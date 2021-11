H ρυθμιστική αρχή για τα φάρμακα στην Βρετανία έδωσε το πρώτο «πράσινο φως» στο χάπι της Merck κατά του κορονοϊού. Το φάρμακο «Lagevrio» θα απευθύνεται σε όσους παρουσιάζουν ήπια έως και μέτρια συμπτώματα της COVID-19.

Το χάπι της Merck κατά του κορονοϊού είναι μια εύκολη στη χορήγηση θεραπεία και μείωσε στο μισό τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου από Covid-19 για άτομα με ήπια ή μέτρια συμπτώματα, κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών. Όπως σημειώνουν οι Financial Times, πρόκειται για την πρώτη έγκριση που λαμβάνει το φάρμακο molnupiravir.

ΗΠΑ και ΕΕ – όπως αναφέρουν οι FT – αξιολογούν ακόμα το φάρμακο της Merck, αν και οι παραγγελίες για το χάπι κατά του κορονοϊού έχουν αυξηθεί μετά την δημοσιοποίηση των πρώτων θετικών αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών της φάσης 3, κατά τον περασμένο μήνα.

Η Βρετανία έχει αγοράσει σχεδόν μισό εκατομμύριο χάπια, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη παραγγείλει 1,7 εκατ. δόσεις του φαρμάκου molnupiravir συνολικής αξίας 1,2 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, πολλοί είναι οι επιστήμονες που καλωσορίζουν αυτή την εξέλιξη καθώς το φάρμακο molnupiravir μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Το χάπι της Merck κατά του κορονοϊού εγκρίθηκε για ασθενείς που παρουσιάζουν ήπια έως και μέτρια συμπτώματα της COVID-19 και να το πάρουν ενώ είναι στο σπίτι τους.

Breaking news: Merck’s antiviral pill for Covid-19 has been granted its first authorisation for use by the UK medicines regulator. The drug has been hailed by public health experts as an important new tool to combat the pandemic. https://t.co/JeIuteVdPN pic.twitter.com/aLr85XwGDS