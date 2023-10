Τα κρούσματα κορονοϊού έχουν αρχίσει να αυξάνονται και πάλι και μοιραία αυτό επαναφέρει τη συζήτηση για το αν, πότε και πού πρέπει να επανέλθουν οι μάσκες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, νέες παραλλαγές του κορονοϊού έχουν κάνει την εμφάνισή τους, οι επαναμολύνσεις είναι πιο συχνές και τα κρούσματα αυξάνονται σε κάποιες περιοχές. Καθώς μπαίνουμε στο χειμώνα, η χρήση μάσκας ειδικά από ευπαθείς ομάδες γίνεται πιο αναγκαία, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι λογικό να αυξηθούν οι προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στην χρήση προστατευτικής μάσκας, όπου υπάρχει ανάγκη.

Πού, πότε και πώς να φοράμε μάσκες

Πότε πρέπει να φοράμε μάσκα σε εσωτερικούς χώρους; Είναι σαφές ότι η ανοχή κινδύνου του καθενός ποικίλλει. Ιδιαίτερα αν είστε 65 ετών ή μεγαλύτεροι, έχετε κάποια υποκείμενη πάθηση που σας καθιστά πιο ευάλωτους σε σοβαρή ασθένεια ή είστε έγκυος, καλό είναι να φοράτε μάσκα όταν βρίσκεστε σε σχετικά περιορισμένο, γεμάτο κόσμο εσωτερικό χώρο.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει καταστήματα, γραφεία και μέσα μαζικής μεταφοράς. Ιδίως αν βρίσκεστε με άτομα που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριών έως πέντε μέτρων από εσάς, αυτό αυξάνει την πιθανότητα να μολυνθείτε εκθετικά.

Πότε πρέπει να φοράμε μάσκα σε εξωτερικούς χώρους;

Η μετάδοση σε εξωτερικούς χώρους είναι γενικά σπάνια αλλά αν βρίσκεστε σε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι στριμώχνονται και φωνάζουν, όπως σε μια αθλητική εκδήλωση ή μια συναυλία, για την καλύτερη προστασία σας, φορέσετε μάσκα.

Τι είδους μάσκα πρέπει να φοράμε; Πότε αντικαθιστούμε τη μάσκα;

Οι μάσκες N95 ή KN95, οι οποίες φιλτράρουν πάνω από το 90 τοις εκατό των σωματιδίων του ιού, καθιστώντας τες πολύ πιο αποτελεσματικές από τις χειρουργικές ή τις υφασμάτινες μάσκες μειώνουν κατά πολύ την πιθανότητα να μολυνθείτε από την λοίμωξη Covid-19.

Η μάσκα πρέπει να εφαρμόζει καλά στο πρόσωπό μας και να καλύπτει τόσο τη μύτη όσο και το στόμα μας -το να φοράμε τη μάσκα κάτω από τη μύτη μας θα μας προστατεύσει ελάχιστα από τον ιό.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε μια μάσκα Ν95 για συνολικά περίπου 40 ώρες πριν έρθει η ώρα να την αντικαταστήσουμε. Εάν παρατηρήσετε φθορά, τσακίσματα, τρύπες ή βρωμιά στη μάσκα σας, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε αρκετά νωρίτερα. Καλό είναι να δοκιμάζουμε διαφορετικές μάρκες μέχρι να βρούμε την καλύτερη εφαρμογή.

Χρειάζεται να φοράμε μάσκα αφού έρθουμε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα;

Εάν πληροφορηθούμε ότι κάποιος με τον οποίο περάσαμε πρόσφατα χρόνο μαζί έχει διαγνωσθεί θετικός στον ιό, συνιστάται να φορέσουμε μάσκα υψηλής προστασίας το συντομότερο δυνατό και να τη φοράμε για 10 ολόκληρες ημέρες όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους.

Ακόμη και στην περίπτωση που το τεστ μας είναι αρνητικό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά να φοράμε μάσκα σε δημόσιους εσωτερικούς χώρους. Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να εκδηλώσουν οι άνθρωποι συμπτώματα, και η εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα σε πρώτο χρόνο.

Είναι αποτελεσματική η μονομερής χρήση της μάσκας;

Ακόμη και αν είστε ο μόνος που φοράει μάσκα στο μετρό ή στο γραφείο σας, με τη χρήση μιας μάσκας υψηλής ποιότητας μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης, επειδή προστατεύετε το πρόσωπό σας από τα σωματίδια γύρω σας.

Υπάρχουν συμπληρωματικοί τρόποι για να ενισχύσετε την άμυνά σας απέναντι στον ιό: να απολυμαίνετε τα χέρια σας πριν αγγίξετε το πρόσωπό σας, να μειώσετε τις κοινωνικές σας επαφές και να κάνετε ένα επικαιροποιημένο επαναληπτικό εμβόλιο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ψυχικώς εξαντλημένοι από αυτή τη μακρά περίοδο πανδημίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχουμε εργαλεία για να μειώσουμε αποτελεσματικά τον κίνδυνο. Οι μάσκες είναι αποτελεσματικές. Το αν επιλέγουμε να τις χρησιμοποιήσουμε ή όχι είναι ένα διαφορετικό θέμα. Αλλά είναι σίγουρα αποτελεσματικές.

Πηγή: Γιατροί SOS

The New York Times – “Is It Time to Wear a Mask Again?” 29/8/2023

Independent.co.uk – “Should we wear masks again? Covid guidelines experts recommend” 12/9/2023