O κορονοϊός πιθανότατα θα υποστεί νέες μεταλλάξεις που θα του επιτρέπουν να διαφεύγει από τα σημερινά εμβόλια, τα οποία γι’ αυτό το λόγο θα χρειαστούν ανανέωση έως τα μέσα του 2022. Αυτό εκτιμά ο Τουρκο-Γερμανός επιστήμονας Ουγκούρ Σαχίν, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας BioNTech, η οποία, μαζί με την αμερικανική Pfizer, ανέπτυξε το πρώτο mRNA εμβόλιο που κυκλοφόρησε κατά του κορονοϊού.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ανέφερε ότι, καθώς ο χρόνος περνάει, θα κάνουν την εμφάνισή τους νέες μεταλλάξεις που θα επιτρέπουν την ανοσιακή διαφυγή του κορονοϊού. «Φέτος (ένα διαφορετικό εμβόλιο) είναι τελείως περιττό. Όμως έως τα μέσα του επόμενου χρόνου θα είναι μια διαφορετική κατάσταση», προέβλεψε.

Ο Ουγκούρ Σαχίν επεσήμανε ότι οι σημερινές μεταλλάξεις του κορονοϊού, ιδίως η Δέλτα, είναι μεν πιο μεταδοτικές, όχι όμως αρκετά διαφορετικές, ώστε να υποσκάψουν την αποτελεσματικότητα των τωρινών εμβολίων. Όπως είπε, οι ενισχυτικές (τρίτες) δόσεις φαίνονται ικανές να αντιμετωπίσουν αυτά τα στελέχη του κορονοϊού. Τελικά, όμως, πρόσθεσε, ο ιός θα αναπτύξει μεταλλάξεις που θα μπορούν να διαφύγουν από την ανοσιακή ανταπόκριση του οργανισμού στα υπάρχοντα εμβόλια, οπότε θα καταστεί αναγκαία μια τροποποιημένη εκδοχή του εμβολίου, που θα στοχεύει ειδικά στο νέο στέλεχος που θα προκύψει.

«Αυτός ο ιός θα μείνει και θα προσαρμοστεί περαιτέρω. Δεν έχουμε κανένα λόγο να υποθέσουμε ότι η επόμενη γενιά του ιού θα είναι πιο εύκολη στην αντιμετώπιση της από το ανοσοποιητικό σύστημα, σε σχέση με την υπάρχουσα γενιά. Πρόκειται για μια συνεχή εξέλιξη του και η εξέλιξη αυτή μόλις έχει αρχίσει», ανέφερε ο Ουγκούρ Σαχίν.

