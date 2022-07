Σφυροκοπά την Ευρώπη ο κορονοϊός μέσα στο κατακαλόκαιρο με το έκτο κύμα να έχει επηρεάσει για τα καλά και τη χώρα μας.

Η μισή και πλέον Ευρώπη βρίσκεται σε «βαθύ κόκκινο» όπως προκύπτει από τον εβδομαδιαίο χάρτη του ECDC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οσον αφορά στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται και αυτή στις χώρες που είναι στο «βαθύ κόκκινο» στο δείκτη 14 ημερών, ο οποίος είναι σταθμισμένος με βάση τους εμβολιασμούς.

Υπάρχουν και χώρες όπως η Δανία, η Λετονία και μια περιφέρεια στα νότια της Ισπανίας, οι οποίες βρίσκονται στο «κόκκινο» και είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με το γκρι χρώμα που υπάρχει σε κάποιες χώρες σημαίνει ότι δεν έγιναν αρκετά τεστ ή δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα, έτσι ώστε να μπορέσει το ECDC να βγάλει κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία του κορονοϊού.

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Some regions are greyed out due to insufficient testing rate or lack of data.



Color-blind friendly map below.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/G27rdBIfkC