού σε έναν ασθενή ηλικίας 70 ετών, θα κάνει το ίδιο σε έναν ασθενή ηλικίας 60 ετών», ανέφερε ο Δρ Τζα και πρόσθεσε πως σχεδόν 200.000 Αμερικανοί ηλικίας 50 έως 64 ετών έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο Covid-19.

Τι έδειξαν οι μελέτες

Οι μελέτες της ίδιας της Pfizer, απέδειξαν πως το Paxlovid μείωσε τον κίνδυνο νοσηλειών και θανάτων κατά 88% στα μη εμβολιασμένα άτομα υψηλού κινδύνου για σοβαρή Covid, εφόσον το φάρμακο, όμως, είχε ληφθεί εγκαίρως, δηλαδή εντός των πρώτων πέντε ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Η νέα έρευνα, όμως, που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine, απέδειξε πως το φάρμακο είναι αποτελεσματικό κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς με Covid.

«Η μεγάλη εικόνα που θα πρέπει να δούμε είναι ότι λειτουργεί και σώζει αρκετές ζωές και γλιτώνει πολλούς ανθρώπους από τη νοσηλεία», τόνισε ο Δρ. Ρόνεν Αρμπελ, ο πρώτος συγγραφέας της ισραηλινής μελέτης και ειδικός σε θέματα υγείας στην Clalit Health Services στο Τελ Αβίβ και κατέληξε «Είναι πολύ σημαντικό να είναι χρήσιμο στους ηλικιωμένους ασθενείς».

Οι ερευνητές εξέτασαν τα ιατρικά αρχεία σχεδόν 110.000 μελών του Clalit Health Services, ενός μεγάλου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης στο Ισραήλ. Ήταν άτομα που βρέθηκαν θετικά στη νόσο Covid από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2022, όταν η παραλλαγή Όμικρον ήταν κυρίαρχη.

Οι ασθενείς ήταν από 40 ετών και άνω και ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου να αναπτύξουν σοβαρή νόσο. Οι περισσότεροι είτε είχαν εμβολιαστεί, είτε είχαν μολυνθεί προηγουμένως από Covid, είτε ανήκαν και στις δύο περιπτώσεις. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 60 έτη και οι περισσότεροι από τους μισούς ήταν γυναίκες.

Περίπου 4.000 άτομα υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Paxlovid και αποδείχθηκε πως το φάρμακο ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό σε όσους από αυτούς ήταν από 65 ετών και άνω, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Συγκεκριμένα μεταξύ των 42.821 ασθενών που ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών και άνω, οι 766 ασθενείς που δεν έλαβαν Paxlovid νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο για Covid, ενώ μόνο 11 ασθενείς που έλαβαν Paxlovid νοσηλεύτηκαν. Η σχετική μείωση του κινδύνου ήταν δηλαδή στο 73%.

Σημαντική μείωση θανάτων

Επίσης, ο θάνατοι μειώθηκαν σημαντικά στους ηλικιωμένους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Paxlovid. Μόνο δύο από τους 2.484 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία πέθαναν, σε σύγκριση με 158 από τους 40.337 ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία, με μείωση του κινδύνου κατά 79%.

Μικρότερη επίδραση στους νέους

Το φάρμακο, ωστόσο, είχε μικρότερη θετική επίδραση σε νεότερους ενήλικες, καθώς αποδείχθηκε πως δεν μείωσε σημαντικά τους θανάτους ή τις νοσηλείες, οι οποίοι ήταν ούτως ή άλλως χαμηλότερη σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα από την ομάδα των μεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών που έλαβαν θεραπεία.

Ο Δρ. Αρμπελ σημείωσε πως αν και το φάρμακο δεν φαίνεται να έχει μεγάλη επίδραση σε ενήλικες νεότερης και μέσης ηλικίας, ωστόσο, κάποιοι γιατροί μπορούν ακόμα να επιλέγουν να το χορηγούν στους ασθενείς τους, ακόμη κι αν είναι κάτω των 65 ετών.

«Σε ένα 62χρονο άτομο που δεν έχει εμβολιαστεί και έχει επιπλοκές στην υγεία του, μπορεί να υπάρχει λόγος να δοθεί το φάρμακο», κατέληξε.

