Το μπλε φως με το τζελ που επουλώνει τα τραύματα σε λίγες εβδομάδες

Πολλές φορές, ένα απλό κόψιμο, ένα έγκαυμα ή ένα χρόνιο έλκος μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια επώδυνη περιπέτεια μηνών ή και ετών -και κυρίως- αν μολυνθεί. Πλέον, όμως, η ιατρική τεχνολογία αιχμής αλλάζει ριζικά το τοπίο στην επούλωση τέτοιων τραυμάτων.

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, βασισμένες σε καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, δεν βρίσκονται απλώς σε πειραματικό στάδιο, αλλά αντίθετα εφαρμόζονται ήδη με εξαιρετικά εντυπωσιακά αποτελέσματα στο νοσοκομείο ΚΑΤ –το κατ’ εξοχήν νοσοκομείο τραύματος της χώρας– καθώς και σε άλλα δημόσια νοσοκομεία.

Οι νέες μέθοδοι διασώζουν ιστούς, απομονώνουν τα τραύματα και τα έλκη από τις μολύνσεις και μειώνουν δραματικά τον χρόνο νοσηλείας και επούλωσης, αλλά κυρίως και τον πόνο των ασθενών.

Δύο γιατροί με τεράστια κλινική εμπειρία, ο Δημήτρης Πύρρος, Corporate Affairs Manager της Integris Pharma -ένας γιατρός o οποίος υπηρέτησε το «τραύμα» σχεδόν 30 χρόνια ως Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ- και ο Γρηγόρης Δάσκος, Διευθυντής Ιατρικού Τομέα Wound Care της ίδιας εταιρείας, μίλησαν για τις νέες θεραπείες στο νέο επεισόδιο του vidcast Health Talks, του iatropedia.gr.

«Το τραύμα και το έλκος είναι επώδυνες καταστάσεις», επισημαίνει ο Δημήτρης Πύρος και εξηγεί: «Ο ασθενής υποφέρει πάρα πολύ, πέρα από το ότι κινδυνεύει – επειδή είναι ανοιχτή πληγή- από τη μικροβιακή μόλυνση με σοβαρή επιδείνωση. Η μόλυνση είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πολεμήσουμε όσο πιο νωρίς γίνεται», σημειώνει.

Η προστατευτική μεμβράνη και το «μπλε φως» που επουλώνουν πληγές

Πώς μια βιοπολυμερής σκόνη μετασχηματίζεται σε προστατευτική μεμβράνη (τζελ) μόλις έρθει σε επαφή με το τραύμα, επιτρέποντας στο δέρμα να αναπνέει και περιορίζοντας τις επώδυνες αλλαγές σε μόλις μία φορά τον μήνα.

Με ποιον τρόπο ένα καινοτόμο σπρέι καταφέρνει να αναγεννήσει τον υποστηρικτικό ιστό του δέρματος, προσφέροντας λύση στα επίμονα, χρόνια έλκη.

Τον ρόλο του χαλκού —ενός στοιχείου με αντιμικροβιακή δράση γνωστού από την εποχή του Ιπποκράτη— που επιστρέφει στη σύγχρονη ιατρική μέσω ειδικών επιθεμάτων.

Πώς η ενέργεια φθορίζοντος μπλε φωτός, σε συνδυασμό με ειδικά χρωμοφόρα τζελ, «ξυπνά» τους κυτταρικούς μηχανισμούς και πολλαπλασιάζει την παραγωγή κολλαγόνου στο βάθος του δέρματος.

Η δυναμική αυτών των υλικών αναδεικνύεται ξεκάθαρα μέσα από την καθημερινή κλινική πρακτική, όπου περιστατικά που θεωρούνταν χωρίς ελπίδα, βρίσκουν πλέον λύση, όπως αναφέρει ο γιατρός κ. Δάσκος.

«Έχουμε δει παραδείγματος χάρη, σε έλκη τα οποία έχουν μείνει ανοιχτά για τουλάχιστον τρία χρόνια υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες περιποίησης και παρόλα αυτά δεν έκλειναν. Τα μισά από αυτά μέσα σε τρεις μήνες να έχουν κλείσει σχεδόν τελείως. […] Μόνο περιστασιολογικά θα σας πω ότι ξεκινήσαμε με ένα περιστατικό (στο ΚΑΤ) το οποίο ήταν ένας πολύ μεγάλος τραυματισμός του αντιβραχίου σε έναν ασθενή ο οποίος ήταν τουλάχιστον 6-7 μήνες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο με πολλαπλές λοιμώξεις, με τριπλά αντιβιοτικά σχήματα και δεν έκλεινε με τίποτα… Ξεκινήσαμε με αυτή τη μετασχηματιζόμενη σκόνη και ουσιαστικά μέσα σε τρεις βδομάδες ο τραυματισμός αυτός ο βαθύτατος είχε σχεδόν κλείσει, μπόρεσε να φύγει μετά από μόλις τρεις βδομάδες να πάει σπίτι του», αναφέρει χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο κ. Δάσκος.

Πότε ακριβώς ένα τραύμα πρέπει να μας κινητοποιήσει για να επισκεφθούμε τα επείγοντα;

Πώς μπορεί ένας ασθενής που νοσηλεύεται στο σπίτι με κατακλίσεις να έχει πρόσβαση σε αυτές τις νέες τεχνολογίες; και

Ποια είναι η διαδικασία ένταξής τους στη λίστα αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ;

