Για την αντιμετώπιση μίας πολύ συχνής ασθένειας, της κύστης κόκκυγος, η οποία ακόμη και στις ημέρες μας θεωρείται «ταμπού», τα αίτια, τα συμπτώματα, κυρίως όμως τις μεθόδους μόνιμης αντιμετώπισης που είναι διαθέσιμες στο Ιατρικό Περιστερίου, μιλά ο Δρ. Αναστάσιος Γ. Ξιάρχος, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Περιστερίου.

Η κύστη κοκκυγος (ή τριχοφωλεακό συρίγγιο) αποτελεί μία χρόνια φλεγμονή στην περιοχή του κόκκυγα, η οποία εκδηλώνεται με την εμφάνιση ενός σκληρού μορφώματος (κύστη), καθώς και με κάποιες μικρές οπές στο γύρω δέρμα (στόμια των συριγγίων), των πόρων, δηλαδή, που συνδέουν την κύστη με το δέρμα.

Αίτια της εμφάνισης της Κύστης Κόκκυγος

Εμφανίζεται λόγω έντονης τριχοφυΐας, συνεχούς τριβής στην περιοχή της ουράς, (πχ καθιστική ζωή), παχυσαρκίας (η οποία επίσης προκαλεί τριβή στην περιοχή των γλουτών, κ.α.) με το ανδρικό φύλλο να εμφανίζει την πάθηση, περίπου τρείς φορές περισσότερο από το γυναικείο.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει αύξηση στην εμφάνιση της, σε ηλικίες από 16-20 ετών. Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει μία ραγδαία αύξηση στους έφηβους, λόγω της καθιστικής ζωής που επιβάλλει το διάβασμα.

Συμπτώματα της Κύστης Κόκκυγος

Τα συμπτώματα δεν είναι ίδια σε όλους τους ασθενείς. Κάποιοι μπορεί να παραμείνουν ασυμπτωματικοί για πολλά χρόνια, ενώ σε άλλους εμφανίζονται συμπτώματα τα οποία είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Συνήθως, η κύστη κόκκυγος εκδηλώνεται με την εμφάνιση μιας μικρής διόγκωσης στην ουρά, ή με τη δημιουργία μεγάλης και επώδυνης φλεγμονώδους μάζας, δηλαδή αποστήματος, εκροή υγρού ή πυώδους υλικού από ένα δερματικό στόμιο (συρίγγιο), στην περιοχή. Όταν η περιοχή φλεγμαίνει, τότε γίνεται ερυθρή, διογκωμένη και σκληρή, ενώ μπορεί να εκρέει και πύον, το οποίο, συνήθως, έχει πολύ άσχημη οσμή.

Στην οξεία μορφή παρουσιάζεται με ισχυρό πόνο, δημιουργία αποστήματος και ίσως πυρετό, όπου, πλέον, σε αυτήν την περίπτωση, η χειρουργική παρέμβαση πρέπει να είναι άμεση.

Οριστική και μόνιμη λύση

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει τη χειρουργική επιστήμη, δίδοντας στους χειρουργούς τη δυνατότητα της χρήσης ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων. Ο συνδυασμός μεθόδων που εμπεριέχουν την τεχνολογία του Laser και των υπερήχων, μας δίδουν τη δυνατότητα της λεπτομερούς χαρτογράφησης τη πάσχουσας περιοχής, ενώ στη συνέχεια με τη χρήση των υπερήχων προχωρούμε στηνκαταστροφή της κύστης, χωρίς να προκληθούν εγκαύματα στους γύρω ιστούς, απόλυτα στοχευμένα.

Ο Α. Ξιάρχος είναι ο Γενικός Χειρουργός, ο οποίος, πρώτος στην Ελλάδα, εφαρμόζει το συνδυασμό αυτών των δύο μεθόδων για τη μόνιμη αποκατάσταση της κύστης κόκκυγος. Παράλληλα, η συνδυαστική μέθοδος έχει ήδη δημοσιευθεί στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Journal of Gastroenterology and Hepatology, ISSN 2435-1210 Volume 7, με τίτλο Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment Combined To Radio frequency Ablation (Epsit-Fistura), A Perspective of SurgicalInnovation.

Πλεονεκτήματα των συνδυαστικών τεχνικών:

Η πλέον σύγχρονη και επαναστατική συνδυαστική μέθοδος προσφέρει όλα τα αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα της ελάχιστης επεμβατικότητας, προσδίδοντας σωρεία ωφελημάτων για τον ασθενή. Μεταξύ άλλων, και μέσα πολύ μικρό χειρουργικό χρόνο, έχουμε άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, απουσία μεγάλων τομών και μετεγχειρητικού πόνου, απαλλαγή από τις συχνές και πολύμηνες αλλαγές τραυμάτων, αφού δεν υπάρχει τραύμα, κυρίως, όμως, τη γρήγορη ανάρρωση και την άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα.

Ιατρικό Περιστερίου | Οργανωμένη Νοσοκομειακή δομή:

Η Χειρουργική Κλινική τουΙατρικού Περιστερίου,υπό τη Διεύθυνση του Δρ. Αναστάσιου Ξιάρχου, Γενικού Χειρουργού αποτελεί την κλινική στην οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη συνδυαστική μέθοδος. Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Δρ. Α. Ξιάρχος και η ομάδα του διαθέτουν τεράστια εξειδίκευση, με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας στη μόνιμη αντιμετώπιση των πλέον συχνών περιπρωκτικών παθήσεων, όπως είναι οι αιμορροΐδες, συρίγγιακύστη κόκκυγος, κ.α.

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, η επιλογή για τον θεράποντα ιατρό, θα πρέπει να βασίζεται σε παραμέτρους, όπως στην εμπειρία και στην εξειδίκευση του χειρουργού, στο ευρύτερο νοσοκομειακό περιβάλλον, στις οργανωμένες δομές και κυρίως, στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση προς τον ασθενή, όπως αυτά υφίστανται και εφαρμόζονται στα νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Η καθημερινή ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υλικά, σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις του Ομίλου σε βιοϊατρικό εξοπλισμό, μας επιτρέπει να διαθέτουμε την τελευταία λέξη της σύγχρονης αντιμετώπισης για τις χειρουργικές παθήσεις του πρωκτού. Παράλληλα, και μέσα από τη συνεργασία της Διεπιστημονικής Ομάδας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την πλέον εξατομικευμένη λύση για κάθε περίπτωση, όσο σύμπλοκη και αν είναι.

* Ο Δρ. Αναστάσιος Γ. Ξιάρχος είναι Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Ιατρικό Περιστερίου. Διαθέτει πολυετή χειρουργική εμπειρία μεγάλου αριθμού επεμβάσεων & πλήθος δημοσιευμένων περιστατικών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.