Μελάνωμα: Ελπίδες από νέο εμβόλιο mRNA – Μελετάται η χρήση του και σε άλλους καρκίνους

Κάτι παραπάνω από θετικά είναι τα αποτελέσματα πειραματικού εμβολίου mRNA για το μελάνωμα αφήνοντας παράθυρο ελπίδας για θεραπεία.

Πρόκειται για εμβόλιο από τις εταιρείες Merck και Moderna με τα αποτελέσματα στην πρώτη του δοκιμή σε προχωρημένο στάδιο να είναι ιδιαίτερα θετικά για το μελάνωμα, την επικίνδυνη αυτή μορφή του καρκίνου του δέρματος.

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Το εμβόλιο τεχνολογίας mRNA, σε συνδυασμό με το φάρμακο Keytruda της Merck για την ανοσοθεραπεία, κατέγραψε θετικά αποτελέσματα στη μελέτη φάσης 3, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς που αντιμετώπιζαν μελάνωμα υψηλού κινδύνου ή προχωρημένης μορφής. Η θεραπευτική αγωγή χορηγήθηκε μετά τη χειρουργική αφαίρεση των όγκων.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε έντονη αντίδραση στις χρηματιστηριακές αγορές. Η μετοχή της Merck ενισχύθηκε περισσότερο από 8%, ενώ εκείνη της Moderna κατέγραψε άνοδο περίπου 100%. Ως αποτέλεσμα, η χρηματιστηριακή αξία της Merck διαμορφώθηκε στα 333 δισ. δολάρια, ενώ της Moderna ανήλθε περίπου στα 25 δισ. δολάρια.

Ο συνδυασμός των δύο θεραπειών πέτυχε τον βασικό στόχο της κλινικής δοκιμής, καθώς συνέβαλε σε σημαντική αύξηση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι ασθενείς παρέμειναν χωρίς υποτροπή του μελανώματος, σε σύγκριση με τη χορήγηση του Keytruda ως μονοθεραπεία. Παράλληλα, η προσθήκη του εμβολίου φάνηκε να περιορίζει και τον κίνδυνο εμφάνισης μεταστάσεων.

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Οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες αναμένεται να δημοσιοποιήσουν τα οριστικά αποτελέσματα τα σε διεθνές ιατρικό συνέδριο, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται να καταθέσουν αίτηση για την έγκριση της θεραπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός ενδέχεται να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για το μελάνωμα. Παρότι το μελάνωμα αντιστοιχεί περίπου στο 1% των περιστατικών καρκίνου του δέρματος, συνδέεται με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου.

Οι υποτροπές εμφανίζονται συχνότερα μέσα στα πρώτα δύο έως τρία χρόνια από την αρχική αντιμετώπιση της νόσου και τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου.

Στοχεύει στις μεταλλάξεις

Με βάση αυτή την ιδιαιτερότητα, το εξατομικευμένο εμβόλιο που ανέπτυξαν η Merck και η Moderna έχει σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζει και να στοχεύει τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις που εντοπίζονται στον όγκο κάθε ασθενούς, αντί να εφαρμόζει μια ενιαία θεραπευτική λύση για όλους. Στόχος είναι η εκπαίδευση του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να εντοπίζει και να καταστρέφει τους συγκεκριμένους καρκινικούς δείκτες. Στη συνέχεια, η ανοσολογική αυτή αντίδραση ενισχύεται μέσω του Keytruda, το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επίθεση του οργανισμού απέναντι στα καρκινικά κύτταρα.

Ήδη από τον Ιούνιο, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η αναλύτρια της Leerink Partners, Mani Foroohar, είχε επισημάνει ότι τα αποτελέσματα της μελέτης τρίτης φάσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταλυτικό παράγοντα για την πορεία της μετοχής της Moderna.

Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η αποτίμηση της εταιρείας ενσωματώνει σε σημαντικό βαθμό την προσδοκία ότι το εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου θα αποδειχθεί αποτελεσματικό σε περισσότερες μορφές της νόσου και όχι αποκλειστικά στο μελάνωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Merck και η Moderna εξετάζουν ήδη την εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπευτικής προσέγγισης και σε άλλους τύπους όγκων, μεταξύ των οποίων ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης και το νεφρικό κυτταρικό καρκίνωμα.